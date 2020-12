Cherecheș: Pentru elevii din clasele primare impactul pe termen lung al educației online va fi masiv și îl vom plăti cu toții

„În momentul în care am aduce copiii de până în clasa a IV-a la școală, nu ar fi aceleași probleme ca atunci când am aduce toți copiii la școală”, a explicat Răzvan Cherecheș joi.

Acesta a vorbit despre ghidurile de miercuri ale UBB, care au inclus recomandarea ca școala să se reia în format față în față pentru copiii de până în clasa a IV-a.

Astfel, Cherecheș a arătat, în intervenția sa, că școala se poate organiza așa încât să poată oferi condiții de siguranță, dacă sunt doar o parte dintre elevi prezenți - anume, cei mici - și că, dacă aceștia rămân online, impactul negativ pe termen lung va fi masiv.

Impactul școlii online ne va afecta pe toți, nu doar pe elevi

„În momentul în care am aduce copiii până în clasa a IV-a la școală, nu ar fi aceleași probleme ca atunci când am aduce toți copiii la școală. Am putea să îi distanțăm mai mult, clasele ar putea să fie ventilate și ar putea să se organizeze procesele de așa natură ca educația să se poată desfășura în condiții de siguranță”, a explicat Cherecheș.

Acesta a dat un exemplu similar, prin alăptarea nou-născuților, de situație în care copiii sunt afectați pe termen lung.

„Exact la fel cum, de exemplu, pentru femeile gravide s-au făcut studii care au arătat că, dacă nou-născuții nu sunt alăptați imediat, cu toate că vor fi automat infectați, impactul pe termen lung va fi mai negativ decât dacă sunt alăptați, și aici impactul pe termen lung al educației online pentru copiii de până în clasa a IV-a va fi masiv. Și îl vom plăti cu toții”, a spus expertul.

De asemenea, Cherecheș a explicat cum școala online nu afectează doar educația, ci și economia:

„Mai mult, impactul economic este unul masiv, pentru că cel puțin unul dintre părinți trebuie să îi supervizeze pe copii și să rămână în afara circuitului economic.”

CITEȘTE ȘI: