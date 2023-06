25 de ani de presă cu sufletul la adevăr și gândul la cititori! Cum a „crescut” monitorulcj.ro cel mai important ziar de știri din Transilvania.

În 1998, când presa românească „liberă” abia ce începea să se obișnuiască cu libertatea cuvântului, o echipă de jurnaliști cu experiență și-au dat mâna pentru a da Clujului cel mai modern produs editorial de la acel moment: Monitorul de Cluj, azi monitorulcj.ro, cel mai important ziar de știri din Transilvania.

După 25 de ani de prezență neîntreruptă pe piața mass media clujeană, monitorulcj.ro își respectă viziunea de a fi „Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!” și își reînnoiește promisiunea: SCRIEM ADEVĂRUL de care alții se tem!



Cotidianul, al cărui slogan a fost „Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!”, a devenit în scurt timp lider de necontestat al pieței locale de informație și publicitate.

Cotidianul, în format „mare” – broadsheet –, cu mai multe secțiuni, pagini specializate și suplimente tematice (sport, auto, IT, sănătate, turism etc), a devenit un reper pentru piața clujeană, considerată una dintre cele mai dificile din România.

Tirajul record de 9.000-10.000 de exemplare pe ediție, atins în anii 1999-2000, și cei peste 6.000 de abonați, l-au propulsat repede pe primul loc în preferințele clujenilor.

Într-o perioadă în care computerele erau încă o raritate și puțini clujeni aveau acasă așa ceva, Monitorul de Cluj a fost primul ziar local care le-a oferit cititorilor o ediție electronică, un site pe care au fost puse toate articolele publicate în ziar.

Anticipând un trend pe care alte publicații l-au adoptat abia un deceniu mai târziu, în anul 2000, Monitorul de Cluj a schimbat dimensiunea ediției tipărite. Formatul, denumit tabloid, după numele ziarelor de senzație din lumea anglofonă, a combinat calitățile celor două formate: dimensiunea ușor de mânuit a tabloidului și conținutul amănunțit documentat al ziarului quality, într-un concept elegant și eficient: tabloidul comunitar.

Mai mic, mai ușor de mânuit, dar în același timp axat pe teme și subiecte de interes pentru comunitate, Monitorul de Cluj a rămas „Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!”, și s-a bucurat de încrederea a mii de cititori în fiecare zi.

monitorulcj.ro - cotidianul care a îmbinat ziarul tipărit cu site-ul de internet

Doi ani mai târziu, în 2002, Monitorul de Cluj a primit o față nouă: un stil grafic mai alert, mai „agresiv”, cu fotografii mari și elemente grafice spectaculoase.

Abia în 2007, odată cu aniversarea de 9 ani, Monitorul de Cluj a trecut prin cel mai mare proces de rebranding și evoluție editorială.

Sub titlul „9 ani, o 9 viziune!”, echipa anunța o schimbare fundamentală a modului de abordare a știrilor: conceptul integrat - bimedia.

Monitorul a realizat, din nou cu mult înaintea altor publicații, convergența dintre ediția tipărită a cotidianului Monitorul de Cluj și site-ul www.monitorulcj.ro, realizând un produs media contextualizat, susținut de o prezență web continuă și consistentă: monitorulcj.ro.

În 2009, criza economică prin care a trecut întreaga țară a adus și retragerea acționarului majoritar, European Media Invest (EMI Deutchland GmbH). monitorulcj.ro a rămas în grija unei echipe manageriale și editoriale exclusiv românești - SC Monitorul de Cluj SRL - și, cu sprijinul cititorilor, care au rămas fideli brandului și și-au păstrat încrederea în onestitatea echipei de jurnaliști, a câștigat pariul cu criza economică.

Într-o perioadă în care multe ziare naționale și-au închis edițiile tipărite, ascunzând falimentul printului sub eufemismul „au trecut în online”, monitorulcj.ro a demonstrat viabilitatea conceptului transmedia. Ediția tipărită și cea electronică se completează și se susțin reciproc, articolele de pe hârtie sunt completate de galerii foto și video pe suportul online, oferindu-le cititorilor cea mai complexă experiență multimedia de pe piața clujeană.

În anii care au urmat, monitorulcj.ro a trecut prin alte două etape de rebranding, ambele având drept obiectiv întărirea prezenței online (un site nou, pagina de Facebook, conturile de YouTube, Instagram și Twitter, serviciile de notificări trimise direct pe telefoanele cititorilor abonați) și o interfață tot mai prietenoasă pentru cititorul pe internet (un site elegant pentru versiunea de desktop, dublat de o versiune dedicată dispozitivelor mobile).

Jurnalismul conștiincios, onestitatea și lipsa oricăror constrângeri editoriale au transformat monitorulcj.ro în cel mai incisiv și mai corect ziar local, care nu răspunde niciunei presiuni de natură economică sau politică.

Această independență este garanția unui jurnalism de calitate, în care primează interesul public și problemele cititorilor, nu interesele politicienilor sau ale oamenilor de afaceri.

Eforturile echipei s-au văzut în timp și în cifre. Apariția neîntreruptă a ediției tipărite, constanța editorială în mediul online, echilibrul articolelor și abordarea unor teme de interes pentru locuitorii județului (și în ultima vreme ai județelor din Transilvania de Nord-Vest) și urmărirea cu obstinație a subiectelor de interes public, au consolidat în timp notorietatea cotidianului Monitorul de Cluj - monitorulcj.ro, măsurată la 94% de IRES, un prestigios institut de sondare (noiembrie 2017).

94% dintre clujeni au auzit despre Monitorul de Cluj / monitorulcj.ro, potrivit unui sondaj realizat de IRES, în 2017. Cotidianul Monitorul de Cluj / monitorulcj.ro este astfel cea mai cunoscută publicație locală tipărită din Cluj.

La scurtă vreme după aniversarea „rotundă” a două decenii, pandemia de coronavirus a lovit cu sete presa din întreaga lume. Și monitorulcj.ro a fost afectat de lockdown-ul care ne-a închis cititorii în case, de reducerea numărului de chioșcuri și puncte de difuzare, apoi de valul imens de neîncredere care a afectat tot ce însemna site de știri. Din nou, cu perseverență și profesionalism, am reușit să trecem și peste acest hop.

Am păstrat cu sfințenie în acești ultimi ani calitatea conținutului jurnalistic, am ținut „cu dinții” de ediția tipărită (ale cărei costuri au explodat anul trecut, după izbucnirea războiului din Ucraina) și am căutat – și găsit – modalitatea de a rămâne alături de cititorii noștri, în „print”, dar mai ales în „online”, unde setea de știri crește tot mai mult.

Astăzi, ne luptăm cu pseudo-jurnalismul promovat intens de rețelele sociale, unde orice tembel cu un smartphone are o voce și poate strânge adepți, și încercăm să fim echilibrați, echidistanți și să oferim lumii conținut verificat și documentat, pentru că acesta este jurnalismul de calitate pe care ne-am angajat să îl profesăm.

Luate exemplar cu exemplar, cele peste 6.500 de ediții publicate pînă astăzi ocupă un raft întreg dintr-o bibliotecă; nu pare mult la prima vedere, dar forța cuvintelor tipărite stă în numărul celor care le-au citit. Și în numărul celor despre care zecile de reporteri și redactori ai „Ziarului care stă de vorbă cu oamenii!” au scris.

În acest moment, după 25 de ani de prezență neîntreruptă pe piața mass media clujeană putem spune cu mândrie că ne respectăm viziunea de a fi „Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!” și ne reînnoim promisiunea: SCRIEM ADEVĂRUL de care alții se tem!

În numele întregii echipe monitorulcj.ro, jurnaliști, oameni de marketing, vânzări și personal administrativ deopotrivă, vă asigurăm pe voi, cititorii noștri, că veți fi întotdeauna pe primul loc.

