Atenție, șoferi! Cod galben de ceață, polei și burniță, în județul Cluj

Județul Cluj se află sâmbătă dimineață sub cod galben de ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri, ce va favoriza formarea poleiului.

Județul Cluj se află sâmbătă dimineață sub cod galben de ceață. FOTO: Depositphotos.com

Mai multe județe din țară se află sub avertizare cod galben de ceață, polei și burniță, în primele ore ale zilei de sâmbătă.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, ceața reduce vizibilitatea la 200 metri, izolat la 50 de metri, pe mai multe artere rutiere de pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Dolj, Mureș și Sălaj.

Astfel, localitățile Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Mihai Viteazu, Săvădisla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Călărași, Câțcău, Vad, Petreștii de Jos, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton din județul județul Cluj sunt, până la ora 9.00, sub alertă Cod galben de ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, asociată cu burniță ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea poleiului sau ghețușului.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, nu sunt sesizate evenimente rutiere care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumuri naționale.

Pe drumurile principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și DN 1 Ploiești-Brașov, traficul se desfășoară pe în condiții de vizibilitate bună și valori normale.

Sursa foto: Depositphotos.com

