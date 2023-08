Emil Boc, despre scandalul creat în jurul prestației lui Gheboasă la UNTOLD: „A intrat în vizor pentru că a fost la festival”

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a vorbit despre concertul și scandalul trapperului Gheboasă, care a stârnit reacții de respingere din partea multor internauți.

în imagine: Primarul Emil Boc, alături de festivalieri, în prima zi a festivalului Untold 2023, Parcul Mare din Cluj-Napoca/Foto: Emil Boc - Facebook

Concertul trapperului Gheboasă de pe scena UNTOLD, plin de versuri obscene, a declanșat un scandal uriaș la nivel național.

Prezent la un post de radio local, primarul Emil Boc, a comentat tot scandalul creat.

„Nu pot să nu vorbesc de problema legată de discriminare, de prezența lui Gheboasă la Untold. Mp refer la cuvintele rostite de scenă de către acest artist. Eu mă bucur că există o astfel de dezbatere în societatea românească și trebuie să existe. Vreau să clarific câteva lucruri din punct de vedere legal. În articolul 30 din Constituție care începe la alineatul 2 cu fraza «Cenzura de orice fel este interzisă». Asta este diferența între democrație și dictatură. În dictatură orice era spus trebuia aprobat în prealabil (...) Democrația pornește de la «Cenzura de orice fel este interzisă, libertatea de creație este garantată», dar nu totul se poate ascunde în spatele libertății de exprimare și atunci vine Constituția foarte clar și spune în trei articole consecutive ce limite avem (...) libertate totală nu există nici în jungla Amazoniană. Libertatea totală nu este specifică conviețuirii umane. Vine legea și spune «Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau violență publică, precum și manifestările obscene contrat bunelor moravuri». Aceste lucruri sunt interzise prin Constituție și oricine face acestea trebuie să se supună Constituției și regulilor prevăzute de ea”, a declarat Emil Boc.

De asemenea, edilul mai spune că e treaba instituțiilor statului să reglementeze aceste lucruri și să decidă dacă versurile încalcă prevederile legale și reprezintă contravenție.

„Acest artist ar trebui să înțeleagă că limitele libertății de exprimare există și nu pot avea incitări la discriminări și manifestări obscene contrare a bunelor moravuri. Vorbim de tânăra generație pe care dacă nu o protejezi ce valori va promova mai departe? (...) Este treaba autorităților statului să deceleze în ce măsură acele versuri, este vorba despre Consiliul Național al Audiovizualului, Consiliul Național de Discriminare dacă este cazul, Jandarmeria a aplicat o amendă considerând că acele versuri încalcă prevederile legale și reprezintă contravenție. Există o limită în oricine. Nimeni nu are voie să spună în public orice, oriunde, oricând, distrugându-ne valorile pe care o societate o are în construire (...) Eu nu spun că toate acestea se regăsesc în versurile acestui artist, el a intrat în vizor din cauza Untold, dacă era pe altă scenă nu îl băga nimeni în seamă. Când am să mă întâlnesc cu organizatorii Untold am să recomand să aibă un filtru prealabil, suplimentar. Când pui sigla Untold, legitimezi pe foarte mulți, iar eu nu pot să spun să îl invite la ală sau pe ăla. Dar brandul îi obligă să aibă o atenție sporită”, a adăugat Emil Boc.

Gheboasă acuză Jandarmeria de discriminare

Trapperul Gheboasă acuză Jandarmeria de discriminare după ce a fost amendat după prestația de la Untold. El susține că și alte trupe prezente pe scenă au avut versuri similare sau „mai rele” și doar el a fost amendat.

Cântăreţul a mai afirmat că nu va plăti amenda şi că o va contesta în instanţă.

„Cum să discriminez eu țiganii? Eu iubesc țiganii și îi reprezint și am fost singurul cu black skin de pe scenă. Au fost colegi care au avut versuri la fel ca ale mele sau mai rele, cu conotații sexuale, dar eu am fost singurul amendat. De ce? Pentru că sunt țigan, rom. Asta e ură de rasă”, acuză solistul.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ştefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca a informat anterior, marţi, că l-a amendat cu 1.000 de lei pe trapperul Gheboasă, care a concertat la festivalul Untold, pentru „proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora”.

„În data de 6 august a.c., ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public cu privire la concertul susţinut de trapperul Gheboasa, în timpul căruia acesta a avut versuri vulgare şi rasiste, Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj Napoca s-a autosesizat şi a luat decizia de a analiza suportul optic pe care l-au avut la dispoziţie. În urma analizării informaţiilor şi verificării aspectelor semnalate, în data de 8 august a.c., a fost aplicată în acest caz o sancţiune contravenţională, conform prevederilor art. 2, alin. 1) din Legea 61/1991, constând în amendă în valoare de 1.000 lei, pentru «proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora»”, se arată într-un comunicat trimis, marţi, de Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca.

