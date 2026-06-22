TIFF a anunțat data ediției din 2027!

Când va avea lor TIFF26? Ediția din 2027 a Festivalului de Film Transilvania: 11-21 iunie 2027.

TIFF.26 va avea loc între 11 și 21 iunie 2027. | Foto: TIFF / Facebook

La doar câteva ore după încheierea ediției din acest an, organizatorii Festivalului Internațional de Film Transilvania au anunțat deja perioada în care cinefilii se vor putea reîntâlni la Cluj-Napoca. TIFF.26 va avea loc între 11 și 21 iunie 2027.

Prin intermediul unei postări publicate pe rețelele sociale, reprezentanții TIFF le-au mulțumit participanților pentru ediția din 2026 și au dezvăluit datele următoarei ediții.

„A fost cel mai frumos, mulțumim! Și uite datele pentru 2027, de pus în ramă. TIFF.26: 11-21 iunie 2027 (11 zile), au transmis organizatorii.

Clujul se pregătește deja pentru TIFF.26

Festivalul Internațional de Film Transilvania este cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România și unul dintre cele mai importante festivaluri de film din Europa Centrală și de Est.

Ediția din 2027 se va desfășura pe parcursul a 11 zile și va aduce din nou la Cluj-Napoca sute de proiecții, invitați internaționali, premiere de film, concerte și evenimente speciale.

Astfel, pentru fanii TIFF, agenda verii viitoare începe deja să se contureze: între 11 și 21 iunie 2027, Clujul va redeveni capitala filmului.

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