Asta așteaptă toți să vadă! Scena impresionantă de la Untold! E cea mai mare construită vreodată

Așa arată cea mai mare scenă de la Untold construită vreodată!

Scena principală de la Untold 2023 este impresionantă. Foto: monitorulcj.ro

În prima zi de festival, pe scena amplasată pe Cluj Arena vor cânta Ava Max (ora 20.35), Bebe Rexha (ora 21.55), Topic (ora 23.10), Alok (ora 1.10), Steve Aoki (ora 3) și Ksmhr (ora 4.30). Concertele sunt programate să țină până la ora 6 dimineața.

Scena principală Untold 2023 de pe Cluj Arena. Foto monitotorulcj.ro

Ceremonie oficială de deschidere va oferi fanilor de pe Cluj-Arena, un show memorabil al DJ-ului care ocupă locul 4 în Top 100 DJ Mag, brazilianul Alok. Aceasta va avea loc în noaptea de joi spre vineri.

Concert Ava Max pe scena principală Untold. Foto: monitorulcj.ro

Scena principală are peste 900 de metri pătrați de ecran LED, 32 de metri înălțime, 110 metri lățime și 30 de metri adâncime. Greutatea scenei depășește 500 de tone, iar acoperișul are o deschidere de 24 de metri. Peste 1250 de jocuri de lumini vor colora stadionul Cluj-Arena în toate zilele și nopțile de festival.

Primele concerte au început pe Cluj Arena. Foto: monitorulcj.ro

Tema Untold 2023 este „The Light Phoenix” și va fi regăsită în decorurile de pe stadion și pe mainstage.

Radu Rus, head of production, spune că scena de pe Cluj Arena e cea mai mare de până acum. Înălțimea scenei de pe Cluj Arena va avea 32 de metri înălțime și 110 metri lățime.

„Cred că e important de menționat faptul că avem cea mai impresionantă scenă din toți anii. Este cu 5 metri mai înaltă comparativ cu cea din anii anteriori și cu vreo 15 metri mai lată. O să vedeți un joc de lumini, jocul de lumini a fost suplimentat cu 200 de unități, avem mai mulți metri pătrați de ecran LED și cred că dificultatea majoră a fost data de faptul că am împins scena în spate cu 7 metri, am intrat cu ea în tribună, lucru care a făcut să mărim suprafața destinată publicului, ceea ce în mod normal duce la mărirea capacității stadionului în momentul de vârf. Colegii mei sunt cu domnii de la ISU, fac măsurători pentru căile de evacuare, la rândul lor au fost suplimentate, să ajungem la un număr recor de participanți pe suprafața de joc cât și pe stadion. În mod normal, ediția din acest an ar trebui să fie dacă nu cea mai bună, de două ori cea mai bună”, a mai spus cel care se ocupă de producția Untold.

