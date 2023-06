125.000 de spectatori la TIFF. Topul celor mai vizionate filme! A fost anunțată data când va avea loc festivalul în 2024

Duminică seară, 3200 de spectatori au urmărit filmul „Asteroid City” în Piața Unirii din Cluj-Napoca, marcând astfel finalul unei noi ediții spectaculoase a Festivalului Internațional de Film Transilvania (9 – 18 iunie).

Piața Unirii din Cluj-Napoca a fost neîncăpătoare pentru publicul TIFF. Foto: TIFF

Din cele 350 de proiecții și evenimente propuse de organizatori, peste 100 au fost sold out. Cu o creștere de 8% față de anul trecut, TIFF.22 a înregistrat 110.000 de bilete vândute. Activitățile cu intrare gratuită din Florești, dedicate copiilor și părinților, masterclass-urile ținute de invitații speciali ai festivalului – Geoffrey Rush, Oliver Stone, Timothy Spall și Michel Franco – întâlnirile zilnice cu actori și regizori din TIFF Lounge, dar și expozițiile de la Muzeul de Artă, contribuie la bilanțul final: 125.000 de participanți.

La proiecțiile din Piața Unirii, mii de spectatori s-au bucurat de filme cu subiecte diverse. Foto: TIFF

În top 5 al celor mai vizionate producții din festival, filmului „Asteroid City" i se alătură „Confort Nordic", „Casablanca" (r. Michael Curtiz), „Libertate" (r. Tudor Giurgiu) și „Încă două lozuri" (r. Paul Negoescu).

De mare succes s-a bucurat și TIFF Picnic, care a avut loc la Muzeul Etnografic „Romulus Vuia”.

Printre evenimentele sold-out se numără cine-concertul „S-a furat o bombă" (r. Ion Popescu-Gopo), filmul moldovenesc „Carbon" (r. Ion Borș), care a câștigat și Premiul Publicului, filmele spaniole „Viza de intrare" (Upon Entry, r. Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vasquez) și „Povești indiscrete" (Stories Not To Be Told, r. Cesc Gay) sau filmele românești „MMXX" (r. Cristi Puiu) și „Vulturii din Țaga" ( r. Adina Popescu, Iulian Ghervase). Dintre concertele ediției, pionierii muzicii electronice Tangerin Dream au adunat cei mai mulți spectatori.

Proiecția filmului „Strălucire" (Shine, r. Scott Hicks), la care a participat și actorul Geoffrey Rush, a fost îndelung aplaudată de o sală plină de spectatori:

„A fost o săptămână extraordinară pentru mine. Oamenii din festival au fost generoși, din toate punctele de vedere. Sunt foarte recunoscător pentru proiecția filmului Strălucire, nu am mai avut parte de o astfel de primire de foarte mult timp. Legătura mea cu România a început atunci când am decis să traduc Regele Moare, piesa dramaturgului Eugen Ionesco, în care am jucat și care mi-a adus multe premii. Iar acum, faptul că sunt aici, în țara natală a lui Ionescu, e o încununare a acestei relații. Publicul și toți românii pe care i-am întâlnit, încă din avionul care m-a adus la Cluj, au fost calzi și primitori. Două fete au crezut chiar că sunt Regele Angliei. Cine sunt eu să le contrazic?” a spus Rush pe scena Galei.

Organizatorii au anunțat și datele celei de-a 23-a ediții TIFF, care va avea loc între 14 – 23 iunie 2024 la Cluj-Napoca. Până atunci, filmele TIFF vor putea urmărite în alte festivaluri din țară: la Sunscreen Film & Arts Festival în Constanța (17 – 20 august), la TIFF Sibiu (7 – 10 septembrie) și TIFF Oradea (29 septembrie – 1 octombrie).

