Vineri a început Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cea mai importantă și amplă manifestare dedicată artelor spectacolului. UniCredit Bank este din nou partener principal al acestui prestigios eveniment.

UniCredit Bank parteneriat de tradiție cu FITS.



Pentru zece zile, până pe 3 iulie, orașul Sibiu va fi din nou cucerit de talent, creativitate și magie, cu peste 3500 de invitați din 75 de țări prezenți în fața publicului în 80 de spații de joc. Vor fi peste 800 de evenimente propuse publicului din toată lumea într-un format hibrid – fizic, online live și online înregistrat.



Tema ediției din acest an este FRUMUSEȚEA.



„Rămânem alături de Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu cu gandul că avem nevoie, mai mult ca oricând, de FRUMUSEȚE, într-un prezent care continuă să ne provoace.

Am pornit acest parteneriat acum 19 ani și revenim la Sibiu mai deschiși ca niciodată, mai dornici să împărtășim magia cu toți cei pasionați de artele spectacolului.

Ne întoarcem la Sibiu și cu bucuria de a regăsi aici o comunitate mai puternică în fiecare an, una întărită de arta și creativitatea oaspeților de la fiecare ediție a Festivalului, și pe care ne mândrim că o putem susține constant” - Anca Ungureanu, Identity & Communication Director, UniCredit Bank.



„În cazul UniCredit Bank considerăm colaborarea noastră nu doar un parteneriat între două instituții ci chiar o prietenie. Prietenii sunt cei pe care te poți baza necondiționat, la bine, dar și la greu, iar ultimii doi ani, atât de dificili, au confirmat valoarea și trăinicia acestei relații.

Le mulțumesc pentru declarațiile de dragoste făcute Sibiului și Festivalului și în acest an, pentru îmbunătățirile de la Fabrica de Cultură UniCredit, prezența în program și toate celelalte lucruri destinate publicului FITS și comunității sibiene!” – Constantin Chiriac, Președinte FITS și Director General TNRS.



UniCredit Bank revine în acest an la Sibiu cu o amplă campanie OOH prin care brandul își declară admirația față de orașul Sibiu și Festival, , editează revista-program a Festivalului, pe care o oferă, gratuit, într-un tiraj de mii de exemplare. De asemenea, UniCredit Bank susține realizarea aplicației FITS, ce poate fi descărcată atât din GooglePlay, pentru Android, cât și din AppleStore, pentru IOS.



Fabrica de Cultură UniCredit, un punct nodal pentru întâlnirile publicului cu unele dintre cele mai bune spectacole din programul FITS și TNRS, a beneficiat, de asemenea, de îmbunătățiri în toate cele patru spații de joc și în foaier, de la signalistica nouă până la perne.



În ultimii ani, UniCredit Bank a făcut eforturi pentru a aduce în programul artistic al Festivalului instalații interactive. În anii trecuți, publicul a primit cu entuziasm și a interacționat cu cele două propuneri făcute de UniCredit: Copacul care dăruiește și Zidul Speranței.



În 2022, publicul din Piața Mare va putea admira A TOTEM TO FRUMIRIA, o lucrare de artă specială, realizată de Apparatus 22, o instalație accesibilă tuturor din prima până în ultima zi a Festivalului, una în care fiecare dintre noi își poate găsi reflexia, dar și FRUMUSEȚEA interioară. Instalația produsă de Apparatus 22 exprimă în spațiul public fascinația colectivului pentru teritoriile de intersecție poetică în reflecția despre corp, emoții, frumusețe, hibridizare. Totemul oglindește, astfel, mai multe temporalități și perspective între vizibil, invizibil și magic.

Apparatus 22 este un colectiv transdisciplinar de artă, fondat în ianuarie 2011, în București, care explorează relațiile complexe dintre economie, politică, studii de gen, mișcări sociale și sistemul modei, cu scopul de a provoca teme de reflecție asupra societății contemporane.

