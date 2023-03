Au fani în toată lumea și sunt iubite pentru muzica lor. Află povestea artistelor de top care vor concerta în România, în această vară

Talentate, cu cariere construite pe mesaje puternice, artiste care luptă împotriva discriminării și care au probat că pot să aibă succes chiar și într-o industrie dominată de bărbați: anul acesta, scena muzicală din România programează câteva concerte în care poți să descoperi latura feminină a muzicii de calitate.

Peggy Gou și Tash Sultana (pozele de sus, de la stânga la dreapta) / Rezz și Nova Twins (pozele de jos, de la stânga la dreapta))





Ce unește poveștile de succes ale unor nume precum Peggy Gou, Tash Sultana, Rezz sau Nova Twins este puterea de a nu face compromisuri chiar și atunci când e nevoie de ani și ani pentru a putea convinge case de discuri și promoteri să le acorde atenție.

Azi, artista coreeană Peggy Gou pare că a apărut de nicăieri și a fost îmbrățișată de public instant, însă, în ultimii 10 ani, Peggy a pus muzică aproape non-stop în cluburi mai mici sau mai mari, până să ajungă un renume internațional. Peggy Gou e o artistă complexă, a făcut și jurnalism, și fotografie, a scos chiar și o linie vestimentară aplaudată până și de Virgil Abloh, fostul director artistic de la Louis Vuitton. Dorința de succes în muzică a rămas prioritatea ei, iar dacă vei fi prezent la Electric Castle, unde este headliner anul acesta, vei înțelege de ce are milioane de fani în întreaga lume.

Poate una dintre cele mai interesante povești de succes feminin din ultimii ani e a artistei 100% independente Tash Sultana. Are propria casă de discuri, este o „one-woman-band” și își produce singură albumele. Să o vezi live, pe scenă, interpretând la toate instrumentele, este o experiență unică pe care o poți trăi la primul ei concert din România, programat la Electric Castle, între 19 și 23 iulie.

Rezz a început să mixeze la 14 ani, punând muzică la radioul liceului și oriunde i se permitea, chiar și când publicul era format doar din zece oameni. Când a devenit cunoscută, a fost copleșită de mesaje descurajatoare și misogine, dar a decis să nu cedeze hărțuirii din on-line. Deși e unul dintre cei mai mari DJ din lume, încă se confruntă cu prejudecăți, iar rolul ei declarat e să inspire artistele care sunt la început de drum, să nu renunțe la visul lor. Până să o vezi pe scena principală a Electric Castle, îți recomandăm Underplayed, un documentar despre dificultățile pe care le înfruntă femeile în muzica electronică. Vei înțelege mai bine povestea ei.

Două tipe de culoare care vor să cânte rock – nimeni nu a dat șanse prea mari proiectului Nova Twins, dar Amy Love and Georgia South sunt dovada vie că îți poți construi o carieră bazată pe mult talent și pe încăpățânare. Fie că sunt în turneu cu Prophets of Rage, Enter Shikari sau Bring Me the Horizon, fie în festivaluri precum, în curând, Electric Castle, e important să descoperiți live această trupă. Concertele lor sunt haotice, pline de energie și cu mesaje puternice.

Diversitatea în muzică aduce forță și deschide drumuri noi, iar femeile au un cuvânt tot mai important de spus atunci când ies din șabloanele impuse de industrie și aleg să fie autentice. Le puteți susține fiind în primele rânduri la concertele lor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: