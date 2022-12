Crește frecvența zborurilor operate de Wizz Air de pe Aeroportul Cluj spre Bruxelles Charleroi, Milano Bergamo și Paris Beauvais

Wizz Air anunță creșterea frecvențelor pe trei rute operate de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj: Bruxelles Charleroi, Milano Bergamo și Paris Beauvais.

Foto: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj/ Facebook

Wizz Air, cea mai mare companie aeriană din România, cu cea mai rapidă creștere din Europa și cea mai sustenabilă din punct de vedere ecologic pe plan global, anunță astăzi creșterea frecvențelor pe ruteLE operate de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj către Bruxelles Charleroi, Milano Bergamo și Paris Beauvais. Biletele sunt disponibile online pe wizzair.com și prin intermediul aplicației pentru mobil.

Ruta Cluj-Napoca – Bruxelles Charleroi este acum operată cu până la șapte zboruri pe săptămână. Frecvența rutei Cluj-Napoca – Milano Bergamo a fost crescută la 11 zboruri săptămânale. În plus, ruta Cluj-Napoca – Paris Beauvais este acum operată cu până la nouă zboruri pe săptămână.

„Suntem încântați să oferim mai multe zboruri convenabile către diverse destinații dorite de călătorii clujeni. Odată cu creșterea frecvenței pe cele trei rute operate de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, ne-am adaptat oferta de zboruri la cererea pieței locale, oferind alternative de călătorie la preț redus cât mai multor pasageri. Așteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm călătorii la bordul zborurilor Wizz Air către frumoasele orașe Bruxelles, Milano și Paris”, a declarat Daria Sergeeva, Corporate Communications Manager la Wizz Air.

Wizz Air, compania aeriană ultra-low-cost cu cea mai rapidă creștere din Europa, operează o flotă de 175 de aeronave Airbus A320 și A321. O echipă de profesioniști în aviație asigură servicii superioare și tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 27,1 milioane de pasageri în anul financiar F22, care s-a încheiat pe 31 martie 2022. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ. Compania a fost numită recent una dintre cele mai sigure zece companii aeriene din lume de către airlineratings.com, singura agenție mondială de siguranță și rating de produse, iar în 2020 – „Compania aeriană a anului" de către Air Transport Awards, cele mai dorite premii internaționale pe care le pot primii profesioniștii sau companiile, premii ce recunosc persoanele și companiile care s-au remarcat prin rezultate extraordinare, inovații și servicii superioare. De asemenea, Wizz Air a fost recunoscută drept „Cea mai sustenabilă companie aeriană low-cost” în cadrul World Finance Sustainability Awards 2022 și a primit distincția „Global Environmental Sustainability Airline Group of the Year” în cadrul CAPA – Centre for Aviation Awards 2022.

