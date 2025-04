Doi ucraineni, recuperați dintr-o zonă abruptă a Munților Maramureșului. Peste 150 de cetățeni ucraineni, salvați anul trecut de salvatorii montani.

Doi ucraineni, aflaţi într-o zonă abruptă din Munţii Maramureşului, au fost recuperaţi de salvamontişti în noaptea de luni spre marți. În 2024, peste 150 de cetățeni ucraineni au fost salvați în urma intervențiilor salvatorilor montani.

Salvamontiştii au recuperat din Munţii Maramureşului doi cetăţeni ucraineni|Foto: Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont - Facebook

Doi cetățeni ucraineni care au trecut granița în România prin Munții Maramureșului, într-o zonă alpină abruptă, au fost recuperați de salvatori în noaptea de luni spre marți, conform Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș.

Doi cetățeni ucraineni, recuperați după opt ore de căutări

„După o operațiune de căutare-salvare care a durat peste opt ore, cei doi, care au ascultat sfaturile salvatorilor montani și ale polițiștilor de frontieră, au fost recuperați.

Li s-au oferit ceai cald și sendviș-uri și, după ce au fost verificați din punct de vedere medical și pregătiți, au fost evacuați din munte. La finalul operațiunii de salvare, aceștia au fost preluați de autoritățile competente pentru derularea procedurilor care se impun în astfel de cauze. (...)Acțiunea de căutare-salvare s-a încheiat la primele ore ale dimineții”, a informat directorul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș, Dan Benga, citat de Agerpres.ro

Cei doi ucraineni se aflau într-o zonă de abrupt a Munților Maramureșului când au solicitat ajutor pentru că nu se mai puteau orienta.

Potrivit datelor oficiale, anul trecut, 153 de cetățeni ucraineni au fost salvați în urma intervențiilor efectuate de salvamontiștii montani.

„Anul trecut am avut 360 de intervenții în Maramureș, adică una pe zi aproape, în care au fost salvate 477 de persoane în județul Maramureș, și am avut 71 de intervenții în zona Munților Maramureșului, în care am salvat 153 de cetățeni ucraineni. Este tragic ceea ce se întâmplă în țara vecină”, a afirmat Dan Benga, șef serviciu Salvamont Maramureș.

Peste 20.000 de ucraineni au trecut frontiera cu România, prin Munții Maramureșului, doar anul trecut.

