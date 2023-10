O premieră în Orientul Mijlociu: emiratul Ras Al Khaimah a obținut Certificarea de Argint EarthCheck pentru sustenabilitate (P)

Emiratul este prima destinație din Orientul Mijlociu care a primit Certificarea de Argint EarthCheck Sustainable Destinations (EarthCheck Sustainable Destinations Silver Certification) și una dintre puținele la nivel global.

● Certificarea de Argint întărește ambiția Ras Al Khaimah de a deveni liderul turismului durabil în Emiratele Arabe Unite și în regiune până în 2025.

● Autoritatea pentru Dezvoltarea Turismului din Ras Al Khaimah a lansat propriul program de certificare pentru partenerii din industria ospitalității, numit Responsible RAK, conceput pe baza datelor EarthCheck.

RAS AL KHAIMAH, UAE, 9 octombrie 2023 – Astăzi, Ras Al Khaimah a primit Certificarea de Argint în cadrul programului EarthCheck pentru Destinații Durabile - cel mai important program științific de evaluare și certificare pentru destinațiile turistice din lume.

Emiratul este prima destinație din Orientul Mijlociu care obține acest nivel de recunoaștere pentru sustenabilitate.

Procesul de certificare se bazează pe criteriile științifice aprofundate ale EarthCheck și implică, de asemenea, monitorizarea meticuloasă, compararea și auditarea a 10 indicatori de sustenabilitate - de la consumul de energie și apă la gestionarea deșeurilor, analiza amprentei de carbon și implicarea comunității.

Certificarea primită este cu atât mai semnificativă având în vedere provocările climatice din regiune, care solicită o abordare mai robustă în gestionarea consumului de energie și apă pentru a îndeplini cerințele stricte ale EarthCheck.

Certificarea de Argint vine cu doar câteva săptămâni înaintea conferinței privind schimbările climatice COP28 a Națiunilor Unite, care va avea loc în Emiratele Arabe Unite la sfârșitul lunii noiembrie. Agenda conferinței din acest an se va concentra asupra atingerii obiectivului global de reducere a emisiilor cu 43% până în 2030.

Directorul executiv al Autorității pentru Dezvoltarea Turismului din Ras Al Khaimah (RAKTDA), Raki Phillips, a declarat că obținerea Certificării de Argint a EarthCheck întărește ambiția Ras Al Khaimah de a deveni liderul turismului durabil în Emiratele Arabe Unite și în regiune până în 2025.

"Această realizare de referință amplifică angajamentul nostru pentru creșterea durabilă, echilibrată și orientată spre acest scop în industria turismului", a spus Phillips.

"Sunt recunoscător comunității noastre din industria turismului pentru devotamentul neîntrerupt în obținerea Certificării de Argint a EarthCheck, care nu doar confirmă angajamentul Ras Al Khaimah pentru turismul durabil, ci se aliniază și cu obiectivul nostru ambițios de a primi peste trei milioane de vizitatori până în 2030."

Fondatorul și directorul executiv al EarthCheck, Stewart Moore, a declarat că această distincție va întări și îmbunătăți industria turistică și statutul companiilor locale.

"Felicitări emiratului Ras Al Khaimah pentru certificarea în cadrul programului EarthCheck și pentru că a face parte din programul EarthCheck Leading Destinations of the World™", a spus Moore.

"Angajamentele luate pentru dezvoltarea durabilă a turismului în emirat nu numai că oferă un cadru strategic pentru a stimula și promova acțiunea în comunitate și industrie, dar poziționează Ras Al Khaimah ca lider regional în turismul durabil. Adoptarea principiilor durabile va asigura că mediul unic și cultura bogată a Ras Al Khaimah pot fi atât dezvoltate, cât și protejate pe măsură ce industria turismului continuă să crească. EarthCheck așteaptă cu nerăbdare să fie un partener activ în această călătorie."

Autoritatea pentru Dezvoltarea Turismului din Ras Al Khaimah a lansat, de asemenea, propriul său program de certificare pentru durabilitate pentru afacerile din industria ospitalității, numit Responsible RAK. Peste 20 de afaceri fac parte din program în prezent.

ResponsibleRAK este alimentat de principiile și datele EarthCheck, asigurându-se că afacerile măsoară impactul lor asupra mediului și iau măsuri reale.

Numeroase afaceri din turism din Ras Al Khaimah, inclusiv hoteluri, atracții și operatori turistici, au obținut Certificarea Responsible RAK Silver.

Lista include:

• Autoritatea pentru Dezvoltarea Turismului din Ras Al Khaimah (RAKTDA)

• The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach

• The Cove Rotana Resort Ras Al Khaimah

• Jais Flight, cea mai lungă tiroliană din lume

• Jais Sledder, cea mai lungă pistă de bob din regiune

• 1484 by Puro, restaurantul situat la cea mai înaltă altitudine din Emiratele Arabe Unite

• Bear Grylls Explorers Camp

• Biroul de Administrare a Timpului Liber din Ras Al Khaimah (RAK Leisure Administration Office)

• Compania de călătorii și turism SAFARAK

Mai mulți parteneri sunt pe cale să obțină statutul de Silver Responsible RAK în viitorul apropiat.

Destinația colaborează, de asemenea, cu dezvoltatori și operatori de top care pun sustenabilitatea în centrul afacerilor lor. Un exemplu este așteptatul Wynn Al Marjan Island, care va fi dezvoltat în colaborare cu partenerii locali Marjan LLC și RAK Hospitality Holding LLC, conform celor mai înalte standarde de practică în domeniul sustenabilității. Practicile de proiectare și dezvoltare sustenabilă ale Wynn Resorts au obținut certificările LEED Platinum și Four Green Globes la nivel global.

Pentru mai multe informații despre traiectoria și inițiativele de sustenabilitate ale RAKTDA, vizitați www.raktda.com/responsible-rak, iar pentru informații despre EarthCheck vizitați www.earthcheck.org

