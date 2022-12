Un șofer a plonjat cu mașina în râul Crișul Repede, la Cluj. Două victime se aflau în mașină. VIDEO

O mașină a căzut în râul Crișul Repede joi noaptea. La momentul accidentului, în mașină s-ar fi aflat două presupuse victime.

Mașină căzută în râul Crișul Repede / Foto: ISU Cluj

Un șofer a plonjat cu mașina în râul Crișul Repede, în localitatea Șaula, Cluj.

Potrivit unui martor, două victime s-ar fi aflat în mașină la momentul accidentului, dar acestea au reușit să iasă din mașină și au plecat de la fața locului. Pompierii au intervenit:

„Referitor la Masina cazuta in raul Crisul Repede in loc Saula, 2 victime iesite din masina. La locul evenimentului a intervit Dt de Pomp Huedin cu 1 ASAS, 1 EPA si 7 sof. Din ceea ce au fost informați pompierii de la fața locului, de către martori, presupusele victime au părăsit zona, au plecat. Pompierii au intrat în apa pentru a verifica și au constatat că in auto nu se afla nimeni.

Evenimentul a fost anunțat de un cetățean care ar fi văzut și două persoane plecând”, a transmis ISU Cluj.

