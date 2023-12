Zoe Alpinista, primul câine cu legitimație de montaniard. Câțelușa a cucerit 37 de vârfuri de munte!

Cațelușa Zoe Alpinista, care aparține unui pasionat de munte din Mureș, a cucerit 37 de vârfuri montane până acum și este primul câine cu legitimație de montaniard.

Câțelușa Zoe Alpinista, pe munte / Foto: Daniela Chesa - Facebook

Căţeluşa Zoe Alpinista, care aparține unui pasionat de drumeții din județul Mureș, este primul câine cu legitimaţie de montaniard. Zoe a reuşit în acest an să cucerească al 37-lea vârf montan, alături de stăpânul ei, fiind deja o prezenţă binecunoscută printre pasionaţii de drumeţii şi căţărări, scrie agerpres.ro.

Zoe Alpinista / Foto: Daniel Cheșa - Facebook

„Zoe Alpinista a fost peste tot cu mine în drumeţii, are 37 de vârfuri cucerite la activ. E prima căţeluşă care are legitimaţie de montaniard, fiind legitimată la Clubul Altitudine din Zărneşti. Pe munte, de multe ori, o recunosc diferiţi montaniarzi şi vor să facă poze cu ea, iar Zoe se aşază de parcă ar fi fotomodel. Are 9 ani, fizic nu are probleme, dar are început de cataractă şi trebuie să avem grijă. E destul de friguroasă, însă are diferite geci adaptate la anotimp, geci de ploaie, are geci de ger, bocăncei de drumeţie, nişte bocanci speciali pentru urcat pe zăpadă cu crampoane. Mai ales dacă e frig de -10° Celsius simte la lăbuţe şi vrea în braţe”, a declarat pentru agerpres.ro Daniel Cheşa, stăpânul cățelușei.

Pasionatul de drumeţii şi escaladări a spus că un câine ideal pentru drumeţii este de talie medie, aşa cum e şi Zoe Alpinista, care este din rasa caniche, fiindcă dacă este prea mic sau prea mare, pot apărea o serie de provocări dificile.

Faptul că Zoe Alpinista are o pasiune deosebită pentru drumeţii nu este întâmplător, întrucât stăpânul ei este atras de experienţele extreme, în special de escaladarea munţilor şi călătoriile de explorare.

