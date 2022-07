De ce nu e bine să bei alcool până la 40 de ani

Alcoolul prezintă riscuri semnificative pentru sănătate și niciun beneficiu pentru tineri, dar unii adulți care ajung la o anumită vârstă pot avea beneficii dacă beau în cantități mici, spune cel mai amplu studiu făcut până acum pe această temă.

sursa foto depositphotos.com

La această concluzie au ajuns autorii studiului Global Burden of Diseases, un proiect permanent inițiat de Universitatea Washington din Seattle, care include cele mai cuprinzătoare date despre cauzele bolilor și decesului din lume.

În urmă cu patru ani, studiul a spus că și consumul ocazional de alcool dăunează sănătății și a sugerat că guvernele ar trebui să le recomande oamenilor să renunțe total la el.

Dar, după o nouă analiză importantă a datelor, experții din spatele studiului au ajuns la concluzii noi. Tinerii se confruntă cu riscuri mai mari pentru sănătate din cauza consumului de alcool decât adulții în vârstă, spun ei. Mai precizează că adulții cu vârsta de 40 de ani și peste, fără probleme de sănătate, pot avea beneficii de pe urma consumului de alcool în cantități limitate, cum ar fi un pahar mic de vin roșu pe zi, inclusiv un risc redus de boli cardiovasculare, de accidente vasculare cerebral și diabet, scrie digi24.ro.

Descoperirile lor, publicate în The Lancet și citate de The Guardian, sunt primele care oferă date despre riscul consumului de alcool în funcție de regiunea geografică, vârstă, sex și an. Ei sugerează că recomandările privind consumul global de alcool ar trebui să se bazeze pe vârstă și locație, cu avertizări clare pentru bărbații cu vârsta cuprinsă între 15 și 39 de ani, care sunt expuși celui mai mare risc de a consuma alcool în exces la nivel mondial.

„Mesajul nostru este simplu: tinerii nu ar trebui să bea, dar persoanele în vârstă pot beneficia de pe urma consumului de cantități mici”, a spus autorul principal al studiului, dr. Emmanuela Gakidou, profesor de științe la Școala de Medicină a Universității din Washington. „Deși poate că nu este realist să ne imaginăm că adulții tineri se vor abține de la băutură, credem că este important să comunicăm cele mai recente dovezi, astfel încât toată lumea să poată lua decizii informate cu privire la sănătate.”

Se estimează că un total de 1,34 miliarde de oameni au consumat cantități dăunătoare de alcool în 2020, conform analizei obiceiurilor de consum din 204 de țări.

Studiul, publicat în The Lancet, a constatat că 59% dintre cei care au băut cantități nocive aveau vârsta cuprinsă între 15 și 39 de ani, persoane pentru care alcoolul nu oferă niciun beneficiu pentru sănătate și prezintă riscuri, inclusiv răniri sau accidente de mașină, sinucideri sau crime. Trei sferturi dintre cei care au băut în exces erau bărbați.

Cercetătorii au analizat riscul consumului de alcool în cazul a 22 de rezultate de sănătate, inclusiv leziuni, boli cardiovasculare și cancere, folosind datele din 2020 despre evoluția globală a bolilor.

Folosind aceste informații, cercetătorii au reușit să estimeze cât de mult alcool poate să bea o persoană fără să-și asume riscuri mari în ceea ce privește sănătatea, în comparație cu cineva care nu bea deloc alcool.

Astfel, au descoperit că nivelul de alcool ce poate fi consumat fără a crește riscurile pentru sănătate crește de-a lungul vieții. Cercetătorii au considerat că o băutură standard este un pahar de 100 ml de vin roșu cu 13% alcool sau o sticlă/ doză de 375 ml cu bere de 3,5%.

Ei au descoperit că pentru bărbații cu vârsta cuprinsă între 15 și 39 de ani, cantitatea recomandată de alcool pe zi, fără a-și risca sănătatea, este de doar 0,136 ml dintr-o băutură standard. Pentru femeile de aceeași vârstă, cantitatea este de 0,273 ml.

Cât alcool poate să bea o persoană de peste 40 de ani

Pentru adulții de 40 de ani și peste, fără afecțiuni de sănătate, consumul de alcool în cantități mici a fost asociat cu unele beneficii pentru sănătate, cum ar fi reducerea riscului de boală cardiacă ischemică, accident vascular cerebral și diabet.

Pentru cei cu vârsta cuprinsă între 40 și 64 de ani, nivelurile sigure de consum de alcool au variat de la aproximativ jumătate de băutură standard pe zi până la aproape două băuturi standard. Pentru cei cu vârsta de 65 de ani sau mai mult, riscurile pentru sănătate au fost atinse după ce au consumat puțin mai mult de trei băuturi standard pe zi.

Dar, în medie, aportul recomandat de alcool pentru adulții cu vârsta de peste 40 de ani rămâne la 1,87 băuturi standard pe zi. Dacă se depășește cantitatea, riscurile pentru sănătate cresc.

Un studiu separat publicat în jurnalul PLOS Medicine spune că un consum de șapte unități (aproximativ 3 beri sau o sticlă de vin) de alcool pe săptămână este asociat cu niveluri mai mari de fier în creier. Fierul din creier a fost legat de bolile Alzheimer și Parkinson.

Dr. Richard Piper, directorul executiv al Alcohol Change UK, a declarat: „Studiile despre alcool din ultimii 20 de ani ne spun foarte clar că acesta dăunează foarte mult organismului uman în mai multe moduri. Anterior nu eram conștienți de acest lucru și prea mulți dintre noi continuă să bea de parcă nimic nu s-ar întâmpla. Dacă îți pasă de sănătatea ta, de departe cea mai bună abordare este să nu bei deloc. Dacă alegeți să beți alcool, ascultați cu atenție recomandările și nu depășiți 14 unități pe săptămână și să aveți cel puțin trei zile fără alcool pe săptămână. De asemenea, nu depășiți niciodată șase unități într-o zi”.

CITEȘTE ȘI: