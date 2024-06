FITSRecomandă: 26 iunie, a șasea zi de FITS 2024: „Cineva are să vină” de Jon Fosse, plus John Malkovich – „În singurătatea câmpurilor de bumbac”

Cea de-a șasea zi de FITS aduce în fața publicului spectacole captivante de teatru, muzică și dans, dintre care cinci sunt cu acces liber.

FITSRecomandă: 26 iunie, a șasea zi de FITS 2024: „Cineva are să vină” de Jon Fosse, plus John Malkovich – „În singurătatea câmpurilor de bumbac” | Foto: FITS

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 21 și 30 iunie, FITSRecomandă – o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, scrie mesageruldesibiu.ro.

Recomandări de spectacole

Sumarul recomandărilor de spectacole:

- Cineva are să vină – Un spectacol de Jon Fosse, în regia lui Chris Simion Mercurian, care spune povestea unui cuplu aflat în impas în încercarea lor de a se reconecta.

- În singurătatea câmpurilor de bumbac / John Malkovich – Ingeborga Dapkunaite – Un spectacol cu un dialog primejdios, cu vorbe alese cu măiestrie, despre dorință și împlinire, rațiune și simțire, putere și sexualitate.

- Giant Gospel Choir sings…! – Muzica celor de la Giant ar putea fi definiția de dicționar a ceea ce înseamnă gospel.

- SOL INVICTUS – Un manifest închinat vieții.

- Emigranții (online) – Ca o comedie neagră, textul se desfășoară într-o criză existențială în care expatriații își pierd atât simțul identității cât și pe cel al umanității.

Sumarul recomandărilor de spectacole gratuite:

- Misterul focului – Creaturi mistice dintr-o altă lume au venit pe pământ, aducând cu ele o insectă uriașă ce poartă cu ea un ou

- Milk – Astăzi ne-am pierdut constituția umană. Dacă vom avea curajul, ne vom lăsa pierduți.

- Un cuplu excentric – FRIKIS, un cuplu de comedianți trăsniți și excentrici ale căror trucuri magice, acrobații și momente de muzică și dans se combină într-un show comic de excepție.

- The Blind – Acest spectacol outdoor surprinde o condiție acută cu o simptomatologie de mecanisme contemporane, alegeri iraționale, frică, minciună și dezinformare

- The Backs(l)ide – Un spectacol cu de toate, dar mai ales cu haos, care pune sub semnul întrebării importanța monarhiei

Misterul focului – Creaturi mistice dintr-o altă lume au venit pe pământ, aducând cu ele o insectă uriașă ce poartă cu ea un ou

Un spectacol de: Plamen Ivanov

Bulgaria

Pietonala Nicolae Bălcescu, ora 12:00 si 21:30

Creaturi mistice dintr-o altă lume au venit pe pământ, aducând cu ele o insectă uriașă ce poartă cu ea un ou. Înăuntrul oului se află un dar special pentru omenire, iar cheia acestui mister este focul. Creaturile își doresc ca oamenii să deslușească taina uriașului ou, pe care îl păzesc și îl lasă să plutească deasupra publicului. Apropie-te de aceste călăuze costumate în alb și de misterioasa lor insectă sau urmează-le spre cuiburile lor și vei primi un dar formidabil…

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Durata: 55 min

Accesul la acest spectacol este liber

Program reprezentație, pe site-ul FITS.

Milk – Astăzi ne-am pierdut constituția umană. Dacă vom avea curajul, ne vom lăsa pierduți.

De: Athanor Academy

Germania

Sala Cavas a Universității ”Lucian Blaga” Sibiu, ora 17:00

Astăzi ne-am pierdut constituția umană. Dacă vom avea curajul, ne vom lăsa pierduți. Am încercat să găsim ceva. La început, a fost disperarea… apoi, a devenit din ce în ce mai bine, precum o stare de extaz care se sfârșește în nebunie, haos, iar apoi se domolește. Ne azvârlim trupurile. Iar apoi… dezorientare. Lipsă de identitate. Alb. Nu. Nu. Nu. Alb. Unde. Cine. Durere. Zbor. Trup. Unde. Departe. Undeva, mă topesc, mă dizolv, precum laptele. Undeva, sinele meu se topește, iar povestea-mi aparține. Viața este nebunia morții. Trăiască morții, căci trăim prin ei.

Durata: 1h 20min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație, pe site-ul FITS.

Cineva are să vină – Un spectacol de Jon Fosse care spune povestea unui cuplu aflat în impas în încercarea lor de a se reconecta.

De: Jon Fosse

Regia: Chris Simion – Mercurian

România

Teatrul GONG – Sala parter, ora 18:00 si 22:00

Spectacolul spune povestea unui cuplu aflat în impas în încercarea lor de a se reconecta. El și Ea – un cuplu ca oricare altul, cu visuri, idealuri, nesiguranțe – pășesc pragul unei case retrase, pe malul mării, cu scopul de a se regăsi. Îi așteaptă însă o pustietate greu de suportat și o presimțire că cineva o bântuie pe Ea. O certitudine chiar a faptului că Cineva are să vină. Spectacolul mizează pe mister și suspans, în căutarea esențelor. Un teatru al tăcerilor, o poveste despre (ne)comunicare.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Durata: 1h 15min

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 50 de lei

Program reprezentație, pe site-ul FITS.

În singurătatea câmpurilor de bumbac / John Malkovich – Ingeborga Dapkunaite – Un spectacol cu dialog primejdios, cu vorbe alese cu măiestrie, despre dorință și împlinire, rațiune și simțire, putere și sexualitate.

De: Bernard-Marie Koltès

Letonia, Germania, SUA

Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala Faust, ora 19:00

„Dacă ați ieșit la ora asta și într-un asemenea loc, înseamnă că trebuie să vreți ceva, iar eu vă pot fi de ajutor.” Un dealer și un client se întâlnesc în „singurătatea câmpurilor de bumbac”, în miez de noapte, într-un spațiu conceptual. Cei doi pornesc într-un dans al vorbelor, dar detaliile și obiectul înțelegerii lor rămân învăluite în mister. În schimb, asistăm la un dialog primejdios, cu vorbe alese cu măiestrie, despre dorință și împlinire, rațiune și simțire, putere și sexualitate. Un text esențial al dramaturgiei universale într-un spectacol care pune în lumină la modul exemplar virtuozitatea actoricească.

Spectacol prezentat în limba engleză, cu traducere în limba română

Spectacol nerecomandat celor sub 18 ani

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 100 de lei

Program reprezentație, pe site-ul FITS.

Un cuplu excentric – FRIKIS, un cuplu de comedianți trăsniți și excentrici ale căror trucuri magice, acrobații și momente de muzică și dans se combină într-un show comic de excepție.

De: Romina Krause & Sebastian Guz

Spania, Franța, Argentina

Piața Habermann, ora 19:30 si 21:15

FRIKIS, un cuplu de comedianți trăsniți și excentrici ale căror trucuri magice, acrobații și momente de muzică și dans se combină într-un show comic de excepție. „Ea” are un talent înnăscut de a străluci pe scenă… dar nu e chiar în toate mințile, iar șansele să strice spectacolul sunt infinite. „El” este un tip meticulos și un optimist convins care, deși supus ridiculizării, reușește să țină piept șicanărilor repetate ale soției sale. Din fericire, în final, iubirea îi ajută să scape cu bine din acest spectacol haotic și plin de imprevizibil.

Durata: 45 min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație, pe site-ul FITS.

Giant Gospel Choir sings…! – Muzica celor de la Giant ar putea fi definiția de dicționar a ceea ce înseamnă gospel.

Music for London/ Giant Gospel Choir

Marea Britanie

Biserica Parohială Romano-Catolică „Sfânta Treime”, ora 20:00

„Nu pot exprima în cuvinte cât de minunați au fost. A fost o adevărată onoare să îi avem alături de noi, iar reacțiile vorbesc de la sine. Vă mulțumim foarte mult! A fost o plăcere să îi auzim pe fiecare în parte. Sunt extraordinar de talentați și, fără îndoială, ne-au adus nespus de multă bucurie.” – Mail Metro Media. Dintr-un punct de vedere, muzica celor de la Giant ar putea fi definiția de dicționar a ceea ce înseamnă gospel.

Durata: 1h

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 40 de lei

Program reprezentație, pe site-ul FITS.

SOL INVICTUS – Un manifest închinat vieții.

Hervé Koubi

Franța

Centrul Cultural „Ion Besoiu”, or 21:00

„Un manifest închinat vieții. Sol Invictus va fi Luminos, Generos și Universal. Mereu la granița dintre fizicalitatea hip-hopului și o elevație clasică, Sol Invictus este declarația mea de dragoste față de dans, față de trecutul, prezentul și viitorul său. Este sărbătoarea legăturilor dintre noi, cele ale vieții prinse în ciclurile anotimpurilor. Să renaști și să redescoperi copilăria. O, da, să dansezi ca un copil! În imensitatea universului aș vrea ca Sol Invictus să fie o scânteie la fel de strălucitoare ca o viață plină de bucuria de a dansa… împreună.”

Spectacol prezentat în limba franceză

Spectacol nerecomandat celor sub 10 ani

Durata: 1h 15min

Prețul unui bilet la acest spectacol pornește de la 70 de lei

Program reprezentație, pe site-ul FITS.

Emigranții (online) – Ca o comedie neagră, textul se desfășoară într-o criză existențială în care expatriații își pierd atât simțul identității cât și pe cel al umanității.

De: Slawomir Mrozek

Regia: Dan Glasu

România

Piesa de teatru „Emigranții” a fost publicată în 1974 și este una dintre cele mai faimoase scrieri ale lui Sławomir Mrożek. Acțiunea se petrece în noaptea de Anul Nou, în subsolul în care locuiesc doi imigranți: un pseudo-intelectual exilat politic și un muncitor pe șantier. Primul își dorește să scrie o carte, pe când al doilea economisește bani în speranța că se va întoarce acasă și va construi o locuință pentru familia sa. Ideea centrală a piesei „Emigranții” este dezumanizarea. Ca o comedie neagră, textul se desfășoară într-o criză existențială în care expatriații își pierd atât simțul identității cât și pe cel al umanității.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Durată: 1h

Prețul unui bilet la acest spectacol este de 30 lei

Program reprezentație, pe site-ul FITS.

The Blind – Acest spectacol outdoor surprinde o condiție acută cu o simptomatologie de mecanisme contemporane, alegeri iraționale, frică, minciună și dezinformare

Regia: Jerzy Zoń

Polonia

Piața Mare, ora 22:30

Acest spectacol outdoor surprinde o condiție acută cu o simptomatologie de mecanisme contemporane, alegeri iraționale, frică, minciună și dezinformare. Ceea ce ieri părea să fie doar ficțiune, azi se poate transforma în realitate. Se vor purta frumos unul cu celălalt și se vor mușca unul pe altul. Își vor crea un zeu al albului și un iad alb. Vor porni o cruciadă. Vor provoca durere, vor repeta vechile gesturi de tandrețe și vor atinge străfundurile desfrâului.

Durata: 1h

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație, pe site-ul FITS.

The Backs(l)ide – Un spectacol cu de toate, dar mai ales cu haos, care pune sub semnul întrebării importanța monarhiei

De: Sean Russell

Regia: Beth Vyse

Marea Britanie

Sala Cavas a Universității ”Lucian Blaga” Sibiu, ora 23:00

În Anglia anului 1666, Shakespeare este mort, iar domnia puritană a lui Cromwell s-a încheiat în sfârșit. După moartea Reginei Elisabeta a II-a, Charles al III-lea a devenit noul rege al Angliei. Libertin și bun de nimic, el refuză să învețe din greșeli și își neglijează atribuțiile regale, spre disperarea fratelui său vitreg, Solomon Spare. Un spectacol cu de toate, dar mai ales cu haos, care pune sub semnul întrebării importanța monarhiei și imaginează ce s-ar întâmpla dacă am aluneca pe coaja de banană.

Spectacol prezentat în limba engleză, cu traducere în limba română

Spectacol nerecomandat celor sub 14 ani

Durata: 50min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație, pe site-ul FITS.

