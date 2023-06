De la norii din Qatar la detergent. Povestea unui fost însoțitor de zbor care și-a deschis o spălătorie self-service în Cluj-Napoca

Radu Pîrjol, un tânăr din Moldova, și-a lăsat cariera în industria aviatică și a deschis o spălătorie self-service în Cluj-Napoca.

Prima poză Radu în uniforma de însoțitor de zbor, a doua fotografie: Radu în Chiang Mai, Thailanda/ Foto: arhivă personală Radu

În era în care visele sunt considerate ca fiind în afara limitelor și în care schimbarea devine o constantă, o poveste interesantă se desfășoară în mijlocul agitației orașului nostru. Aceasta este povestea unui tânăr curajos, care a lăsat în urmă o carieră în industria aviatică pentru a urma o pasiune neașteptată: spălătoriile self-service.

Întâlnirea cu acest tânăr aventuros a dezvăluit nu doar o tranziție de carieră surprinzătoare, ci și o lecție de curaj și determinare.

Radu Pîrjol este un tânăr din Onești, Bacău, care a lucrat pentru compania Qatar Airways care și-a deschis o spălătorie self-service în municipiul Cluj-Napoca, în Sigma Shopping Center de pe strada Republicii la numărul 109.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, Radu a povestit despre experiența ca și însoțitor de zbor și cum a reușit să-și deschidă o afacere în Cluj-Napoca.

Radu a lucrat ca și însoțitor de zbor la Qatar Airways, doi ani la economy class, patru ani la business class și șase ani ca și supervisor.

„Radu este un moldovean venit în Cluj acum 18 ani, am stat 7 ani în Cluj, am terminat Facultatea de Agricultură și mi-am făcut un master pe dezvoltare rurală. A venit la un moment dat o prietenă și mi-a zis «Știi, am zburat cu Wizz Air și am văzut însoțitorii de zbor și m-am gândit la tine», de acolo a pornit totul și mi-am dat seama că nu vreau să fac agricultură la momentul respectiv și o să merg să dau interviuri la mai multe companii.

Am început cu Wizz Air care m-au refuzat, după cu Emirates care nici acolo nu am reușit și am mers la altă companie care se numea Qatar. La acel moment nu știam foarte multe despre Qatar pentru că în 2011 nu era atât de cunoscut cum este astăzi și m-au acceptat ca și însoțitor de zbor. Am fugit în Qatar acum mulți și mi-am spus că o să mă întorc în România după ce o să strâng ceva buget”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Radu Pîrjol.

Radu în Beijing la The Palace museum / Foto: arhivă personală Radu

„Chiar dacă am renunțat la mai multe lucruri când am plecat, a fost cea mai bună alegere”

Experiența ca însoțitor de zbor pentru Radu a fost una extraordinară și care i-a schimbat viața.

„A fost cea mai tare experiență care mi s-a întâmplat în viață. Chiar dacă am renunțat la mai multe lucruri când am plecat, a fost cea mai bună alegere și dacă aș putea să dau timpul înapoi aș face același lucru pentru că a fost o altfel de viață care este greu să o explici altor persoane.

Este un job care nu ai un orar fix, astăzi lucrezi de dimineață și după la noapte iarăși lucrezi și după 3-4 zile libere. Partea bună când lucrezi pentru o companie mare ca și Qatar este că poți să și vizitezi. Am ajuns prin 90 de țări din lume și să le vizitez. A fost și partea care mi-a deschis mintea spre ce înseamnă alte țări și alte culturi”, a adăugat Radu.

Radu/ Foto: arhivă personală Radu

Radu în Qatar/ Foto: arhivă personală

Cum a luat naștere spălătoria self-service?

Călătorind prin 90 de țări, Radu a observat nevoia constantă de spălătorii self-service moderne, care să ofere o soluție rapidă și convenabilă pentru curățarea hainelor și a altor articole de uz casnic. Astfel, s-a născut ideea sa de a-și deschide propria spălătorie self-service, în care clienții să poată să-și spele și să-și usuce hainele în mod autonom.

Transformarea visului său în realitate nu a fost ușoară. Radu a trebuit să învețe totul despre managementul unei afaceri, de la găsirea unei locații potrivite și a echipamentului adecvat până la promovarea și dezvoltarea clienților. Așa a luat naștere spălătoria Laundry Lounge.

Spălătoria Loundry Lounge/ Foto: monitorulcj.ro

„Am peste 10.000 de zbor deja și am ajuns la o oboseală când vine vorba de a zbura însă este sindromul marianului când îți este greu să te lași de a zbura sau să pleci cu vaporul. Și acum simt nevoia de a zbura pentru că este un lucru care știu să îl fac foarte bine și am vrut să încerc să fac ceva pentru mine (…) A fost o provocare și un proces mai complicat. Cum am călătorit în foarte multe țări am văzut că este predominantă piața self-service, cel puțin în Spania, în SUA și am văzut că pe piața din Cluj există câteva, dar este loc de încă una. Am căutat o locație care să ajute și oamenii de zi cu zi care au o mașină de spălat acasă și studenții care sunt aici și au nevoie de acest serviciu. În ceea ce privește locația am cutreierat prin Cluj și am făcut o cercetare a pieței. Cu cei de aici (Sigma Shopping Center - n.red.) a decus totul ok când am prezentat proiectul administrativ, au zis că este un proiect interesant chiar dacă în prima fază s-au gândit să nu fie o concurență la spălătoria chimică de peste drum și care probabil ciudat, însă nu consider că ne adresăm aceluiași tip de oameni. Majoritatea oamenilor care merg la o astfel de spălătorie doresc un produs final care să fie curățat, călcat și apretat. Spălătoria self-service este una în care tu vii, vrei un produs care să fie finalizat într-un timp scurt și asta este un lucru bun pentru că într-o oră ai gata hainele, pilotele, perdele care acasă nu ai suficient loc să le speli”, a transmis Radu.

Radu a fost nevoit să aștepte timp de trei luni aprobarea de la Mediu pentru patru mașini de spălat și patru uscătoare, însă a reușit după doar 6 luni de zile să își împlinească visul.

Mașinile de spălat și uscătoarele/ Foto: monitorulcj.ro

Costurile s-au ridicat la 50.000 de euro.

Cum funcționează spălătoria self-service?

Mecanismul spălătoriei LG Laundry Lounge-Cluj Napoca este unul foarte ușor, fiind de asemenea instrucțiuni pe pereți. Costul pentru 10 kg de haine spălate este de 20 de lei și în preț ai incluse detergentul, balsamul și adivitii de curățare, iar uscatul hainelor este tot 20 de lei.

„Vii cu hainele și produsele pe care le ai. Plata se poate face cu cash sau card. Vii, îți iei ori un jeton care îl primești în momentul în care plătești cu numerar sau cu cardul și pur și simplu introduci în aparat jetonul și mașina pornește. Mașina de spălat te lasă să selectezi temperatura la care trebuie să speli. Tot ce înseamnă detergent, balsam și aditivul de curățare sunt incluse în preț. Ca să poți să ajungi la un produs final care să te mulțumească trebuie să ai produse de calitate și să nu folosești un detergent care să nu fie satisfăcător pentru tine.

Am zis că pun eu totul și îl includ în preț. După ce scoți hainele din mașina de spălat le pui într-un uscător. Serviciile sunt separate pentru că sunt mult mai eficiente. Toate mașinăriile au fost luate printr-un parteneriat cu LG, busneiss to busneiss, și ei m-au ajutat pe partea de automatizare și ce ar trebui să folosesc. Detergenții tot de la ei îi iau, iar detergentul, balsamul și aditivii sunt aduși din Italia. Până acum am avut numai feeback pozitiv, nu aș vrea să pun pe cineva să plătească și să nu fie mulțumit”, a adăugat Radu.

Cuvele mașinilor de spălat au o capacitate de 10 kilograme și permite o spălare într-un ciclu de 36 de minute, iar uscătoarele funcționează timp de 40 de minute și au trei programe în funcție de hainele de care sunt puse la uscat.

Uscătoarele din spălătorie/ Foto: monitorulcj.ro

Zona unde plătești cu card sau numerar/ Foto: monitorulcj.ro

Instrucțiunile de pe perete sunt în limba română și engleză/ Foto: monitorulcj.ro

În spălătorie a fost amenajat și un loc de repaus pentru clienți, unde au două canapele, o măsuță și o bibliotecă de unde pot lua cărți să citească.

Zona de lounge/ Foto: arhivă personală Radu

„Am avut un mix de oameni. Nu este o spălătorie care oricare alta, am vrut să fie ca un lounge unde lumea poate să se relaxeze pe canapea, să citească o carte și mă bucur că au fost persoane care au citit și pentru care a trecut o oră și ceva foarte rapid. Comparativ cu spălătoriile clasice pe care le găsești în străinătate, am încercat să aduc puțin comfort. În străinătate sunt de obicei niște mese din plastic foarte simple, cu scaune tot din plastic și am vrut ceva nou. Oamenii care nu vor să stea în spălătorie pot să meargă să-și facă cumpărăturile sau să bea o cafea”, a declarat Radu.

Spălătoria este deschisă de luni până sâmbătă de la 07:00 la 21:00 și duminică de la 07:00 la 19:00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: