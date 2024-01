240.000 de lei de la bugetul local pentru manifestarea de „Mica Unire” de la Cluj-Napoca

Primăria alocă 240.000 de lei de la bugetul local pentru organizarea manifestărilor de 24 Ianuarie, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române

Primăria alocă 240.000 de lei de la bugetul local pentru organizarea manifestărilor de 24 Ianuarie. FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

Sărbătoarea de 24 Ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române va fi celebrată la Cluj cu manifestări oficiale, concerte și un spectacol de artificii. Pentru evenimentele de 24 Ianuarie, Consiliul Local va aproba, în ședința de marți, 9 ianuarie, alocarea sumei de 240.000 de lei din bugetul local.

La Cluj-Napoca, sărbătorim Unirea Principatelor Române printr-o serie de manifestări oficiale și activități cultural-artistice, cu scopul de a sublinia importanța realităților istorice care au precedat evenimentele din 24 ianuarie 1859, când Moldova s-a unit cu Țara Românească.

Manifestările dedicate «Unirii Principatelor Române» nu se rezumă doar la evocarea trecutului, ci reprezintă și oportunitatea de a evidenția rolul esențial al Unirii Principatelor Române în formarea statului național unitar român de la 1 decembrie 1918. Prin evenimente oficiale, solemne și culturale, se subliniază importanța acestor evenimente în consolidarea identității naționale și în definirea parcursului istoric al României.

În 2024 sărbătorim 165 de ani de la Unirea Principatelor Române. Propunem să celebrăm acest eveniment printr-o serie de momente artistice, dar și un spectacol de artificii”, se arată în proiectul de hotărâre.

Pe ce vor fi cheltuiți banii?

Potrivit proiectului de hotărâre, suma de 240.000 de lei solicitată pentru manifestările de 24 Ianuarie se împarte astfel: cheltuieli legate de prestațiile artiștilor (onorariul, transportul, cazarea, masa) – 125.000 lei; costurile pentru scenă, led, sonorizare și lumini – 45.000 lei, spectacol de artificii – 60.000 lei, promovarea evenimentului – 10.000 lei.

„Municipiul Cluj-Napoca a devenit unul din cele mai importante orașe din Europa în ceea ce privește vitalitatea culturală datorită unor evenimente de talie internațională precum: TIFF, Untold, Sports Festival, Jazz in the Park, Opera Aperta, Festivalul Internațional de Carte Transilvania, Zilele Culturale Maghiare, dar și datorită altor evenimente cultural-artistice renumite. Primăria și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca de asemenea o serie de evenimente de tradiție pentru clujeni și turiști deopotrivă: Ziua Unirii Principatelor Române, Zilele Clujului, Ziua Națională a României, Revelion, etc, reușind să oferim cu fiecare ocazie o experiență unică, adaptată evenimentului specific”, mai arată administrația locală.

Ziua de 24 Ianurie este sărbătoare liberă legală. Zilele libere legale se aplică tuturor românilor, însă pentru angajații din sectorul bugetar Guvernul decide dacă acordă zile suplimentare libere pentru a face punte între o sărăbătoare legală și un weekend.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: