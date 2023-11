Un șofer aproape în comă alcoolică a lovit o mașină, în Alba. Alcoolemie de peste 3 g/l alcool în sânge.

Un bărbat a fost reținut după ce s-a urcat beat la volan și a lovit o mașină parcată, în județul Alba. Acesta era aproape în comă alcoolică.

Șoferul a fost prins mort de beat la volan/ Foto: depositphotos.com

Un bărbat din Blaj, județul Alba, a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat mort de beat la volan.

Acesta a provocat și un accident rutier.

„La data de 28 noiembrie 2023, poliţişti Secţiei 5 Poliţie Rurală Blaj au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat 42 de ani, din municipiul Blaj, care este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.

În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că, la data de 27 noiembrie 2023, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, ar fi condus un autoturism, pe raza localităţii Bucerdea Grânoasă şi ar fi pierdut controlul asupra acestuia, intrând în coliziune cu un autoturism parcat.

În urma accidentului, au fost înregistrare doar pagube materiale. Conducătorul auto a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest şi a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemie.

În urma analizelor, au rezultat valorile de 3,17 g/l alcool pur în sânge (prima probă) respectiv 2,91 g/l alcool pur în sânge, pentru cea de-a doua probă. În cursul zilei de azi, 19 noiembrie, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale”, a transmis IPJ Alba.

Foto: depositphotos.com

