Mai bine nu şi le-ar completa. Consilierii judeţeni insistă să se facă de râs cu rapoartele lor de activitate

Activitatea pe un an întreg a consilierilor judeţeni încape pe o singură pagină A4, iar în unele cazuri pe câteva rânduri .

Cu toate că în activitatea administrativă nu s-au prea remarcat cu nimic, consilierii judeţeni au mai bifat un an în care s-au ghidat după principiul “ timpul trece, leafa merge ”.

Monitorul de Cluj a atras atenţia şi anii trecuţi asupra derapajelor din rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni în contextul în care judeţul Cluj nu are groapă de gunoi , iar contractele pentru marile proiectele ale judeţului se reziliează pe bandă rulantă.

Forul judeţean este plin de consilieri care spun lucruri trăznite. Ei se “laudă“ cu activităţi precum: întâlniri cu cetăţenii, participări la emisiuni TV şi conferinţe de presă, manifestări culturale. Modalităţi de atragere a investitorilor şi crearea de locuri de muncă nu apar în raportul lor de activitate.

De asemenea, evenimentele şi lansările de noi rute de la aeroport i-au atras ca un magnet pe consilierii judeţeni.

Vă invităm să citiţi mai jos cu ce şi-au umplut timpul consilierii judeţeni:

Marinel Andro (PNL)

“În data de 25 ianuarie 2016 am participat la şedinţa Consiliului Local Negreni unde au fost ridicate mai multe probleme legate de şcolile din comună, bugetul comunei, precum şi alte probleme legate de cabinetele medicale din satele Bucea şi Negreni. În octombrie 2016 am participat din partea Consiliului Judeţean, împreună cu primari şi oameni de afaceri din Cluj în localitatea Solvensborg din Suedia cu ocazia împlinirii a 5 ani de la înfiinţarea Camerei de Comerţ Româno-Suedeze. În calitate de consilier judeţean, am participat şi la alte întâlniri cu cetăţenii în localităţile Călăţele, Beliş, Poieni, Ciucea. În luna iulie 2016, am participat la manifestările prilejuite de Sărbătoarea Iancului în comuna Mărişel, alături de alţi colegi din Consiliul Judeţean, unde au fost depuse coroane şi jerbe de flori. Am participat, de asemenea, la depuneri de coroane în calitate de consilier judeţean în municipiul Cluj-Napoca cu ocazia zilei de 25 octombrie – Ziua Armatei, 1 Decembrie, precum şi alte manifestări culturale”

Balla Francisc (UDMR)

“Activitatea în comisia principală de specialitate – Comisia de Educaţie şi Cultură – s-a concretizat în participarea la un număr de 12 şedinţe din 12 ţinute, sa încercat (corect s-a) aplanarea conflictului dintre Zegrean Grigore şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj. Sau (corect s-au) analizat un număr de 142 de material (corect materiale) care au fost avizate în mare parte favorabil. În calitate de consilier judeţean am participat la numeroase activităţi organizate de Consiliul Judeţean, cum ar fi: conferinţe de presă, inaugurarea noii destinaţi (corect noi destinaţii) a Aeroportului Avram Iancu”.

Bălaj Marius (PNL)

“În exercitarea funcţiei de consilier judeţean, am efectuat deplasări frecvente în arealele localităţilor Mărişel, Călăţele, Poieni, Negreni, Tureni, Ciucea, Moldoveneşti, Cojocna, fără a mă limita doar la aceste zone, unde mi s-au făcut cunoscute, la faţa locului, de către cetăţeni, problemele cu care se confruntă aceştia, atât cele sociale, cât şi cele economice. Am comunicat colegilor din Consiliu şi membrilor comisiilor de specialitate, în funcţie de resort, situaţiile sesizate şi am îndrumut cetăţenii spre instituţiile competente în a soluţia cazurile specifice”.

Ioan Bota (PSD)

“În prezent, lucrez la Clubul Copiilor Huedin, unde, în luna decembrie 2016, am organizat a noua ediţie a Festivalului de colinde «Noi umblăm să împlinim». La această ediţie au participat 18 cete de colindători, respectiv 270 de elevi şi 50 de cadre didactice din Huedin şi comunele învecinate. În zona Huedinului, am participat la manifestări cultural-artistice organizate la Poiana Horea, Crucea Iancului, Poieni, Morlaca, Hodiş, Sâncraiu, Negreni, Bucea, Săcuieu. Am avut întâlniri cu cetăţenii din toate localităţile din zona Huedinului, precum şi cu cetăţenii din comunele Aghireş, Baciu, Gilău, Floreşti. Am continuat relaţiile de prietenie cu oraşele înfrăţite cu Huedinul: Manthelan (Franţa), Lezajsk (Polonia)”.

Din 2015, cel puţin, Bota scrie aceleaşi lucruri în raportul său de activitate.

Chiorean Laura (PSD)

“În perioada iunie-decembrie 2016 am participat şi desfăşurat activităţi în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean (...) precum şi în întreg teritoriul judeţului Cluj. De asemenea, am participat în calitate de consilier judeţean la unele şedinţe de constituire ale consiliilor locale din judeţ, la acţiuni şi evenimente organizate la nivelul judeţului Cluj”.

Dumitru Drăghici (PNL)

“Am colaborat foarte bine cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţen în vederea clarificării problemelor ridicate. În calitate de consilier judeţean, activitatea în teritoriu s-a desfăşurat pe mai multe direcţii: am participat la şedinţele Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii ori de câte ori am fost invitat, am participatr la întâlniri cu cetăţenii în localităţile Ceanu Mare, Boian, Bolduţ, Viişoara, Tureni. Tritenii de Jos, Moldoveneşti, Câmpia Turzii, am participat la depuneri de coroane de flori cu ocazia diferitelor evenimente la Câmpia Turzii şi Turda, am participat la mai multe evenimente culturale în localităţile Câmpia Turzii, Frata, Mociu, am participat la mai multe evenimente organizate în cadrul Aeroportului Avram Iancu”.

Dan Gavrea (PNL)

“În calitate de consilier judeţean am participat la întâniri cu primari, viceprimari, consilieri locali şi cetăţeni din municipiul Dej şi comunele arondate pentru a le cunoaşte problemele şi a identifica soluţii de rezolvare. Am participat şi la evenimente prilejuite de Zilele Oraşului Dej şi Festivalului Culturii Populare Someşene Samus, Sărbători Tradiţionale Împănatul Boului şi Fiii Satului la Sânmărghita, comuna Mica. Prin întreaga mea activitate desfăşurată, prezentă şi viitoare, în calitate de consilier judeţean, voi susţine dezvoltarea şi modernizarea tututor localităţilor judeţului”.

Gabriela Girboan (PNL)

“Numărul proiectelor pe care le-am iniţiat – zero, numărul amendamentelor propuse/aprobate în şedinţele Consiliului Judeţean – zero. În calitate de consilier judeţean, am participat la diverse acţiuni organizate în comunele din judeţ: în comuna Mociu, cu ocazia sărbătorii Zilele jocului de pe câmpie, în comuna Recea Cristur la sfinţirea bisericii, depuneri de coroane cu ocazia Zilei Naţionale a României, în comuna Apahida şi în municipiul Cluj-Napoca”.

Marinela Marc (PNL)

"Am avut o intervenşie în plenul Consiliului Judeţean, întâlniri cu cetăţenii din localităţi ale judeţului Cluj şi participarea la activităţi culturale organizate de Primării şi Consilii Locale Beliş, Mărişel, Negreni, Iara, Floreşti, Huedin, am participat la activităţi organizate de Consiliul Judeţean: Târgul Produs de Cluj, festivităţi de decernare a titlului de cetăţean de onoare al judeţului Cluj, premierea elevilor cu rezultate deosebite la examene, depuneri de coroane de flori ocazionate de diverse comemorări, am participat la emisiuni la diverse posturi de televiziune".

Vladimir Mătuşan (PSD)

Citate din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean. Mai menţionează că a participat la întâlniri cu alegătorii din comuna Baciu şi sat Vişea din comuna Jucu.

Marius Mînzat (PNL)

“M-am deplasat în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Cluj unde am avut întâniri cu primarii, viceprimarii, cât şi cu consilierii locali de la toate partidele politice. De asemenea, am acordat audienţe cetăţenilor atât în teritoriu, cât şi la sediul Consiliului Judeţean, am susţinut conferinţe de presă şi am participat la numeroase emisiuni TV”.

Ligia Pop (PNL)

“Am participat la evenimentele Zilele Comunei Apahida, precum şi la depuneri de coronae. Pe parcursul anului 2016, am participat la mai multe evenimente organizate de către Aeroportul Internaţional Avram Iancu: lansarea zborurilor Cluj-Istanbul şi conferinţe de presă cu ocazia lansării a patru noi rute de pe Aeroportul din Cluj-Napoca spre Stockholm, Bratislava, Larnaca şi Malta. Prin întreaga mea activitate desfăşurată în calitate de consilier judeţean voi susţine dezvoltarea, modernizarea şi promovarea judeţului Cluj”.

Iuliu Sămărtean (PNL)

“Am participat la întâlniri cu cetăţenii, primari, viceprimari, m-am deplasat în unităţile administrativ-teritoriale de care eu răspund pentru a discuta şi a lua pulsul de la faţa locului privind problemele cu care se confruntă autorităţile locale, ulterior, prezentându-le executivului CJ Cluj spre soluţionare”.

Szocs Endre (UDMR)

“În calitate de consilier judeţean am participat la numeroase activităţi organizate de Consiliul Judeţean şi alte evenimente comunitare cum ar fi: conferinţe de presă, vizită la aeroport în cadrul cinei festive de Crăciun, am participat la evenimente culturale unde am fost chemat ca consilier (cacofonie), am întâmpinat o delegaţie oficială din Polonia şi un grup de investitori din Germania”.

