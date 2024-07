„Pune mâna pe chitară - Folk & More”, evenimentul folk-ului în acest weekend la Cluj-Napoca. Peste 500 de chitariști au cântat în Piața Unirii.

„Pune mâna pe chitară” are loc în acest weekend la Cluj-Napoca, având o longevitate de 10 ani. Trupe de chitariști din toată țara s-au adunat în Inima Transilvaniei pentru a-și face corzile auzite.

Peste 500 de chitariști în Piața Unirii, 6.07.2024| Foto: Alina Petric - monitorulcj.ro

„Pune mâna pe chitară - Folk & More” are loc pentru prima dată in acest an, pe data de 6 și 7 iunie în Piața Unirii. Evenimentul a început cu grupurile de chitariști care au cântat în centrul Clujului: în Piața Universității, Strada Muzeului, Piața Avram Iancu, ș.a.m.d.

Radu Almășan, Emric Emre și mulți alți artiști acompaniază grupurile de tineri

Restul acțiunii se desfășoară în Piața Unirii unde la ora 18:00 a început Serenada de chitară, unde grupuri de tineri din toată țara s-au adunat să cânte împreună cu mari artiști din industria muzicală ca: Emric Emre; Radu Almășan de la Bosquito și trupele Formula M și Antract. Atmosfera evenimentului este întreținută de Cristian Hrubaru de la Rock FM.

Corzile de chitară au răsunat în Piața Unirii

Piese cunoscute muzicii folk au fost cântate de peste 500 de chitariști prezenți: „Nebun de Alb”; „Două Mâini”; „Trebuie să crezi” și o cunoscută piesă a celor de la The Beatles Let it be. Sunt prezente grupuri de chitariști din toate colțurile țării: Sibiu; Târgu Lăpuș; Satu Mare; Craiova și multe altele.

În ciuda căldurii, pe lângă chitariști, sute de oameni s-au alăturat acestora pentru a cânta împreună cu marii artiști.

„Pune mâna pe chitară” a continuat cu concertele celor de la Formula M la ora 21:00, iar de la ora 22:00 va urca pe scenă Bosquito.

Articol realizat de Alina Petric

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: