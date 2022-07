Biroul de la Cluj al Goodwill Consulting s-a mutat în casă nouă (P)

Compania Goodwill Consulting, furnizor de soluții complete pentru accesarea fondurilor europene în România, a marcat, la sfârșitul săptămânii trecute, împreună cu angajații și partenerii săi, mutarea într-un nou sediu la Cluj-Napoca.

Este vorba despre unul dintre cele nouă sedii teritoriale din România, compania înregistrând acum, în pragul demarării Planului Național de Redresare și Reziliență, un volum de activitate tot mai sporit și, în consecință, nevoia de mai mult spațiu pentru angajați și colaboratori.

În acest context am stat de vorbă, la noul sediu din strada Plopilor numărul 63, cu directorul general al Goodwill Consulting, Tussay Szilárd.

– Stăm astăzi de vorbă aici, pentru că biroul de la Cluj al companiei Goodwill Consulting s-a mutat în casă nouă. Ce înseamnă Clujul pentru compania dumneavoastră?

Tussay Szilárd: – Pentru Goodwill Consulting, Clujul este, de fapt, orașul de unde a pornit totul. Era în anul 2008, după ce România a aderat la Uniunea Europeană, când asociatul firmei Goodwill din Ungaria, care deja deținea afacerea cu același nume din Ungaria, s-a gândit că ar fi o oportunitate bună să deschidă o filială și în România. A prospectat piața și a ajuns la Cluj, unde a găsit oameni dornici și deschiși să intre în afacere. Am început activitatea de aici cu patru oameni, ca să ajungem astăzi la nouă birouri cu acoperire națională. Ne-am dat seama foarte repede că, având în vedere că deciziile majore se iau în Capitală, e obligatoriu să ai un birou și acolo. Biroul din București merge chiar foarte bine, a crescut mult volumul de activitate, astfel că și acolo am fost nevoiți să ne mutăm într-un spațiu mai mare. Având în vedere faptul că firma venea din Ungaria și că know-how-ul era în limba maghiară, s-a început prin deschiderea birourilor de la Oradea, Odorheiul Secuiesc și Miercurea Ciuc. Mai apoi firma a devenit una de nivel național, solicitările s-au înmulțit și am deschis biroul de la Iași. Trebuie să mai adaug că firma există și în Croația, și în Bulgaria. Deci, Goodwill a plecat din Ungaria, a venit în România, după care s-au înființat filiale în Bulgaria și Croația.



– Cam care e raportul de mărime dintre filialele naționale ale Goodwill?

Tussay Szilárd: – Compania din România este prima în top, am depășit deja și Ungaria. Și la volum de contracte și la numărul de persoane implicate. Suntem deci primii în top și acolo vrem să rămânem! Pe de altă parte, vrem să lucrăm și intercomunitar, aceasta însemnând să realizăm proiecte și cu alte țări, să vedem nevoile de dezvoltare transfrontalieră. Ne gândim, de pildă, la Bulgaria și la oportunitățile pe care le poate oferi accesul comun la Dunăre. Cele două țări au foarte multe oportunități nefructificate sau care nu au beneficiat încă de fonduri.



– Înseamnă că, practic, compania a crescut fiind atentă la nevoile pieței de profil?

Tussay Szilárd: – Exact. Așa a crescut firma. Pe măsură ce a crescut numărul firmelor și partenerilor care au apelat la noi, a crescut și activitatea firmei noastre. Am ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de 20 milioane de lei, adică aproximativ 4 milioane de euro. Acesta este un record absolut pentru firmă. Cu un an înainte, cifra de afaceri a fost de 15 milioane de lei, deci a fost o creștere colosală. În acești ani a crescut foarte mult numărul colegilor și consultanților, ne-am dat seama că este foarte greu să găsești oameni pregătiți în domeniu, așa că am organizat propriile noastre cursuri. Oamenii vin, se înscriu la cursul nostru și, pe cei mai bine pregătiți, îi invităm să ni se alăture. Le propunem să lucreze pentru noi și se pare că funcționează.

– Observ că există practic mai multe firme sub „umbrela” Goodwill. Ce înseamnă acest lucru?

Tussay Szilárd: – Deci de acolo găsim mai mulți oameni. Însă un alt lucru e foarte important. Cu un an în urmă am înființat Goodroid. Lucrăm la automatizarea proceselor și, în acest domeniu, am încheiat chiar un parteneriat cu UiPath. Facem, deci, automatizarea proceselor prin roboți UiPath. Asta este și una dintre direcțiile propuse de Uniunea Europeană pentru următorii șapte ani, pentru care sunt alocate și fonduri importante. În ceea ce ne privește, am început cu patru posturi la Goodroid, astăzi avem 12, iar la sfârșitul anul vor fi probabil 20.

– Ce oportunități are compania dumneavoastră în perspectiva Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)?

Tussay Szilárd: – În acest moment, noi avem dispoziția și capacitatea de a prelua orice fel de propuneri de proiecte, deci orice apare în schema PNRR. Noi ne putem ocupa de la A la Z. Avem arhitecți, avem și parteneri cu care putem prelua toate solicitările. În cazul în care nu am face față, avem parteneri care așteaptă clienții. Din anul 2020 încoace ne-am pregătit pentru acest nou program european de fonduri nerambursabile pe șapte ani, căruia trebuie să facem față dacă vrem să rămânem în topul firmelor din România.



– Înseamnă că vă așteptați la un volum mare de lucru...

Tussay Szilárd: – Foarte mare! Chiar ieri am discutat și în următoarele două luni vor fi 10 depuneri de proiecte pe fonduri nerambursabile. Trebuie să spun că niciodată în istoria fondurilor nerambursabile, în România nu s-a întâmplat ca în două luni să fie atâtea depuneri. Le-am spus deja colegilor că vara din acest an va fi de foc și nu din cauza căldurii, ci din cauza lucrului!

