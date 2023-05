Regizorii Oliver Stone și Michel Franco, invitați la TIFF 2023

Regizorul, scenaristul și producătorul american Oliver Stone este unul dintre invitații speciali al celei de-a 22-a ediții a TIFF (9 – 18 iunie), unde va primi Trofeul Transilvania pentru întreaga carieră.

Regizorii Oliver Stone și Michel Franco / Foto: TIFF

La festivalul TIFF este așteptat și regizorul mexican Michel Franco, care va face parte din juriul festivalului. Cei doi cineaști se alătură astfel unor nume precum Geoffrey Rush și Timothy Spall, care și-au anunțat deja prezența la Cluj-Napoca.

Controversat și polarizant, Oliver Stone este una dintre cele mai proeminente figuri ale Hollywood-ului din anii '80-'90. A câștigat trei premii Oscar, două ca regizor, pentru Plutonul (Platoon, 1986) și Născut pe 4 iulie (Born on the Fourth of July, 1989), și unul pentru scenariu, cu Expresul de la miezul nopții (Midnight Express, r. Alan Parker, 1979).

„Oliver Stone a trasat istoria Americii într-un mod unic, provocator și distractiv" (David Parkinson, British Film Institute). De multe ori criticat pentru alegerea subiectelor sale, mai ales după anii 2000, când a realizat documentare despre personalități precum Fidel Castro, Hugo Chávez sau JFK, Stone susține că nu se consideră un cineast politic: „Consider că filmele mele sunt, în primul rând, drame despre indivizi aflați în lupte personale și mă consider un scenarist înainte de a fi un cineast politic. Mă interesează punctele de vedere alternative. Cred că, în cele din urmă, problemele planetei sunt universale și că naționalismul este o forță foarte distructivă. Dar îmi place anarhia în filme." Filmele sale sunt cunoscute pentru imaginile puternice, de multe ori șocante. Stone nu s-a ferit niciodată să pună întrebări incomode: „Idolii mei au fost Luis Buñuel și Jean-Luc Godard. Cu sufletul la gură (1960) a fost unul dintre primele filme care m-a marcat cu adevărat, datorită vitezei, datorită energiei. Se spune că sunt lipsit de subtilitate. Dar avem nevoie, înainte de toate, de imagini care să ne trezească nervii și inima."

Trei filme de referință, care exemplifică marile teme care au marcat cariera cineastului, vor fi proiectate la TIFF: cel mai recent documentar regizat de Stone, Nuclear Now (2022) a avut premiera la Veneția și este o investigație fără precedent despre folosirea energiei nucleare ca alternativă la folosirea combustibililor fosili: „Este un film puternic, clar și curajos. Îl admir pentru că sfidează orice trend" (Werner Herzog). Proiecția documentarului va fi urmată de o dezbatere pe marginea subiectului energiei nucleare la care Oliver Stone va participa alături de experți români în domeniu. Programul include și visceralul Născuți asasini (Natural Born Killers, 1994), povestea a doi criminali glorificați de mass-media, bazată pe un scenariu scris de Quentin Tarantino, și Născut pe 4 iulie (Born on the Fourth of July, 1989), cu Tom Cruise în rolul unui soldat american în Vietnam, marcat profund de experiența războiului.

Juriul Competiției Oficiale

Premiat la Cannes pentru dramele După Lucia (After Lucia, 2012), Cronic (Chronic, 2015) și Fiica lui April (April's Daughter, 2017), și câștigător al Leului de Argint la Veneția pentru terifiantul Noua ordine (New Order, 2023), mexicanul Michel Franco va fi și el prezent la TIFF.22, unde va face parte din juriul competiției oficiale. Regizor, scenarist și producător, acesta a reușit să se impună rapid pe scena internațională drept una dintre cele mai originale voci ale Americii Latine contemporane: „Nu mai încerc să impun o estetică unui film. La începutul carierei aveam mai multe reguli, dar acum sunt foarte relaxat. Aveam mai multe referințe cinematografice, iar acum nu mai am niciuna. Împrumut mai mult din cărți decât din filme. Într-un fel, estetica filmelor mele e foarte aproape de felul meu de a fi."

Încă de la debutul său din 2009, cu Daniel & Ana, Franco a adus pe ecran povești complexe, de multe ori șocante: „Îmi place să privesc partea întunecată a naturii umane, iar pentru asta trebuie să îmi pun personajele în dificultate. În realitate, nu cred că atunci când suntem puși la încercare va ieși ce e mai bun din noi." Parte din programul festivalului, spectatorii vor avea ocazia să vadă cel mai nou film al cineastului mexican, Asfințit (Sundown, 2021), unde Tim Roth și Charlotte Gainsbourg joacă rolul unui duo pus în fața unei situații limită în timpul vacanței lor din Mexic.

Pe durata vizitei la TIFF, Michel Franco va susține un masterclass pentru studenții la film din Cluj-Napoca.

Din Juriul competiției oficiale TIFF.22 mai fac parte:

Actorul sârb Darko Perić, cunoscut din serialul spaniol La Casa de Papel (Netflix), unde l-a jucat pe Helsinki;

Actorul și regizorul britanic Harry Macqueen. Filmul lui Supernova, cu Stanley Tucci și Colin Firth în rolurile principale, a fermecat publicul de la Cluj în 2021.

Actrița Judith State, câștigătoare a Premiului Gopo pentru rolul din Monștri. (r. Marius Olteanu, 2020), selectată în programul European Shooting Stars la Berlinală 2023. Judith este cunoscută din filmele lui Cristi Puiu Sieranevada (2016) și Malmkrog (2020) sau din R.M.N. (r. Cristian Mungiu, 2022).

Nicoletta Romeo, directoarea Trieste Film Festival, selecționer de film și producător. Din portofoliul ei de producător fac parte titluri precum The Daughter (r. Thanos Anastopoulos), care a avut premiera în 2012 la Berlinală, sau documentarul The Last Resort (r. Thanos Anastopoulos și Davide Del Degan), care a făcut parte din Selecția Oficială de la Cannes 2016.

12 filme intră în competiția TIFF.22.

