Taylor Swift a devenit primul artist din lume care ocupă primele 10 poziţii în clasamentul Billboard

Cântăreaţa Taylor Swift a declarat că este „complet uluită" după ce a devenit primul artist din lume care ocupă primele 10 poziţii în topul american Billboard Hot 100, informează DPA.

sursă foto depositphotos.com

Toate piesele din Topul 10 american provin de pe cel mai recent album al artistei pop-country, „Midnights", lansat pe 21 octombrie.

Precedentul record a fost deţinut de rapperul canadian Drake, care a ocupat nouă din primele 10 poziţii ale acestui top, timp de o săptămână, în septembrie 2021.

„10 din 10 piese în Hot 100? De pe cel de-al 10-lea album al meu? Sunt complet uluită", a reacţionat cântăreaţa americană.

Primul single extras de pe noul ei album, „Anti-Hero", a ocupat primul loc în Billboard Hot 100 şi reprezintă cel de-al nouălea cântec lansat de Taylor Swift care realizează această performanţă.

Celelalte piese care completează Topul 10 american sunt „Lavender Haze", „Maroon", „Snow On The Beach", „Midnight Rain", „Bejeweled", „Question...?", „You're On Your Own, Kid", „Karma" şi „Vigilante Shit".

De asemenea, Taylor Swift a reuşit o altă performanţă notabilă: toate cele 20 de cântece din versiunea extinsă a acestui album, "Midnights (3am Edition)", au reuşit să se claseze în Billboard Hot 100.

Săptămâna trecută, vedeta americană a dominat şi topurile din Marea Britanie, după ce „Midnights" şi „Anti-Hero" au ocupat primul loc în topul albumelor, respectiv în topul single-urilor.

„Midnights", un material discografic cu influenţe din muzica electronică, a devenit albumul cu cele mai rapide vânzări înregistrate până acum în acest an în Regatul Unit, depăşind albumul "Harry's House" al cântăreţului Harry Styles, care deţinea acest titlu în 2022, potrivit Official Charts Company, instituţia care publică topurile muzicale din această ţară.

Albumul „Midnights" a înregistrat vânzări de 204.000 de copii în primele şapte zile după lansare în Marea Britanie, depăşind de peste două ori precedentul record al cântăreţei Taylor Swift, care era de 90.300 de unităţi vândute în prima săptămână după lansare şi care fusese stabilit cu ajutorul albumului ei "1989", lansat în anul 2014.

De asemenea, „Midnights" este albumul cu cele mai mari vânzări în prima săptămână după materialul discografic "30" al cântăreţei Adele, lansat în noiembrie 2021, devenind în acelaşi timp şi cel mai difuzat album în streaming în săptămâna sa de debut, cu 72,5 milioane de difuzări pe platformele de streaming în primele şapte zile după lansare.

„Midnights" a doborât şi recordul platformei Spotify, devenind albumul cu cele mai multe difuzări în streaming într-o singură zi pe această platformă online.

