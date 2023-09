Weekend cu ritmuri de jazz și relaxare într-un cadru inedit

Într-un spațiu inedit, amenajat în pepiniera Iulius din complexul USAMV Borhanci, pasionații de jazz și iubitorii de muzică au fost martorii unei experiențe muzicale intime în acest weekend, în cadrul Pop-up Jazz Club (PJC).

Weekend cu ritmuri de jazz. Pop Up Jazz Club a debutat cu concerte inedite/Foto: Jazz in the Park

Cu o atmosferă relaxantă și o vreme perfectă sâmbătă, și o continuare plină de pasiune în ciuda ploii de duminică, evenimentul a reușit să ofere un farmec aparte concertelor care au deschis cel de-al doilea sezon al labelului de evenimente.

Prima zi i-a avut ca protagoniști pe Văzduh (DJ Set) și pe Moonlight Breakfast, cu un setup de picnic, cu pături și stat pe iarbă. Cea de-a doua zi i-a avut invitați pe Andrei Petrache Trio și Luiza Zan Trio, cu un set-up de mese așezate sub cort.

Fiecare eveniment a avut o capacitate limitată la 250 de persoane, iar participarea a fost gratuită și posibilă prin rezervarea în prealabil a locului prin intermediul platformei iabilet.ro.

„După o vară marcată doar de evenimente cu mii de participanți, este foarte fain și intim să organizezi concerte la care participă câteva sute de persoane. Parcă simți că te cunoști cu toți participanții. Locația de desfășurare a fost foarte frumoasă și a avut o energie specială, iar cu toată sinceritatea, ploaia de duminică a făcut și mai speciale concertele lui Andrei Petrache și Luiza Zan. Mai facem!”, a declarat Roxana Tarko, manager de proiect.

Pop-up Jazz Club este recentul proiect al celor de la Jazz in the Park prin care spații atipice din oraș sunt transformate în cluburi temporare de jazz. Primul sezon a avut loc în 2022. Anul acesta, în cadrul celei de-a doua ediții, echipa Jazz in the Park își propune să realizeze cel puțin 3 evenimente, deopotrivă în spații în aer liber și acoperite. Accesul la unele concerte se va face pe bază de rezervare de loc, în timp ce la altele, accesul va fi pe bază de bilet.

Pentru anul acesta, organizatorii au mai anunțat concertul Brass Against, care va avea loc la Zazen, în data de 15 Noiembrie, dar mai pregătesc și alte evenimente care vor fi anunțate în curând.

Pop-up Jazz Club este un eveniment Fapte și este finanțat și sprijinit de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

