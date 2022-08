„Cluj for Ukraine” - Cum s-au mobilizat clujenii în sprijinul refugiaților ucraineni! (P)

„Cluj for Ukraine” a fost răspunsul nostru imediat la realitatea războiului izbucnit în țara vecină, când zeci de mii de refugiați au ajuns în România și viața a milioane de nevinovați a fost atât de brusc și nemilos afectată.

Încă din primele momente ale războiului, „Cluj for Ukraine” a organizat un punct de colectare, unde sute de clujeni au donat alimente, haine, articole de igienă personală și alte bunuri.

Încă din primele zile ale războiului am organizat un punct de colectare, unde sute de clujeni au donat alimente, haine, articole de igienă personală și alte bunuri, pe care, în colaborare cu alte asociații din oraș le-am trimis la vama Siret și ulterior în diferite localități din Ucraina.

Pe măsură ce conflictul armat a luat amploare, la Cluj-Napoca au ajuns tot mai mulți refugiați și, în paralel cu acea primă nevoie de bunuri materiale am început identificare locurilor de cazare disponibile în oraș și cazarea refugiaților.

Următorul pas în activitatea noastră a fost un proces de informare corectă și completă a refugiaților despre drepturile și obligațiile pe care le au în România și UE, iar în acest sens am organizat întâlniri publice cu avocați specializați în domeniu. Aceștia i-au pus la curent pe cetățenii ucraineni cu cele mai noi hotărâri europene menite să le ofere sprijin și asistență și, totodată, au răspuns punctual la întrebările ridicate de cei prezenți.

O altă dimensiune extrem de importantă pe care ne-am concentrat eforturile a fost aceea de a oferi suport psihologic și emoțional refugiaților, marea lor majoritate fiind femei și copii. Violența fără precedent a conflictului armat, separarea familiilor și incertitudinile legate de viitor și -au pus amprenta pe fiecare dintre ucrainenii ajunși la Cluj-Napoca. Pentru a-i ajuta să facă față vieții de zi cu zi, dar și pentru a-i sprijini să se integreze în societate și să poată stabili relații cu cei din jur, am demarat un program de consiliere psihologică individuală și de grup, în colaborare cu dr. Olena Koval, psiholog din Kiev, specializată pe terapia traumei, la rândul ei refugiată și cu dr. Veronica Văcăraș, psiholog clujean.

Deși fiecare dintre noi ne-am dorit ca acest război să se sfârșească cât mai repede, realitatea ne-a dovedit contrariul. Acceptând acest fapt, am înțeles importanța integrării refugiaților pe piața muncii, tocmai pentru a-i ajuta să ducă o viață cât mai normală și să reușească să fie independenți. Așa că, prin crearea grupului de Facebook Cluj for Ukraine, am realizat o platformă importantă pe care angajatorii clujeni au luat legătura cu cei care erau în căutare de locuri de muncă. Acest grup are în prezent peste 1.800 de membri, deservind diferite nevoi – de la cereri și oferte de muncă sau cazare, la prezentarea unor proiecte speciale dedicate refugiaților: centre after-school pentru copiii Ucrainei, evenimente, școli de vacanță etc.

Odată ce aspectele legate de asigurarea cazării, a bunurilor materiale, a locurilor de muncă și a suportului psihologic au intrat într-o agendă zilnică, am adăugat tuturor acestor dimensiuni și aceea a socializării, a relaxării. Astfel, la evenimentele tematice organizate la Treepi, o locație specială aflată la 40 de kilometri de Cluj-Napoca, au participat peste 400 de refugiați, marea lor majoritate fiind femei și copii.

Proiectul Cluj for Ukraine este derulat de Asociația 11even și finanțat prin programul In Stare de Bine, susținut Kaufland Romania și implementat Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

CITEȘTE ȘI: