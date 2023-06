Moment emoționant pe Aeroportul Cluj! O tânără a zburat 13.000 km ca să-și întâlnească frații, după 33 de ani

Șase frați s-au reîntâlnit pe Aeroportul Internațional Cluj după 33 de ani. Pentru acest moment, fiecare dintre ei a călătorit dintr-o țară diferită.

Întâlnire emoționantă pe Aeroportul Internațional Cluj / Foto: pagina de Facebook a aeroportului

Reprezentanții Aeroportului Internațional Cluj au făcut publică povestea emoționantă a lui Rachel, o tânără care a fost adoptată de o familie din America.

Rachel s-a reîntâlnit vineri, 23 iunie, cu cei cinci frați ai săi, care au venit fiecare într-o țară diferită pentru acest moment

„Toate zborurile duc ACASĂ! O reîntâlnire emoţionantă la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj între fraţi, după mai bine de 33 de ani!‍ Rachel, fiica adoptată în America, Pennsylvania, i-a întâlnit astăzi, după o călătorie de peste 13.000 km, pe cei 5 fraţi ai săi, veniţi aici pentru marea întâlnire, din Italia, Spania, Germania şi România! Life takes you to unexpected places, but love brings you home!”, au transmis reprezentanții Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj.

