PERICOL PUBLIC. Șofer de TIR, mort de BEAT pe șosea și oprit cu forța de alți conducători. VIDEO

Unui șofer de TIR străin i-au fost luate cheile de alți participanți la trafic, pentru a evita o tragedie. Conducătorul TIR-ului conducea în Bihor și avea o alcoolemie de 1,38.

Șofer beat de TIR, intră pe contrasens de mai multe ori.

Evenimentul a avut loc duminică, imaginile video ajungând în spațiul public. În filmare se poate vedea cum bărbatul conduce haotic, nu deține controlul asupra volanului și intră de mai multe ori pe contrasens, fiind cu greu evitat de ceilalți șoferi, conform ebihoreanul.ro.

Un șofer aflat în spatele TIR-ului a claxonat pentru a-l determina pe bărbat să oprească, însă nu a reușit.

„În secundele alea am claxonat crezând ca se va opri. În final, a oprit pe marginea drumului, era geamul deschis şi am apucat să-i iau cheile din contact. M-a ajutat şi un alt bărbat. Şoferul este rus, iar în momentul în care am deschis uşa, a dat cu picioarele după noi, să ne lovească. S-a calmat când a văzut că i-am luat cheile”, a declarat șoferul care i-a luat cheile bărbatului beat, pentru sursa citată.

Șoferul de TIR, imobilizat și dat pe mâna poliției

Șoferul TIR-ului a putut fi în cele din urmă imobilizat până la venirea poliției, care a confirmat că acesta consumase alcool.

„Este vorba despre un bărbat de 42 de ani, din Belarus, care a fost depistat azi, 26 decembrie, la ora 15.14, pe D.N.79, în afara municipiului Salonta, în timp ce conducea un autotren, având o concentraţie alcoolică în aerul expirat peste limita legală de 0,8 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuare de poliţiştii rutieri salontani, sub supravegherea unui procuror”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor, pentru sursa menționată.

