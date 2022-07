Exclusiv. Prima poză cu scena principală de la Untold. Cum va arăta scena de pe Cluj Arena?

Prima poză cu scena principală de la Untold. Pregătirile au început în urmă cu câteva zile, iar Parcul Central se va transforma într-un loc al magiei.

Exclusiv. Prima poză cu scenă principală de la Untold

Circulația rutieră a fost închisă de marți, 26 iulie, iar pregătirile sunt în toi pentru festivalul UNTOLD.

Au mai numai patru zile până la începerea distracției, iar pregătirile la scena principală avansează rapid.

Scena principală de la Untold / Foto: monitorulcj.ro

Intrarea în perimetrul festivalului este și ea aproape gata:

Foto: monitorulcj.ro

Foto: monitorulcj.ro

UNTOLD are loc între 4 și 7 august, la Cluj-Napoca. Festivalieri din toate colțurile lumii se pregătesc să sosească în orașul din Inima Transilvaniei.

La UNTOLD 2022 îi vei putea vedea pe J Balvin, Dimitri Vegas and Like Mike, Alok, David Guetta, ATB, Don Diablo, Hardwell, Alok, Morten, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequencies, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above and Beyond, Borgore, Dub FX & Woodnote și mulți alții.

Peste 200 de artiști naționali și internaționali de top vor urca pe scenele festivalului UNTOLD în cele 4 zile și 4 nopți de distracție.

UNTOLD 2022 - program pe zile

JOI, 4 AUGUST

Mainstage : Above & Beyond, Claptone, Manuel Riva, Morten, Partydul KISS FM, Steve Aoki, Vini Vici

: Above & Beyond, Claptone, Manuel Riva, Morten, Partydul KISS FM, Steve Aoki, Vini Vici Galaxy : Djeff, Jamie Jones B2B Loco Dice, Mahony, Raresh

: Djeff, Jamie Jones B2B Loco Dice, Mahony, Raresh Alchemy : Groove Hustlaz – Aldaris & S-T-PHAN, Macanache, Malaa, Marko Glass Ft. Bvcovia, Noisia (DJ Set), Paraziții, Șuie Paparude

: Groove Hustlaz – Aldaris & S-T-PHAN, Macanache, Malaa, Marko Glass Ft. Bvcovia, Noisia (DJ Set), Paraziții, Șuie Paparude Daydreaming : Armen Miran & Hraach, Audiofly,Caleesi & Sarah Kreis, Damian Lazarus, Lazare Hoche, Nick Varon, Refrakt, Sesiune

: Armen Miran & Hraach, Audiofly,Caleesi & Sarah Kreis, Damian Lazarus, Lazare Hoche, Nick Varon, Refrakt, Sesiune Time : Adrian Șaguna B2B Mihai V, Arias, Cotoraci B2B Kaisser, Digitalove, DJ Andi, Maestros Del Ritmo – John Trend& Jay KO, Marius Onuc B2B Just 2, Mike Kross B2B Kataa, Paul Damixie, Plastik Funk

: Adrian Șaguna B2B Mihai V, Arias, Cotoraci B2B Kaisser, Digitalove, DJ Andi, Maestros Del Ritmo – John Trend& Jay KO, Marius Onuc B2B Just 2, Mike Kross B2B Kataa, Paul Damixie, Plastik Funk Fortune: Bogdan Vix & Claudiu Adam, Darren Porter, Marco V, Markus Schulz, Nifra, Talla 2XLC

VINERI, 5 AUGUST

Mainstage : Bassjackers, Chico Rose, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Dirty Nano, G-Eazy, Gryffin, Paul Kalkbrenner Live

: Bassjackers, Chico Rose, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Dirty Nano, G-Eazy, Gryffin, Paul Kalkbrenner Live Galaxy : Amelie Lens, Anfisa Letyago, Maceo Plex, Marcel Fengler, Richie Hawtin

: Amelie Lens, Anfisa Letyago, Maceo Plex, Marcel Fengler, Richie Hawtin Alchemy : AlbertNBN, Azteca, Deliric x Silent Strike with Muse Orchestra, DJ Snow & Mc Agent, L’Entourloop with N’Zeng, Troy Berkley & Blabbermouf, Nane, Rava, Sub Focus B2B Wilkinson Ft. ID & Ad-Apt

: AlbertNBN, Azteca, Deliric x Silent Strike with Muse Orchestra, DJ Snow & Mc Agent, L’Entourloop with N’Zeng, Troy Berkley & Blabbermouf, Nane, Rava, Sub Focus B2B Wilkinson Ft. ID & Ad-Apt Daydreaming : Dizharmonia, Djeff, Hot Oasis, Kozo, Mira & Chris Schwarzwalder, Raresh, Sebastien Leger Modular Live Show, Seen Vybe

: Dizharmonia, Djeff, Hot Oasis, Kozo, Mira & Chris Schwarzwalder, Raresh, Sebastien Leger Modular Live Show, Seen Vybe Time : Albin Kaczka, Andi Moisescu, Andre Rizo, Andreea Esca & Otravă, Andrew Maze B2B Adrian Funk, CDJ Cristian-Daniel, Cucugram B2B Deny, Ferreck Dawn, Kasia, Kristian Nairn, Maryo, Moonsound

: Albin Kaczka, Andi Moisescu, Andre Rizo, Andreea Esca & Otravă, Andrew Maze B2B Adrian Funk, CDJ Cristian-Daniel, Cucugram B2B Deny, Ferreck Dawn, Kasia, Kristian Nairn, Maryo, Moonsound Fortune: Aly & Fila, Drym, Nikolauss & Starpicker, Paul Denton, Sean Tyas, The Thrillseekers Pres. Hydra

SÂMBĂTĂ, 6 AUGUST

Mainstage : Alok, David Guetta, FKJ, Kungs, Kygo, Major Lazer Soundsystem, Oliver Heldens

: Alok, David Guetta, FKJ, Kungs, Kygo, Major Lazer Soundsystem, Oliver Heldens Galaxy : Ann Clue, Boris Brejcha, Mathame, Paco Osuna, Reinier Zonneveld Live

: Ann Clue, Boris Brejcha, Mathame, Paco Osuna, Reinier Zonneveld Live Alchemy : Borgore, Connect-R & Johny Romano, El Nino, Grasu XXL & Guess Who, Killa Fonic, Netsky, YNY Sebi, ZO

: Borgore, Connect-R & Johny Romano, El Nino, Grasu XXL & Guess Who, Killa Fonic, Netsky, YNY Sebi, ZO Daydreaming : Angel, Camilo Franco, Dave Andres, Maga, Matthew Dekay B2B Yokoo, Mihai Popoviciu, Nico Stojan, Pablo Fierro, Persic

: Angel, Camilo Franco, Dave Andres, Maga, Matthew Dekay B2B Yokoo, Mihai Popoviciu, Nico Stojan, Pablo Fierro, Persic Time : Alex Kennon, Chris Hype, DJ Dark & Mentol, Jack Orange B2B Will Johnston, Korolova, Matt, Maya, Nusha, Rosario Internullo, Vali Bărbulescu B2B Lucian Bărbulescu

: Alex Kennon, Chris Hype, DJ Dark & Mentol, Jack Orange B2B Will Johnston, Korolova, Matt, Maya, Nusha, Rosario Internullo, Vali Bărbulescu B2B Lucian Bărbulescu Fortune: Andrew Rayel, Giuseppe Ottaviani, Jody Wisternoff, Men-D, Ruben De Ronde, Xijaro & Pitch

DUMINICĂ, 7 AUGUST

Mainstage : Anne-Marie, ATB, Hardwell, J Balvin, Lost Frequencies, Pascal Junior, Tim Hox, Tujamo

: Anne-Marie, ATB, Hardwell, J Balvin, Lost Frequencies, Pascal Junior, Tim Hox, Tujamo Galaxy : Coeus, Kevin De Vries, Stephan Bodzin Live, Tale of Us

: Coeus, Kevin De Vries, Stephan Bodzin Live, Tale of Us Alchemy : Arkanian x Azrael Golden x Zannidache, Culese din Cartier, DJ Shiver, Dub FX & Woodnote, Ian, Princess Nokia

: Arkanian x Azrael Golden x Zannidache, Culese din Cartier, DJ Shiver, Dub FX & Woodnote, Ian, Princess Nokia Daydreaming : Akos, Bross, Day Dreamers (Marwan, Woodnote, Dub FX), Hernan Cattaneo B2B Nick Warren, Jan Blomqvist, Marwan, Paax (Tulum), Pandhora Live, Paul Soll (Live Act)

: Akos, Bross, Day Dreamers (Marwan, Woodnote, Dub FX), Hernan Cattaneo B2B Nick Warren, Jan Blomqvist, Marwan, Paax (Tulum), Pandhora Live, Paul Soll (Live Act) Time : Adrian Eftimie & Optick, Alb Who B2B Andrew Dum, Anna Tur, Fehrplay, Hiddn, No Idea, Noel Holler B2B Toby Romeo, Raldum, S.A.L. Suzuki, Simina Grigoriu, Steff Da Campo

: Adrian Eftimie & Optick, Alb Who B2B Andrew Dum, Anna Tur, Fehrplay, Hiddn, No Idea, Noel Holler B2B Toby Romeo, Raldum, S.A.L. Suzuki, Simina Grigoriu, Steff Da Campo Fortune: ATB, Daxson, Emma Hewitt, Ferry Corsten Pres. Gouryella, Jorn Van Deynhoven, Roman Messer, Suncatcher & Exolight, The Wlt

Biletele de o zi și abonamentele pentru cele 4 zile și 4 nopți de magie sunt disponibile pe untold.com.

