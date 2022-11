Realitatea bate filmul! Regizoarea Lia Bugnar, dosar penal după ce a căzut cu bicicleta

Regizoarea și actrița Lia Bugnar relatează cum a ajuns să fie anunțată de către Poliție că va fi deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă după ce a căzut cu bicicleta pe o stradă pustie.

Regizoarea Lia Bugnar, dosar penal după ce a căzut cu bicicleta. FOTO: Facebook/ Lia Bugnar

Lia Bugnar povestește, cu umor, într-o postare pe Facebook, cum a mers la spital, la Urgențe, după ce a căzut cu bicicleta și s-a rănit la față. Pe fișa completată în triajul unității medicale a fost menționat că a fost implicată într-un accident rutier, deși a explicat că nu a fost vorba despre așa ceva, căzând cu bicicleta în timp ce era singură, pe o stradă pustie, scrie Hotnews.

Ajunsă acasă, regizoarea a fost sunată de către un polițist, care a anunțat-o că în urma „accidentului rutier” va fi întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Mesajul a devenit viral pe Facebook

Mesajul postat de Lia Bugnar pe Facebook a devenit viral, fiind distribuit de peste 1.300 de ori în 15 ore și adunând zeci de comentarii.

„Azi când mă întorceam de la sport am căzut de pe bicicletă. Nu mai contează cum s-a întâmplat, esență e că singură, nederanjată de nimeni, pe o stradă pustie, am căzut ca pleașca și mi-am spart barba. (…) Mă duc la urgență să-mi coasă barba. Acolo tre' să te duci la un chiosculeț în stradă să scrie o doamnă ce-ai pățit și abia dup-aia intri în spital la urgențe minore (cazu' meu).

Prima poticnire a venit cu doamna. Zice ce-aveți acolo ? Că eu stăteam cu un șervet la barbă să nu-mi mai pătez și hainele dacă tot îmi distrusesem fatza. Dau servetu' la o parte și zic mi-am belit barba. Zice cum? Am căzut de pe bicicletă, zic. A! Zice, accident rutier! Nu, doamnă, eram singură pe stradă, pe trotuar, nimeni în jur și am căzut de pe bicicletă. Zice e accident rutier, trebuie să chemăm poliția. Zic bine, atunci am căzut pe scări. Zice n-ați căzut. Ați căzut de pe bicicletă. (…) Vin acasă, viețuiesc și eu ca omu' cu baraă cusută și cu o julitura pe tot obrazu' și sună telefonu'. Număr ascuns.

Răspund, un domn polițist, nu-i dau numele, deși l-am notat, care-mi zice că mă sună în legătură cu accidentu' rutier de astăzi. Îi zic că n-a fost, că eram eu păluga care-am căzut în barbă de pe bicicletă. Pe trotuar. Zice n-aveți voie cu bicicleta pe trotuar, decât dacă e bandă pentru biciclete. Zic era bandă. Zice unde? Zic pe Kogălniceanu. Zice ce număr? Zic 49. Zice au mai fost alte autovehicule implicate? Domnule, eram pe trotuar. Nimeni pe stradă. Am căzut în barbă, ce vreți de la mine?

Zice bine, o să întocmim un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și va sunăm peste trei luni. Zic, domne, glumiți? Îmi faceți dosar că m-am vătămat pe mine corporal? Zice așa e procedura. Va sunăm peste trei luni, cât durează să rezolvăm dosaru'. Zic, domne, o să ajung să mă dau în judecată, să-mi plătesc despăgubiri, să mă bag la închisoare eu pe mine că m-am vătămat corporal din culpă?!

Zice n-avem ce să facem, așa e procedura, se face dosar. Zic păi, de-aia nu-s copaci în păduri că faceți dosare dacă-și lovește cineva deshtu' mic de la picior. Zice mai aveți întrebări? Zic pentru liniștea mea vă mai întreb o dată dacă e o glumă. Zice nu, o să fiți notificată peste trei luni. Deja râdeam ca proasta și omu' a închis”, a scris artista pe Facebook.

