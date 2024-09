Biserica Evanghelică Luterană din Cluj-Napoca la un secol distanță. Tabloul altarului, realizat de Johann Gentiluomo, pictorul academiei din Viena. FOTO

Fotografii la un secol distanță. Biserica Evanghelică Luterană din Cluj-Napoca, situată în inima orașului, reprezintă o mărturie vie a legăturii profunde dintre artă, spiritualitate și istoria locală.

Biserica Evanghelică Luterană, poze la un secol distanță | Foto 1: Amintiri din Vechiul Cluj - Facebook, Foto 2: BIANCA PREDA - monitorulcj.ro

În orașul Cluj-Napoca există numeroase clădiri care impresionează atât din punct de vedere al arhitecturii cât și poveștile pe care le au în spate. Una dintre aceste clădiri emblematice este Biserica Evanghelică Luterană.

Cu o existență de aproape două secole, acest lăcaș de cult nu doar că a supraviețuit trecerii timpului, ci a devenit un punct de referință pentru comunitatea locală și pentru cei pasionați de arhitectura și arta religioasă din Transilvania.

Biserica, construită în secolul al XIX-lea

Biserica Evanghelică-Luterană Sinodo-Prezbiteriană din Cluj-Napoca este un lăcaș de cult al Bisericii Evanghelice Luterane din România. Edificiul este situat pe Bulevardul 21 decembrie 1989, și a fost construit în perioada 1816-1829, după planurile arhitecților Georg Winkler și Christian Kiermeyer. Construcția îmbină armonios elemente ale barocului cu stilul neoclasic.

În anul 1818 a fost construită o școală luterană în curte, lângă sacristia bisericii. Fosta clădire a școlii se află și în ziua de astăzi în curtea parohiei.

Pentru a compensa înălțimea clădirilor înconjurătoare de la începutul secolului XX, turnul edificiului a fost înălțat cu patru metri în 1914, conform planurilor lui Albert Akeszmann și ale arhitectului Károly Reményik. Biserica evanghelică, construită în stil baroc austriac, are o înălțime actuală de 43 de metri, o lungime exterioară de 34,6 metri și o lățime de 17,9 metri, în timp ce în interior nava bisericii are o lungime de 16,3 metri și o lățime de 15,35 metri, sanctuarul are o lungime de 7,65 metri și o lățime de 10,4 metri, iar înălțimea maximă interioară este de 15,8 metri.

Începând cu anul 1820, partea dinspre strada Podului, în prezent strada Regele Ferdinand, a fost ocupată de magazine, care au fost demolate în timpul lucrărilor de renovare din 1958. Biserica luterană, situată în colțul de nord-est al Pieței Unirii, la intersecția străzilor Regele Ferdinand și Bulevardul 21 decembrie 1989, este o clădire dominantă al orizontului orașului, combinând elemente baroce târzii cu cele neoclasice.

Pictura altarului, o operă de artă semnată de Johann Gentiluomo

Unul dintre cele mai importante elemente ale bisericii este tabloul altarului, o piesă de o valoare artistică deosebită, care poartă semnătura lui Johann Gentiluomo.

Pictura altarului, care reprezintă o scenă biblică profundă, și anume scena lui Hristos pe Muntele Măslinilor, captează privirea oricărui vizitator. Gentiluomo a fost cunoscut pentru modul său de a integra detalii subtile, dar emoționante, în lucrările sale, iar acest tablou nu face excepție. Este un amestec perfect de realism și simbolism religios, cu o paletă de culori bine echilibrată și o compoziție care inspiră pace și reverență. Elementele centrale ale scenei sunt conturate cu o precizie tehnică care arată priceperea și experiența pictorului.

Această operă de artă este un testament al dedicării lui Gentiluomo față de arta religioasă și o dovadă a talentului său de a transforma o simplă pânză într-un simbol al credinței.

Pictura altarului | Foto: Amintiri din Vechiul Cluj - Facebook

Pe lângă pictura altarului, biserica are o orgă pneumatică cu trei mecanisme, construită de firma Walker din Ludwigsburg, Germania, care a fost sfințită la data de 5 aprilie 1913. Construcția acesteia nu a fost finalizată din cauza izbucnirii războiului, iar cel de-al treilea manual nu a fost instalat. Ca urmare a renovării din perioada 2018-2021, orga a fost complet renovată, iar cel de-al treilea manual a fost construit.

În anul 2015 s-a început pregătirea pentru renovarea completă a bisericii, aceasta fiind finalizată în 2021.

Biserica Evanghelică Luterană din Cluj-Napoca rămâne un monument de o importanță culturală și spirituală deosebită. Trecerea timpului nu a diminuat frumusețea și relevanța acestui lăcaș, iar restaurările recente garantează că generațiile viitoare vor putea admira această capodoperă a artei și arhitecturii religioase. Fie că este vorba de credincioși, iubitori de artă sau turiști, biserica continuă să inspire și să aducă împreună oameni din toate colțurile lumii.

