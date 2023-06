Concurs Jazz in the Park! Muzica jazz va răsuna din nou pe aleea din Parcul Central, la început de iulie. Acces GRATUIT

Jazz in the Park revine în 2023 în Parcul Central din Cluj-Napoca, dar sub formă de competiție. Accesul este gratuit pentru toată lumea.

Festivalul Jazz in the Park, în Parcul Central din Cluj-Napoca / Foto: Jazz in the Park

Între 30 iunie - 2 iulie va avea loc o competiție internațională de jazz, marca Jazz in the Park, în Parcul Central din Cluj-Napoca, vechea „casă” a festivalului clujean de jazz.

„Îți iei prietenii, te-așezi pe iarbă și asculți muzică jazz pe fundal. Poate chiar o viitoare trupă faimoasă, am putea zice. Pentru că, pare că de-a lungul timpului am adus artiști foarte valoroși înainte să fie atât de cunoscuți: Kovacs, Hania Rani, Robert Glasper sau Mammal Hands ar fi doar câteva dintre nume. Rămâne să vedem cine urmează. 30 iunie - 2 iulie | Parcul Central | Intrare liberă”, transmit cei de la Jazz in the Park.

În timp ce festivalul Jazz in the Park va continua să aibă loc în Parcul Etnografic Romulus Vuia pe bază de bilete/abonamente, organizatorii s-au decis să readucă muzica jazz în Parcul Central, cu acces liber. Astfel, după ce au reflectat asupra trecutului și evoluției festivalului, au ales să organizeze, de fapt, două „festivaluri”:

„O pandemie și o relocare mai târziu, ne-am decis să ne întoarcem din nou ȘI în Parcul Central. Locul care ne-a consacrat, în care am crescut 7 ani de zile, și pe care l-am redat întregii comunități clujene cu fiecare ediție. Ne întoarcem cu un concept pe care l-am mai avut în alți ani, dar pe care îl ducem la un alt nivel: International Jazz in the Park Competition. Și ne dorim să fie unul dintre cele mai tari concursuri internaționale din Europa cu un format mai bun: trei zile de competiție cu trupe tinere din întreaga lume, premii pe măsură, trei headlineri care vor închide fiecare seară, acces gratuit și multe activități care să aducă the old spirit of Jazz in the Park din nou în centrul orașului.

Dar hei, continuăm și în Parcul Etnografic cu ediția 11 de Jazz in the Park. Acolo rămâne să ne întâlnim într-un mediu mai restrâns, cozy, în care muzica și locul să ne încarce cu energie pentru restul anului, dar unde accesul se va face pe baza unui bilet sau abonament. Va fi un prim weekend de toamnă în care evadăm din nou în sătucul-muzeu, unde fiecare trăire se intensifică și fiecare curte îți spune o altă poveste”, potrivit organizatorilor Jazz in the Park.

Cele două evenimente au loc în următoarele perioade:

International Jazz in the Park Competition | Parcul Central, CJ | 30 iunie - 2 iulie 2023

Jazz in the Park Festival | Parcul Etnografic, CJ | 1-3 septembrie

