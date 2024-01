Competiția internațională Jazz in the Park revine în 2024 în Parcul Central. Au început înscrierile.

International Jazz in the Park Competition va avea loc în Parcul Central din Cluj-Napoca în perioada 5-7 iulie 2024.

Au început înscrierile pentru competiția internaţională Jazz in the Park, care va avea loc și anul acesta în Parcul Central din Cluj-Napoca, în perioada 5-7 iulie.

„A şaptea ediţie Jazz in the Park Competition va avea loc în 5-7 iulie 2024, în Parcul Central din Cluj-Napoca. 12 trupe finaliste vor concura pentru marele premiu al competiţiei internaţionale. Artiştii se pot înscrie în prima fază a concursului începând de vineri, 26 ianuarie, până în 10 martie inclusiv. Cei care vor impresiona juriul vor cânta pe scena din Parcul Central în faţa a mii de oameni şi se vor bucura de o atmosferă de festival”, se arată într-un comunicat trimis de organizatori.

Evenimentul organizat de Jazz in the Park va fi cu acces gratuit pentru public, iar valoarea totală a premiilor pentru câştigători depăşeşte 25.000 de euro.

Festival dedicat tinerelor talente din toată lumea

Jazz in the Park Competition îşi propune să descopere trupe talentate de jazz din toată lumea şi să le facă cunoscute.

„Competiţia este dedicată tuturor trupelor de jazz ai căror membri nu au împlinită vârsta de 35 de ani, pentru a încuraja descoperirea de tinere talente. Trupele trebuie să aibă o componenţă de minim 2 persoane, însă nu există o limită superioară. Sunt eligibile toate trupele care cântă Jazz, indiferent de subgenul abordat. Trupele nu trebuie să aibă compoziţii proprii, însă acest lucru este încurajat, existând şi un premiu special pentru cea mai bună compoziţie”, se mai arată în comunicatul organizatorilor.

Cele 12 trupe finaliste vor fi selectate ţinând cont de calitatea interpretării, originalitatea interpretării şi compatibilitatea muzicii artiştilor cu specificul unui festival open air şi vor fi anunţate în data de 1 aprilie. Înscrierile se fac online.

Invitați speciali, în fiecare zi

Fiecare zi a evenimentului se va încheia cu concerte susţinute de artişti - invitaţi speciali.

„Competiţia noastră are potenţialul de a ajunge una dintre cele mai importante şi prestigioase din Europa. Am reuşit să găsim echilibrul între seriozitatea şi respectul faţă de artiştii interpreţi, combinată cu spectaculozitatea şi efervescenţa pe care publicul o aşteaptă de la un festival. În general, majoritatea concursurilor au o audienţă preponderent de specialitate. La noi, însă, publicul este unul numeros; având mii de oameni prezenţi la concertele trupelor, oferindu-le astfel încurajare. Mai mult de atât, am creionat nişte premii care răspund clar nevoilor directe pe care le au artiştii la început de drum: resursă financiară şi expunere. Aşadar, avem în acest moment două festivaluri complementare, care ne ajută să avem o contribuţie completă la industria muzicală din care facem parte", declară, citat în comunicat, preşedintele Jazz in the Park, Alin Vaida.

Premiile ediţiei 2024 sunt: Premiul 1: 5.000 de euro şi invitaţia de a susţine un concert în cadrul festivalului Jazz in the Park în perioada 30 august -1 septembrie 2024; Premiul 2: 3.000 de euro; Premiul 3: 1.000 de euro; Premiul pentru cea mai bună formaţie românească din competiţie: 1.000 de euro; Premiul pentru cea mai valoroasă compoziţie: 500 de euro; Trei menţiuni pentru cei mai buni muzicieni: 500 de euro; Premiul publicului: echipamente muzicale oferite de partenerii competiţiei.

Peste 65.000 de oameni s-au bucurat în 2023 de Jazz in the Park Competition

Klawo din Polonia, JazzQuarters Trio din România și NAUSYQA din Olanda au fost marii câștigători ai Jazz in the Park Competition 2023.

În total, 17 formații de jazz din 10 țări au ajuns în finala concursului internațional de jazz organizat la Cluj, din 212 aplicanți. Trupele au avut șansa nu doar de a performa în fața unui juriu, ci și de interacționa cu un public numeros și de a experienta atmosfera de festival. Concurenții au fost notați pentru calitatea interpretării, coeziunea trupei, interacțiunea cu publicul, respectarea timpilor alocați și originalitatea muzicii de un juriu format din:

- Horea Marc – muzician și stage manager Jazz in the Park;

- Teodor Pop – muzician în trupa Jazzybit;

- Denes Pecsi-Szabo – manager artistic (HU);

- Laura Orian – muzician și organizator de evenimente.

Peste 65.000 de persoane s-au bucurat de muzica din Parcul Central.

