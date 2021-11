Doar câteva zile până la deschiderea Târgului de Crăciun! Tot ce trebuie să știi despre ediția de anul acesta

Târgul de Crăciun începe vineri, la Cluj. O ediție în care bucuria și faptele bune „își dau mâna”.

Târgul de Crăciun are loc în perioada 26 noiembrie - 31 decembrie 2021 între orele 11:00 - 21:00 în Piața Unirii din Cluj

După un an de pauză, Târgul de Crăciun revine în centrul Clujului. Timp de o lună, din 26 noiembrie și până în 31 decembrie 2021, Piața Unirii va fi locul unde își dau întâlnire faptele bune, colindele și poveștile la gura sobei.

„E un context atipic pentru noi toți. În 2020, din cauza pandemiei, nu am putut organiza târgul, iar anul acesta am avut de ales între a renunța complet la târg - și să nu aducem atmosfera de sărbătoare în centrul orașului - sau să-l organizăm într-o versiune restrânsă, regândită astfel încât să respectăm regulile care sunt obligatorii în acest moment în țara noastră. Am ales varianta a doua pentru că noi credem că avem nevoie mai mult decât oricând de bucurie, culoare și de faptele bune pe care ne propunem să le realizăm la târg”, spune Mihai Oprean, directorul Târgului de Crăciun de la Cluj.

Maxim 2.000 de participanți

Conform reglementărilor în vigoare și având în vedere contextul pandemic, accesul în Piața Unirii se va face în limita a maxim 2.000 de persoane vaccinate sau trecute prin boală, pe baza certificatului verde care va fi scanat în zonele de acces.

Copiii sub 12 ani sunt exceptați de la obligativitatea prezentării certificatului verde.

Start pentru iluminatul de sărbători!

Iluminatul festiv de Crăciun va fi pornit vineri, 26 noiembrie, în prima zi de târg, de la ora 18:00, când întregul oraș va fi umplut de culoare.

Programul artistic la Târgul de Crăciun mai cuprinde povești la gura sobei cu Magic Puppet și Urbannect și piese de teatru de păpuși pentru copii, puse în scenă de Animart.

În plus, în Piața Unirii va fi amplasată o roată panoramica de observație în care adulții și copiii vor putea admira zona centrală de la o înălțime de 24 de metri.

Pentru a respecta prevederile legale în vigoare legate de evenimentele publice, ediția din acest an a Târgului de Crăciun vine cu câteva schimbări: în piață nu vor mai fi amplasate scena și patinoarul, pentru a permite distanțarea. În schimb, în Piață se va auzi pe tot parcursul târgului Radioul Răcnetul lui Rudolf, unde vor fi difuzate cele mai frumoase piese de Crăciun.

Scrisorile pentru Moș Crăciun, colectate în centrul Clujului

În Piața Unirii va fi amplasată și Căsuța lui Moș Crăciun, un loc plin de căldură și candoare, unde copiii și adulții pot asculta povești la gura sobei și își pot face fotografii demne de păstrat peste ani. Tot acolo, toți cei dornici să-i transmită ceva Moșului pot lăsa scrisori către Moș Crăciun.

De la căsuțele amplasate în piață, participanții vor putea să se încălzească cu ceai sau vin fiert și vor putea gusta tot felul de bunătăți oferite de producătorii locali din Transilvania: ciocolată de casă, vată pe băț, kürtőskalács, gogoși, produse tradiționale din carne. În plus, vor găsi la târg decorațiuni și produse handmade și de artizanat.

Faptele bune își dau întâlnire în Piața Unirii

Pe tot parcursul târgului, în perioada 26 noiembrie - 31 decembrie 2021, cei care vin la târg vor putea susține și dona pentru mai multe proiecte sociale caritabile.

„Întregul concept din spatele ediției din acest an a Târgului de Crăciun are la bază dorința noastră de a aduce măcar puțină bucurie, lumină și bunătate în această perioadă în care suntem mai dezbinați ca niciodată.

Observăm în jur multă încrâncenare, multă teamă și o permanentă defensivă. Târgul asta ne propunem să ofere, în acest an atât de complicat: puțină bucurie și speranță pentru cei mici și mari. Plus câteva clipe de deconectare, cu respectarea regulilor în vigoare: purtarea măștii, distanțare, acces pe bază de certificat verde sau a dovezii trecerii prin boală. Vom uni, sub umbrela târgului, mai multe inițiative care au nevoie de ajutorul nostru și sperăm să putem ajuta împreună cât mai mult”, declară Mihai Oprean, directorul Târgului de Crăciun de la Cluj.

