Câine, călcat fără milă de un șofer de microbuz, în Dăbâca: „L-a călcat intenționat cu ambele roți. A râs și a plecat” VIDEO

Un câine slab și abandonat a fost călcat de un șofer fără milă în comuna Dăbâca, județul Cluj. Un martor spune că șoferul a făcut-o intenționat, dar și că a râs pe seama asta.

Câine, călcat fără milă de un șofer de microbuz, în Dăbâca / Foto: cititor monitorulcj.ro

Alex, un tânăr din Cluj care are grijă de câinii nimănui, ne-a povestit o faptă de neiertat a unui șofer de microbuz din Pănticeu.

Băiatul a văzut un câine al străzii, probabil nemâncat de zile întregi, pe care a încercat să-l ajute, dar care a ajuns să aibă o soartă mult mai chinuitoare.

Când câinele se afla pe marginea drumului, un șofer de microbuz ar fi virat „intenționat” dreapta pentru a-l călca:

„Ieri eram la podul de la Pâglisa (Dăbâca) să duc de mâncare unui câine slab, al străzii, care doarme în vegetația de lângă pod și pe care l-am văzut zilele trecute când am filmat acolo. I-am dat mancare, apoi am mers pe margine să îi mai pun mancare pentru câteva zile. Câinele era pe margine cu mine. Șoferul unui microbuz de la Megalop Gherla a virat intenționat dreapta maxim ca să calce câinele. Intenționat. L-a călcat cu ambele roți, a râs și a accelerat și a plecat. Câinele rănit s-a speriat și a fugit în vegetație, încă nu l-am găsit. O fi murit probabil. Am trimis azi plângere către poliția animalelor pentru că l-a călcat intenționat.

Câinele era un amărât abandonat, slab, nemâncat de zile întregi probabil. Atât a fost de fericit... a mâncat jumătate de sac de mâncare”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Alex.

De asemenea, Alex spune că șoferul microbuzului este din Dârja, din comuna clujeană Pănticeu:

„A trecut cu ambele roți, încă a virat dreapta mai mult ca să îl prindă și cu cele din spate. Șoferul e din Dârja, comuna Pănticeu. Mi-a zis proprietarul firmei. Un imbecil, atât am căutat câinele prin vegetația aia... dar nu l-am găsit. Era speriat oricum dinainte să îi dau mâncare”, a adăugat Alex.

