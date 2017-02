Consilierii judeţeni consfinţesc hoţia de la Centrul de Deşeuri. Cum a ajuns o ruină să coste peste 100 milioane de euro

An an de an, celebra groapă ecologică a Clujului a înghiţit şi continuă să înghită milioane de euro ba pentru acoperirea dezastrului actual, ba pentru continuarea lucrărilor, ba pentru paza obiectivului, ba pentru alimentarea cu energie electrică şi lista poate continua.

Dacă iniţial proiectul care îşi propunea implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în conformitate cu standardele UE, acum Centrul de Deşeuri este un proiect abandonat, fără perspectivă.

Cu toate acestea, consilierii judeţeni vor da mâine în şedinţă undă verde acoperirii dezastrului de la Centrul de Deşeuri prin alocarea a nu mai puţin de 45 milioane de euro pentru episodul 2 al telenovelei.

Fazarea proiectului sau cum să smântâneşti alte milioane de euro de la UE

Consilierii judeţeni vor vota mâine un proiect de hotărâre care prevede alocarea a 45 de milioane de euro pentru “fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în județul Cluj și a cheltuielilor legate de proiect”.

Cu alte cuvinte, Consiliul Judeţean va depune pentru partea a doua a proiectului o nouă cerere de finanţare.

Valoarea totală a proiectului «Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în județul Cluj» – faza II este de 199.661.868,58 lei (aproximativ 45 milioane de euro) bani care vor proveni, în primă fază, din bugetul CJ Cluj.

“Prin adoptarea hotărârii, pentru implementarea fazei II a proiectului se vor aloca următoarele sume: 2.376.113,58 lei fără TVA, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului; 116.429.565,34 lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului pentru asigurarea resurselor financiare pe perioada implementării proiectului și care vor fi rambursate de autoritatea contractantă; 24.434.786,74 lei, reprezentând TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile a proiectului pentru asigurarea resurselor financiare pe perioada implementării proiectului și care vor fi rambursate de autoritatea contractantă; 45.554.871,71lei reprezentând cheltuieli neeligibile a proiectului și TVA-ul aferent cheltuielilor neeligibile; 10.866.531,21 lei, reprezentând contributia proprie a beneficiarului la cofinanțarea proiectului”, se arată în proiectul de hotărâre.

La începutul lui 2016, managerul de proiect al CMID Mariana Raţiu spunea că a primit acordul Ministerului Mediului şi a Ministerului Fondurilor Europene “să rupă proiectul în două”. Cu alte cuvinte, un constructor să finalizeze lucrările pe partea de FIDIC Galben (finalizat în proporţie de 80%, potrivit ultimelor date primite de la Consiliul Judeţean), iar un alt constructor urma să finalizeze FIDIC-ul Roşu.

Potrivit CJ, faza II a proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în județul Cluj” va fi finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 (POIM).

Finalizarea CMID sau incinerator de deşeuri?

Potrivit proiectului de hotărâre, „în faza II a proiectului se vor derula următoarele activităţi: finalizarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, respectiv construirea unui depozit de deșeuri județean conform având suprafața de 7,7 ha, durata de viață de 5 ani și capacitatea de depozitare de 1.350.000 mc, finalizarea Stației de Tratare Mecano-Biologică și a Stației de Sortare, finalizarea Drumului de Acces la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, achiziționarea de echipamente pentru stațiile de transfer, închiderea și ecologizarea depozitelor de deșeuri neconforme din judeţ, respectiv Pata-Rât, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Dej și Huedin, construirea drumurilor de acces pentru Stațiile de Transfer Mihai Viteazu, Huedin și Gherla şi asistență tehnică în supervizarea contractelor de lucrări din cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în județul Cluj”.

La sfârşitul lui 2016, după doi ani de blocaj, contractul pentru finalizarea Centrului de Deşeuri a fost atribuit firmei Krantz Eurocenter. Cu această ocazie, preşedintele CJ Cluj Alin Tişe spunea că această firmă se va ocupa doar de finalizarea primei celule, celula a doua fiind înlocuită cu un incinerator de deşeuri.

“În proiectul de CMID sunt două celule, două gropi ecologice cu membrană specială care nu permite poluarea. Dorinţa noastră pentru a doua celulă este să nu mai atragem bani europeni ca să nu trebuiască să-i dăm înapoi şi în locul celei de-a doua celule să gândim soluţia definitivă a unui incinerator”, spunea în septembreie 2016 preşedintele CJ Cluj.

Firma Krantz Eurocenter va primi 24 de milioane de euro pentru finalizarea primei celule.

15,5 milioane de euro trebuie să returneze judeţul la UE

Construirea Centrului de Deşeuri merge mai departe în ciuda faptului că valoarea acestuia a crescut cu peste 22 milioane de euro şi judeţul trebuie să returneze 15,5 milioane de euro cheltuieli neeligibile plus lucrări executate neconforme. Când, cum şi de la cine vor fi recuperaţi aceşti bani nu se ştie.

2011 - valoarea întregului proiect al Centrului de Deşeuri era de 255.000.000 lei plus TVA – 56,6 milioane de euro

2017 – valoarea fazei II a proiectului Centrului de Deşeuri este de 199.661.868,58 lei – 44,3 milioane de euro

Valorea totală - 100.900.000 euro

Comisia Europeană a decis anul acesta să acționeze în judecată România la Curtea Europeană de Justiție pentru că autoritățile nu au reușit să închidă 68 de depozitele municipale de deșeuri neconforme, Clujul fiind pe această listă a ruşinii.

Anul şi dublarea investiţiei

2011 - Asociaţia Confort SA, Atzwanger SPA, Ladurner Impianti SRL şi SV Vel Service SA câştigă licitaţia pentru construirea Centrului de Deşeuri cu o ofertă de 107, 5 milioane de lei fără TVA/ 23,8 milioane de euro

2012 – Confort SA intră în insolvenţă dar încasează de la Consiliului Judeţean 15,8 milioane de euro pe lucrările făcute până la intrarea în insolvenţă, dar şi după intrarea în insolvenţă

2013 – Italienii de la Atzwanger SPA devin liderul asocierii pentru continuarea lucrărilor la groapa ecologică. După scurt timp, DNA a susţinut că fostul preşedinte al CJ Cluj Horea Uioreanu şi vicele CJ Cluj Ioan Oleleu ar fi favorizat firma lui Ioan Bene, Napoca SA, în sensul că au introdus-o direct ca subcontractor, nepermis prin contractul cu finanţare europeană

2014 – Apar primele probleme la Centrul de Deşeuri: excavări ilegale, fisuri în fundaţie, lucrările executate nu erau de calitate, experţii spun că există riscul ca întreaga construcţie să se prăbuşească, numind-o “lucrare malefică”

Final de 2014 – Contractul pentru construirea Centrului de Deşeuri cu firma Atzwanger SPA a fost reziliat

2015 – CJ Cluj mai plăteşte 11,6 milioane de euro către Atzwanger SPA, ultimele plăţii fiind făcute în vara lui 2015, când deja o expertiză confirma dezastrul de la Centrul de Deşeuri

2015 – Consiliul Judeţean depune o plângere penală la DNA Cluj împotriva constructorului Centrului de Deşeuri

2015 – Consilierul judeţean Mihai Seplecan depune plângere penală împotriva funcţionarilor publici implicaţi în proiectul CMID pe care îi acuză de abuz în serviciu în legătură cu proiectarea şi executarea lucrărilor la Centrul de Deşeuri.

Monitorul de Cluj a scris despre faptul că echipa de implementare a proiectului, aproximativ 20 de persoane, au încasat în total din noiembrie 2011 şi până în prezent 1.050.510 lei, adică peste 235.000 de euro. Din echipa de implementare a proiectului la Centrul de Deşeuri, se numără, printre alţii, Mariana Raţiu, Vinicius Mărgeanu, Simona Tatomir, Ştefan Iliescu, Corina Salanţă, Sanda Oltean, Diana Coman sau Claudiu Salanţă.

Iulie 2015 – Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca încep urmărirea penală pentru lucrări fără autorizaţie, excavări ilegale şi furt de pământ CMID

2016 – valorea Centrului de Deşeuri creşte cu peste 22 milioane de euro, judeţul trebuie să returneze 15,5 milioane de euro cheltuieli neeligibile plus lucrări executate neconforme

2017 – contractul pentru finalizarea primei celule a Centrului de Deşeuri este atribuit firmei Kranz Eurocenter contra sumei de 24 milioane de euro

2017 – se vorbeşte despre începerea lucrărilor la faza a II-a a proiectul care se ridică la peste 45 milioane de euro