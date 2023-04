Trei cine-concerte de neratat la TIFF 2023

Muzică de cameră, pian sau ritmuri klezmer pentru capodopere ale filmului mut: trei cine-concerte de neratat la TIFF 2023.

Cine-concerte de neratat la TIFF 2023/ Foto: Municipiul Cluj-Napoca Facebook.com

Clasicii perioadei mute a cinematografiei, muzicieni și compozitori renumiți, improvizații și ritmuri tradiționale se împletesc în trei cine-concerte de neratat, în cadrul celei de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (9 – 18 iunie 2023, Cluj-Napoca).

Biletele pentru cine-concerte și abonamentele pentru TIFF 2023 au fost puse în vânzare - https://tiff.eventbook.ro/

Seria de cine-concerte se deschide cu Manasse, un clasic al filmului mut românesc proaspăt restaurat de Arhiva Națională de Film, acompaniat live de Cvartetul Volekh, duminică, 11 iunie, de la ora 19:30, la Cinema Dacia. Regizat de Jean Mihail, filmul spune povestea iubirii interzise dintre Matei și Lelia, doi tineri de etnii diferite. Aclamat drept „filmul anului" la lansarea sa în 1925, Manasse este o piesă de referință în istoria cinematografiei noastre, adaptând pentru ecran o piesă de teatru ce fusese retrasă de la Teatrul Național din București pe fondul unor proteste naționaliste și antisemite.

Cvartetul Volekh completează numeroasele răsturnări de situație ale filmului cu o partitură instrumentală originală, combinând elemente de muzică de cameră cu teme descoperite în surse de arhivă, ritmuri klezmer, etno sau lăutărești. Cvartetul Volekh este un ansamblu acustic klezmer din București, format din Mihai Balabaș, Benjy Fox-Rosen, Marian Șerban și Shaun Williams.

Miercuri, 14 iunie, la Muzeul de Artă, de la ora 21.30, vă invităm într-o călătorie cu un film de groază mut, pe muzica originală și în acompaniamentul live a doi muzicieni de renume, Stephen Horne și Martin Pyne. The Unknown (Necunoscutul) este un film-cult din 1927 al nonconformistului cineast Tod Browning. O poveste despre lumea întunecată a naturii umane, despre iubire și sacrificiu.



Pianistul Stephen Horne este considerat unul dintre cei mai importanți acompaniatori de film mut și colaborator de mai bine de 30 de ani al BFI Southbank din Londra. Martin Pyne este compozitor, percuționist și improvizator muzical, care cântă mai ales la vibrafon, tobe și alte instrumente de percuție. Cei doi au prezentat The Unknown la începutul anului la The Barbican Center, în Londra.

Un alt cine-concert de excepție combină magistral unul din filmele regizorului F.W. Murnau, Tabu: A Story of the South Seas (Tabu: O poveste din Marea Sudului, 1931), cu muzica originală a compozitoarei Violeta Dinescu și interpretarea live a Trio-ului Contraste, alături de Dorin Cuibariu, în cadrul unui eveniment prezentat de Ligeti Festival și Transylvania Art and Science la TIFF, vineri, 16 iunie, de la ora 19.00, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei – Sala Reduta.



Regizat de autorul faimosului Nosferatu, F.W. Murnau, și scris împreună cu un alt cineast notoriu, Robert J. Flaherty, Tabu este, în cuvintele publicației Senses of Cinema, „ultima suflare a paradisului pierdut al cinematografiei". Violeta Dinescu este una din personalitățile însemnate ale artei componistice contemporane. Fascinată de structura formei muzicale a acestui film legendar, compozitoarea a recurs la un material ce a intrat în dialog cu oamenii, locurile și povestea din Tabu, stabilind corespondențe, comentarii sau contrapuncte la imaginile de pe ecran. Trio Contraste are o activitate de peste trei decenii, fiind unul dintre cele mai apreciate ansambluri camerale românești. Lor li se va alătura, ca invitat special, Dorin Cuibariu, la clarinet și saxofon.

Cine-concertele din cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania 2023 sunt prezentate cu sprijinul MOL România.

