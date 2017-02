Boc şi eterna listă de priorităţi. Ce investiţii va face Primăria Cluj în 2017? Proiectele sunt identice cu cele de anul trecut

În 2016, bugetul municipiului Cluj-Napoca a fost în valoare de 247 milioane euro, mai mic cu 30 milioane euro decât în 2015. Potrivit primarului Emil Boc, de la aprobarea bugetului naţional, care a avut loc marţi, Primăria Cluj-Napoca are la dispoziţie 45 de zile pentru a-şi construi propriul proiect de buget.

Emil Boc a enumerat pe ce se vor cheltui banii în 2017, iar proiectele sunt aceleaşi cu cele de anul trecut: cartier de locuinţe în Borhanci, construirea unor parking-uri, dar şi finalizarea celor începute, decongestionarea traficului prin implementarea benzilor dedicate pentru transportul în comun, achiziţionarea de tramvaie, troleibuze şi autobuze, pietonalizarea laturii de vest a Pieţei Unirii sau investiţii la Spitalul Clujana.

Boc menţine gratuităţile pentru pensionari

“Ce vom face în 2017 din această perspectivă? Acestea sunt câteva dintre ideile la care lucrăm pentru a pregăti proiectul de buget. În jurul datei de 15 martie probabil că va fi votat bugetul la Cluj şi evident că nu sunt mulţumit cu o asemenea întârziere pentru că blochează orice idee nouă de investiţie. Avem în vedere introducerea în circulaţie a 8 noi troleibuze şi achiziţia publică a altor noi mijloace de transport în comun, precum 50 de autobuze, 6 garnituri de tramvaie şi 10 autobuze electrice din fonduri diverse. De asemenea, vom menţine gratuităţile pe mijloacele de transport în comun pentru pensionari, studenţi şi elevi şi inclusiv acordarea burselor pentru elevi. Finalizarea unui parking suprateran, cel de pe Negoiu, şi începerea lucrărilor de construcţie la cel puţin trei noi parking-uri. De asemenea, în cartiere vom începe amenajarea primelor 40 de platforme subterane de colectare selectivă a deşeurilor, atragerea finanţărilor europene pentru reabilitarea termică a cel puţin 30 de noi blocuri, realizarea etapei a doua a reabilitării Pieţei Unirii şi pietonalizarea laturii de vest, deschiderea unei creşe pe strada Donath şi începerea construcţiei unei creşe pe Grigore Alexandrescu sau modernizarea creşei de pe Septimiu Albini. Am mărit an de an numărul locurilor în creşă, acum avem peste 1000 de locuri în creşe” s-a lăudat edilul la un post de radio local.

Primarul nu renunţă: şoferii să abandoneze maşinile şi să circule cu autobuzul

Primarul Clujului nu renunţă la proiectul benzilor dedicate transportului în comun care, dacă ar fi să ne luăm după vorbele lui Boc, ar fi trebuit să fi fost implementat încă de anul trecut.

“Trebuie să prioritizăm transportul în comun în oraş. Din această perspectivă, cei care circulă cu transportul în comun vor avea prioritate prin crearea benzilor dedicate pentru autobuze pe axa Mănăştur-Mărăşti. În această perioadă se fac toate analizele necesare de către experţii de la circulaţie şi studii de profil care să stabilească exact de unde se implementează aceste benzi de circulaţie, care sunt implicaţiile pentru restul traficului, cum se marchează noua soluţie şi toate detaliile aferente. În luna februarie vor fi introduse în Comisia de Circulaţie, după aceea vor fi prezentate publicului şi lăsate în dezbtatere o perioadă de timp, iar odată ce vremea va permite, asta înseamnă reconfigurarea marcajelor şi probabil a unor trotuare, vor fi implementate efectiv. Altfel, blocajele sunt inerente, iar crearea benzilor dedicate va da şansa fiecăruia să ajungă la timp în locaţia pe care o doreşte fără să aştepte în trafic foarte mult timp, aşa cum astăzi aşteaptă câte o persoană în maşină”, a mai spus edilul Clujului.

Undă verde pentru autobuze

“Între timp, noi ne pregătim în continuare ca transportul public să fie de calitate cu mijloace de transport moderne şi unde să ştii că dacă te-ai urcat la 7.15 în Mănăştur la 7.45 să ajungi în celălalt capăt al oraşului în Mărăşti şi să ajungi la serviciu. Se vor sincroniza şi semafoarele şi autobuzele vor avea prioritate în sensul că le va detecta semaforizarea inteligentă şi le va deschide unda verde astfel încât să circule constant. Pe banda dedicată autobuzelor de la Primărie până la Prefectură sau în Piaţa Avram Iancu autobuzele circulă foarte fluent. Şi acea bandă dedicată în Piaţa Cipariu este un câştig substanţial chiar dacă este pe jumătate de kilometru. Şi aici se simte impactul asupra circulaţiei”, a mai spus Boc.

Eternele promisiuni: cartier de locuinţe în Borhanci

Primarul a mai spus că o parte din bani se vor duce în investiţii la Spitalul Clujana, dar şi pentru modernizarea infrastructurii rutiere “care să cuprindă şi străzile din noile extinderi ale oraşului”.

„De exemplu, pregătim un nou cartier de locuinţe în Borhanci, în zona Soporului sau construcţia unui cimitir nou”, a conchis Boc.

