130.000 de participanți, săli arhipline și vedete internaționale: bilanțul TIFF.25

Zece zile de proiecții, concerte, întâlniri și evenimente speciale au adus la Cluj peste 130.000 de spectatori și participanți.

Proiecție de film din cadrul Film Food în Livadă, un eveniment derivat din programul festivalului care a reunit gastronomia și cinematografia | Foto: TIFF

Ediția aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania s-a încheiat duminică, 21 iunie, după un program care a inclus peste 100 de evenimente sold-out.

Organizatorii au anunțat și perioada următoarei ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania, care va avea loc între 11 - 21 iunie 2027.

Ediția aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania s-a încheiat duminică, 21 iunie| Foto: TIFF

Printre cele mai vizionate filme ale ediției s-au numărat 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu), cu 4.000 de spectatori, urmat de Crima de la etajul 3 (Bazaar, Murder in the Building, r. Rémi Bezançon), cu 3.200 de spectatori, și de Unora le place jazzul (Some Like it Hot, r. Billy Wilder), cu 3.000 de spectatori.

Ultimul viking (The Last Viking, r. Anders Thomas Jensen) și Delta sălbatică (r. Dan Dinu) au atras câte 2.800 de spectatori fiecare, în timp ce Lucruri nespuse (Things We Don’t Say, r. Gabriele Muccino) a fost urmărit de 2.400 de spectatori, iar Gerul morții (Dead of Winter, r. Brian Kirk), de 2.000.

Câte 1.800 de spectatori au avut Găina (Hen, r. György Pálfi) și Crăciun amar (r. Pedro Almodóvar), urmate de Strada Málaga (Calle Malaga, r. Maryam Touzani), cu 1.700 de spectatori, și de Jurnalul unei cameriste (r. Radu Jude), cu 1.600.

Clasamentul este completat de Aici mă simt acasă (Feels Like Home, r. Gábor Holtai), cu 1.200 de spectatori, și de Lionel (r. Carlos Saiz), cu 1.000 de spectatori.

TIFF.25 a adus la Cluj actori, regizori, producători și profesioniști ai industriei cinematografice din întreaga lume.

Printre invitații speciali s-au numărat actrița italiană Ornella Muti, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei europene, actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut pentru rolurile din Game of Thrones, The Wire și Peaky Blinders, regizorul britanic Ben Wheatley, unul dintre cei mai apreciați autori ai cinemaului britanic contemporan, actorul Sam Riley, protagonist al unor filme precum Control și High-Rise, producătorul și promotorul cultural polonez Roman Gutek, actrițele Alexandra Maria Lara și Anda Onesa, precum și regizorul Corneliu Porumboiu. Lor li s-au alăturat sute de cineaști, producători, scenariști și actori prezenți la proiecții, întâlniri cu publicul și evenimente profesionale.

Printre momentele speciale ale ediției aniversare s-a numărat Notte Morricone, spectacolul companiei Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto. Creat de coregraful spaniol Marcos Morau pe muzica lui Ennio Morricone, reorchestrată de Maurizio Billi, acesta a adus pe scenă 16 dansatori într-o producție de dans contemporan inspirată de universul cinematografic al celebrului compozitor italian.

Un alt eveniment de succes a fost Film Food în Livadă, un eveniment derivat din programul festivalului care reunește gastronomia și cinematografia, dedicat celor care vor să petreacă o seară în natură, alături de prieteni sau familie. Pe lângă un târg al producătorilor locali și o cină pregătită de chef Adi Hădean, aceasta a fost prilejul unei proiecții a comediei clasice Aripioară sau picior? (L'Aile ou la cuisse, r. Claude Zidi, Franța, 1976), cu Louis de Funès.

Pe lângă programul dedicat publicului larg, festivalul a găzduit și RO Days | Industry Events, care a reunit peste 1.000 de profesioniști din industrie – regizori, producători, distribuitori, agenți de vânzări și reprezentanți ai unor festivaluri și organizații internaționale.

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