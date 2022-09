Restricții de circulație pe mai multe străzi din Cluj-Napoca, de Zilele Recoltei

Mai multe străzi vor fi închise în weekend, la Cluj-Napoca, cu ocazia Zilelor Recoltei.

Restricții de circulație pe mai multe străzi din Cluj-Napoca, de Zilele Recoltei. FOTO: Arhivă

Primăria Cluj-Napoca anunță instituirea unor restricții de circulație cu ocazia desfășurării evenimentului „Zilele Recoltei”, astfel:

închiderea circulaţiei rutiere pe strada George Coșbuc, de la intersecția cu Aleea Stadionului până la intersecția cu Splaiul Independenței, din data de 16 septembrie, ora 09.30, până în data de 18 septembrie 2022, ora 23.00.

închiderea circulației rutiere (cu excepția tramvaiului) pe str. Splaiul Independenței de la intersecția cu Pod Garibaldi până la intersecția cu str. G. Coșbuc, pe sensul de mers dinspre Pod Garibaldi spre Pod Napoca din data de 16 septembrie, ora 09.30, până în data de 18 septembrie 2022, ora 23.00.

Zilele Recoltei, sărbătorite în weekend

Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, organizează Zilele Recoltei, ediția 2022. Evenimentul va avea loc în zona Cluj Arena – Parcul Stadion, în perioada 16 - 18 septembrie 2022, între orele 8.00 - 21.00. Aceasta este a X-a ediție a Zilelor Recoltei la Cluj-Napoca, organizată în comun de administrația județeană și municipală și este derulată prin intermediul Asociației Produs de Cluj.

„După zece ediții ale acestei sărbători, dedicate atât fermierilor cât și locuitorilor orașului, nu avem nicio îndoială că ea a devenit o tradiție mult așteptată an de an. Îi invităm, o dată în plus, pe clujeni, și nu numai, să își aprovizioneze cămările pentru sezonul rece cu cele mai gustoase fructe și legume direct de la producătorii locali”, a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Zilele Recoltei la Cluj-Napoca adună aproximativ 120 de mici întreprinzători și fermieri clujeni care vor prezenta celor interesați fructe și legume de sezon provenite din fermele clujene, de la cartofii de Râșca, la ceapa de Mihai Viteazu și legumele de Jucu. Gospodinele vor avea la dispoziție și varză, conopidă, ardei sau gogoșari, vinete și roșii, precum și pătrunjel, cimbru, mărar sau hrean. Fructele vremii, de la mere, la pere de toamnă și piersici de vie, până la struguri de masă sau de vin, ori must proaspăt stors, de toate sunt de găsit și degustat la Zilele Recoltei.

