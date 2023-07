Mai puțin de o lună până la Untold. Festivalul este 99% SOLD-OUT

Festivalul Untold care va avea loc în perioada 3-6 august, este 99% sold out si mai sunt disponibile mai putin de 1.000 de abonamente, la prețuri de la 199 Euro + taxe.

Main stage Untold/ Foto: organizatori UNTOLD

UNTOLD, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa, se pregătește să scrie istorie în acest an cu o ediție memorabilă. Toti cei care nu au reusit sa-si achizitioneze un abonament pentru editia din acest an a festivalului UNTOLD mai au la dispozitie foarte scurt timp. Festivalul este 99% sold out si mai sunt disponibile mai putin de 1.000 de abonamente, la prețuri de la 199 Euro + taxe.

Ediția din acest an a festivalului UNTOLD va avea loc în perioada 3-6 august în inima Transilvaniei, la Cluj-Napoca, locul în care magia se întâlnește cu muzica.

Cu peste 250 de artiști internaționali și naționali pregătiți să urce pe cele opt scene, festivalul UNTOLD va oferi fanilor live act-uri în premieră pentru un festival din România: Imagine Dragons, Bebe Rexha, Ava Max, French Montana, Ferg, dar și un lineup din care fac parte cei mai mari DJ ai lumii: David Guetta, Martin Garrix, Alok, Armin van Buuren, Steve Aoki, Eric Prydz, Zhu, KSHMR, Tale Of Us, Amelie Lens, Boris Brejcha.

Pe lângă experiența muzicală, UNTOLD este cunoscut pentru atmosfera sa magică, decorurile impresionante și interacțiunea specială cu publicul. Festivalul oferă și o varietate de activități și zone speciale, inclusiv zone de relaxare, gastronomie, artă și zone de divertisment, pentru a asigura o experiență completă.

Pentru mai multe informații și achiziționarea de bilete sau abonamente accesați: www.untold.com.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: