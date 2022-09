Se apropie sezonul virozelor! 6 remedii pentru răceală și gripă pe care le poți face acasă

Frigul a început să se resimtă și se apropie încet sezonul virozelor. În această perioadă e posibil să te îmbolnăvești și este bine să știi ce remedii poți face împotriva răcelii și gripei, chiar la tine acasă.

Cum să tratezi răceala sau gripa / Foto: depositphotos.com

Se apropie sezonul virozelor. Chiar dacă există multe medicamente pentru tratarea răcelii sau a gripei, există și remedii naturale carer te pot ajuta să te însănătoșești.

Aceste remedii pe care le poți face în casă sunt compuse din lucruri pe care le ai la îndemână și nu te costă mulți bani. Sunt, de asemenea, remedii naturale care sigur îți vor aduce multe beneficii.

De multe ori remediile naturale ne pot scăpa de la agravarea situației și ne pot ajuta să evităm tratamente mai dureroase și incomode, precum injecțiile.

Remedii pentru răceală și gripă

Remediu pentru răceală și gripă - Supa de pui: aceasta încetinește mișcarea neutrofilelor din corp, niște celule albe care te ajută să îți protejezi organismul de infecție. Un studiu a arătat că supa de pui este un remediu care te ajută să reduci simptomele răcelii și gripei, dar te ajută și să te menții hidratat.

Remediu pentru răceală și gripă - Ghimbirul: este unul dintre cele mai bune remedii pentru răceală și gripă. Are beneficii cunoscute de secole întregi, iar în prezent există dovezi științifice care arată că are proprietăți curative. Ceaiul de ghimbir ajută la calmarea tusei, durerii în gât, ameliorează greața care vine la pachet cu gripa.

Remediu pentru răceală și gripă - Mierea: un alt remediu miraculos este mierea care conține multe proprietăți antibacteriene, iar împreună cu ceaiul de lămâie ajută mult la durerea în gât. Totodată, mierea ajută la tuse și reduce simptomele răcelii.

Remediu pentru răceală și gripă - Usturoi: și usturoiul este un remediu foarte cunoscut care poate să reducă severitatea simptomelor răcelii sau gripei. Acesta poate și să prevină răceala dacă este consumat la timp.

Remediu pentru răceală și gripă - Gargara cu apă sărată: apa și sarea pot să fie aliații tăi atunci cânt te îmbolnăvești. Gargara cu apă sărată ajută la prevenirea infecțiilor respiratorii superioare, scrie sfatulmedicului.ro, dar poate și să reducă simptomele severe ale răcelii sau ale gripei, precum durerea în gât sau nas înfundat.

Remediu pentru răceală și gripă - Vitamina C: reduce durata răcelii și gripei. Pentru a putea reveni pe picioarele tale trebuie să știi că ai nevoie de o alimentație corectă și de cât mai multe vitamine. În acest sens, vitamina C joacă un rol foarte important. Chiar dacă vitamina C nu te ferește de răceli, poate să ajute la reducerea duratei răcelii sau gripei. Ea este relevantă în alimentație pentru a întări sistemul imuniar al corpului.

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: