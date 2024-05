Vacanță activă în Ungaria, pentru cei în căutarea unor adevărate provocări (P)

Drumețiile care ne solicită un pic peste pragul nostru de confort sunt o modalitate excelentă de a ne pune la încercare corpul și rezistența.

Sursa foto: visithungary.com

Drumeții provocatoare

Drumețiile care ne solicită un pic peste pragul nostru de confort sunt o modalitate excelentă de a ne pune la încercare corpul și rezistența. În ciuda numelui, nu este nevoie să fii cel mai rapid pentru a parcurge distanța. Important este să mergi în ritmul tău, să te simți confortabil și să te bucuri de această formă specială de relaxare. Există multe beneficii în favoarea acestor drumeții, unul dintre ele fiind că îți poți face prietenii pe viață pe parcursul acestora. Cu toate acestea, dacă alegi să te bucuri de liniștea naturii singur, poți rămâne cu ușurință în urmă față de ceilalți drumeți și să mergi în ritmul tău.

Kinizsi 100, organizat în fiecare an în ultimul weekend din mai, este o drumeție de 100 de kilometri de la Budapesta la Tata. Trebuie parcursă în termen de 24 de ore și are reguli stricte de participare: doar drumeții preînregistrate cu permis medical sunt admiși. Acesta este unul dintre cele mai populare și prestigioase drumeții de rezistența din Ungaria. Traseul trece prin păduri și câmpii frumoase și pitorești. Traseul poate fi abrupt și stâncos în unele locuri, motiv pentru care este necesar echipament de drumeție adecvat. Mai multe informații: https://kinizsi.org/kinizsi-szazas/

Drumeții în punctul cel mai înalt al țării, Mátra, sunt întotdeauna o experiență minunată. Drumeția Kékes Klarissza's Way, organizată de regulă în octombrie, oferă mai mult decât o panoramă în culorile toamnei. Kékes oferă peisaje frumoase, aer proaspăt de la înălțime și diverse specii de animale sălbatice colorate. Pe Klarissza's Way, există o diferență semnificativă de altitudine de parcurs, deci este cu siguranță o provocare pentru corpul tău. Cea mai scurtă drumeție are 13 kilometri și o diferență de altitudine de 712 metri, în timp ce cea mai lungă, de 50 de kilometri, are o diferență de 2708 metri în înălțime. Traseul cel mai scurt durează 5 ore, în timp ce cel mai lung durează aproximativ 12 ore pentru a fi completat.

Mai multe despre Kékes: https://visithungary.com/articles/kekes

Drumeție în Munții Bakony, un munte carstic de aproximativ 4000 km2, este cel mai vestic și cel mai mare munte al Munților Centrali Transdanubieni. Are o floră și faună extrem de diverse și este foarte bogat în resurse naturale. Drumeția Bakonyi Barangolás include cele mai frumoase peisaje ale Munților Bakony. Cinci distanțe diferite pot fi parcurse pe acest traseu: 10, 20, 30, 40 și 70 de kilometri. Drumeția de 70 de kilometri oferă cele mai frumoase peisaje de toamnă, cu aproape 2000 de metri de diferență de altitudine.

Tururi de peșteri pentru drumeții avansați

Peștera Molnár János, situată la poalele Rózsadombului din Budapesta, este cea mai specială peșteră din Ungaria, deoarece poate fi descoperită doar de scafandri experimentați. Pasajele celei mai mari peșteri subacvatice din Ungaria sunt pline cu apă carstică și termală. În apa cristalină, iluminată de lumini de scafandri, peștera oferă o priveliște incredibilă, unde în unele puncte chiar și fosile ascunse sunt vizibile. Pe pereții de calcar sunt formațiuni interesante de piatră și cristal. Experiența de scufundare este specială în peștera Molnár János deoarece apa este cristalină și confortabil de caldă (între 20-28 de grade Celsius) tot timpul anului. Nu există curenți puternici în interiorul peșterii, așa că apa curge foarte încet, cu toate acestea, peștera poate fi vizitată doar de scafandri instruiți care dețin un permis. Site-ul oficial este acesta: https://mjcave.hu/en/

Csodabogyós, sau Peștera Wonderberry, se află la 393 de metri deasupra nivelului mării, într-o zonă special protejată a Parcului Național Balaton. Peștera își trage numele de la un arbust veșnic verde, care poate fi găsit în apropierea intrării în peșteră. Partea deja descoperită a peșterii are o lungime de 6 kilometri și o adâncime de 136 de metri, dar tururile de aici acoperă doar o fracțiune din această lungime. Peștera este caracterizată de pasaje de fisuri, camere și puțuri, deci este perfectă pentru învățarea tehnicilor de explorare, precum și pentru învățarea despre proces tectonice și istoria formării peșterilor. Tururile sunt organizate tot timpul anului.

Mai multe informații: https://www.csodabogyos.hu/doc/Csodabogyos_Cave_leaflet_HU-DE-EN.pdf

Peștera Anna, lângă cascada de la Lillafüred, este o peșteră calcaroasă și este specială pentru că cele mai multe peșteri de calcar nu permit accesul. În prezent, există doar 6 peșteri ca Peștera Anna în lume. Peștera Anna este unul dintre comorile naturale ale Ungariei. A fost construită artificial, în scop turistice și a fost declarată un obiectiv protejat în 1951. Lungimea totală a peșterii este de 568 de metri, dintre care 380 sunt deschiși pentru vizitatori. Apa de sub izvoarele peșterii este folosită pentru a alimenta Miskolc, al patrulea cel mai mare oraș din Ungaria. Poate fi vizitată tot timpul anului, cu excepția sezonului de iarnă, iar secțiunea deschisă necesită aproximativ jumătate de oră pentru a fi parcursă.

Mai multe informații despre Lillafüred și Peștera Anna: https://visithungary.com/articles/countless-sights-condensed-into-a-fairy-tale-world:-picturesque-lillafured

Alergare

Sursa foto: visithungary.com

Cursa Montană Kékes este una dintre cele mai dificile curse de alergare din Ungaria. Distanța este de doar 11,6 kilometri, ceea ce pare ușor la prima vedere pentru alergătorii experimentați, dar diferența de altitudine de 671 de metri face demersul mult mai dificil și speciala. Dar de ce merită? Participanții au șansa de a alerga în cea mai curată pădure din Ungaria, de a respira aerul proaspăt și de a obține o experiență cu adevărat de neuitat.

Mai multe despre Cursa Montană: https://www.futanet.hu

Tur cu placa de paddleboard la răsărit, în Budapesta

Ce părere aveți de o aventură cu placa de paddleboard la răsăritul soarelui pe fluviul Dunărea? Începeți-vă ziua în Budapesta cu o excursie activă și plină de distracție și bucurați-vă de un răsărit urban, într-un tur cu placa de paddleboard! Pe măsură ce explorați, veți descoperi noi priveliști ale principalelor obiective turistice ale orașului pe care mulți vizitatori le ratează. Această aventură de 2 ore vă va purta într-o călătorie prin inima orașului, permițându-vă să vă bucurați de priveliști uimitoare!Turul este ușor de parcurs chiar și pentru începători și poate fi organizat cu ghizi, pentru maximum de confort și siguranța. Mai multe detalii: https://suphungary.com/eng.

CITEȘTE ȘI: