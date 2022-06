Tudor Giurgiu, TIFF și politica. „Mircea Geoană are toate șansele să devină prezidențiabil”

Tudor Giurgiu, președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), a trecut în revistă cele mai importante momente pe care le-a trăit la ediția din acest an a festivalului.

Tudor Giurgiu și Mircea Geoană. Sursa foto Facebook Tudor Giurgiu

Sub titulatura „A mai trecut un TIFF. Impresii la cald”, Giurgiu a detaliat momentele cheie din festival.

„Cel mai cel lucru de menționat – e primul an (din cei 21) când doi premianți ai secțiunii ZFR (Romanian Days) sunt absolvenți ai școlii de film din Cluj. Mi se pare o chestie extraordinară pentru că, iată, TIFF lasă urme. În toți anii ăștia, mii de copii au trecut prin EducaTIFF, unii au făcut atelierul Let's Go Digital, apoi au studiat film la Cluj, București sau în străinătate. După aparitia festivalului, Universitatea Sapientia si UBB au lansat Facultăți/secții de film/TV. În 2021, Cluj a devenit Unesco City of Film. Marian Farcut și Mihai Dragolea, premianții de azi, merită toate felicitările și mă bucur că au crescut odată cu festivalul”, a scris Giurgiu pe Facebook.

Președintele TIFF mai spune că i-a plăcut „mult de tot” Casa Noastră (Utama), filmul care a câștigat Marele Premiu.

„E o poveste superbă, simplă totodată, despre viață și moarte, jucată extraordinar. Deși se petrece în Anzii bolivieni, poate fi oricând povestea bunicilor noștri dintr-un sat izolat din Apuseni. Colegii mei de la Transilvania Film au cumpărat filmul și va putea fi văzut curând în cinematografe. Cine-concertele au fost, din nou, evenimente unice. Nosferatu pe muzica scrisă de Simona Strungaru a fost «a real treat» iar francezii de la Invaders (pe filmul Moonwalk One) au fost fabulosi”, mai spune acesta.

Ce i-a mai plăcut lui Giurgiu: inspirația lui Chirilov de a programa în deschidere filmul Call Jane, o poveste despre o organizație clandestină care efectua întreruperi de sarcină la cerere în Chicago 1969, într-o perioadă în care avorturile erau încă ilegale.

„În timpul TIFF, decizia Curții Constituționale din SUA a venit ca un trăznet și, sunt convins, va genera mari tulburări. N-am crezut că alegerile noastre curatoriale sa devină atât de relevante. De-abia aștept să lansăm filmul în cinematografe. Incredibil a fost răspunsul publicului după 2 ani complicați – săli arhipline, cu 10% mai mult public față de ediția-record din 2019. Piața Unirii s-a umplut până la refuz în câteva seri. Mă bucur că publicul a adorat documentarul despre Leonard Cohen și povestea faimosului său cântec Hallelujah. S-a ieșit cu ochii în lacrimi de la film, a fost unul din hiturile ediției. Același feedback și despre documentarul Atlantida, alt «darling» al festivalului. Sau Bestiile, filmul lui Sorogoyen adus direct de la Cannes”, a mai spus acesta.

Tudor Giurgiu l-a amintit și pe Mircea Geoană, despre care a spune că speră „să devină prezidențiabil”.

„L-am invitat la TIFF pe Mircea Geoană pentru a urmări documentarul despre disidentul Aleksei Navalny (lansat cu mare succes la Sundance) și a discuta pe marginea lui. Am reîntâlnit un om cu un discurs coerent, matur, responsabil, schimbat total față de ultima sa campanie în țară. A discutat cu răbdare și cu umor inclusiv cu spectatorii care erau de cu totul alte păreri. Sper să devină prezidențiabil, are toate șansele”, a punctat Giurgiu.

„Zilele «TIFF în familie» din Florești, de la Parcul Poligon. Zilnic, sute de copii și părinți s-au jucat, au trecut prin tot felul de activități educative sau distractive iar seara același parc a găzduit proiecții de film. Un mare highlight al programului din acest an. Un mare plus a fost TIFF Lounge-ul din Piața Unirii, locul unde s-au purtat discuții cu echipele filmelor, întâlniri cu publicul. S-a aplaudat mult la filmele românești, de la Metronom la Capra cu trei iezi, de la Nimic despre dragoste la Marocco sau Balaur, filmele din competiție. O să le vedeți la toamnă pe ecrane. Bravo voluntarilor, au fost excepționali. Greu de povestit atmosfera de la party-ul lor de după TIFF și bucuria din fețele lor atunci când cei mai buni au fost premiați. Despre celelalte petreceri nu mai zic nimic. Trebuie să fii acolo, altfel cuvintele sunt de prisos. Ne vedem la București, la cinema Elvire Popesco între 21-24 iulie cu o selectie de Best Of din program, apoi prin țară, în caravană toată vara”, a conchis Giurgiu.

