Două săptămâni până la TIFF.23 A fost anunțat programul complet!

Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) începe în 14 iunie. Organizatorii au venit cu programul complet.

Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) începe în 14 iunie. Organizatorii au venit cu programul complet/ Foto: TIFF - Facebook

Peste 200 de filme, evenimente, concerte și expoziții sunt în programul celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Organizatorii au venit cu programul complet (14-24 iunie 2024).

Dogman, cel mai recent film al legendarului Luc Besson (La Femme Nikita, Léon: The Professional, The Fifth Element), va deschide cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Prima zi de festival, vineri 14 iunie, va fi una încărcată de filme. Cinematografia japoneză predomină această zi cu 6 filme, din cele 26 care vor fi proiectate. Locațiile cu programul cel mai încărcat vor fi Cinema Victoria și Cinema Arta.

Conform IMDB, 5 dintre cele mai bune filme din prima zi vor fi:

Guvernatorul Sansho (8.4)

În Japonia medievală, micii Zushio şi Anju călătoresc cu mama lor pentru a-şi vizita tatăl, dar pe drum familia este atacată şi copiii sunt separaţi de mamă. Vânduţi ca sclavi pe moşia administrată de nemilosul Sansho, copiii îşi vor duce viaţa făcând tot ce li se cere.

În Japonia medievală, micii Zushio şi Anju călătoresc cu mama lor pentru a-şi vizita tatăl, dar pe drum familia este atacată şi copiii sunt separaţi de mamă. Vânduţi ca sclavi pe moşia administrată de nemilosul Sansho, copiii îşi vor duce viaţa făcând tot ce li se cere. Cele 7 binecuvântări (8.1)

Marie avea doar doi ani când mama ei, care deja avea mulţi copii, a abandonat-o surorii sale care nu putea rămâne însărcinată, o practică răspândită în epocă printre familiile de evrei de origine marocană.

Marie avea doar doi ani când mama ei, care deja avea mulţi copii, a abandonat-o surorii sale care nu putea rămâne însărcinată, o practică răspândită în epocă printre familiile de evrei de origine marocană. Zile Perfecte (7.9)

Hirayama pare cât se poate de mulţumit de viaţa sa. Lucrează ca spălător de toalete publice în Tokyo şi, în afara rutinei zilnice de la serviciu, se bucură de muzică şi cărţi. Iubeşte copacii şi îi fotografiază. O serie de evenimente neprevăzute dezvăluie treptat detalii din trecutul său.

Hirayama pare cât se poate de mulţumit de viaţa sa. Lucrează ca spălător de toalete publice în Tokyo şi, în afara rutinei zilnice de la serviciu, se bucură de muzică şi cărţi. Iubeşte copacii şi îi fotografiază. O serie de evenimente neprevăzute dezvăluie treptat detalii din trecutul său. Balada lui Narayama (7.8)

Orin are 69 de ani şi este încă în putere, dar trebuie să se pregătească pentru un ritual înspăimântător. În satul ei, viaţa e grea şi hrana puţină, iar asta îi face pe săteni nemiloşi.

Orin are 69 de ani şi este încă în putere, dar trebuie să se pregătească pentru un ritual înspăimântător. În satul ei, viaţa e grea şi hrana puţină, iar asta îi face pe săteni nemiloşi. Steaua Albastră (7.7)

Anii ’90. Mauricio este un popular rocker spaniol ajuns în America Latină pentru a-şi redescoperi inspiraţia. Aici dă peste Don Carlos, un muzician în vârstă care trăieşte de pe o zi pe alta, deşi pe vremuri a compus unele dintre cele mai iubite cântece din ţara sa.

Programul complet poate fi găsit aici.

Ce este TIFF?

Fondat în 2002, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) este primul și cel mai mare festival dedicat filmului de lungmetraj din România și unul dintre cele mai importante evenimente de gen din regiune, cu peste 100.000 de participanți la fiecare ediție. TIFF are loc anual în inima Transilvaniei, în Cluj-Napoca, un oraș modern, cu o istorie bogată. Din 2021, datorită TIFF, Cluj-Napoca face parte din rețeaua UNESCO City of Film.

Deschis marelui public, dar și profesioniștilor din industrie, Festivalul Internațional de Film Transilvania aduce pe ecrane la fiecare ediție, timp de 10 zile, peste 250 de filme, cine-concerte și concerte, dar și evenimente conexe cum sunt expozițiile de artă sau întâlnirile dintre creatorii de film și public.

Festivalul Internațional de Film Transilvania a avut onorea de a primi pe covorul roșu câteva dintre cele mai importante personalități ale cinematografiei mondiale precum Nicolas Roeg, Wim Wenders, Sophia Loren, Alain Delon, Catherine Deneuve, Vanessa Redgrave, Claudia Cardinale, Nicolas Cage, Geraldine Chaplin, Fanny Ardant, Melissa Leo, Julie Delpy, Jacqueline Bisset, Todd Solondz, Istvan Szabó, Jiří Menzel, Claude Lelouch, Michael Radford și mulți alții, care au plecat mereu impresionați de TIFF.

Peste 150.000 de cinefili sunt așteptați anul acesta la Cluj-Napoca pentru festival, în sălile de cinema, dar și în spațiile outdoor și alternative. Numărul participanților a crescut constant în ultimii ai, TIFF atrăgând un număr tot mai mare de turiști români și străini în Transilvania.

Articol realizat de Aurel-Constantin Bîrliba

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: