Hotelul „Împăratul Romanilor” din Sibiu si Chios Social Lounge din Cluj, dorite în circuitul european al „Historic Cafes Route”

În urma vizitei în România a conducerii executive a Historic Cafes Route, rețeaua europeană se extinde și devine mai puternică.

Recent încheiata vizită în țara noastră a conducerii executive a Historic Cafes Route (HCR), directorul executiv George Loverdos și directorul de comunicare Maria Mystakidou, are un bilanț excelent, cu multe aspecte pozitive pentru Traseul Cultural al Consiliului Europei.

Începând de săptămâna trecută, Brukenthal Palace Cafe, restaurantul din cadrul frumosului complex baroc de la Avrig, este parte a prestigioasei rețele europene a cafenelelor istorice, aplicarea pe fațada localului a plăcuței ce arată apartenența la aceasta reprezentând încununarea cu succes a aproape patru ani de muncă și demersuri, potrivit mesageruldesibiu.ro.

Pe de altă parte, învestirea cu titlul onorific de ambasador al HCR în România a domnului Arnold Gunter Klingeis, directorul de marketing Brukenthal Palace Cafe, reprezintă un alt aspect important, care aduce valoare activității, contribuie la creșterea prestigiului și importanței acestei structuri.

În afara zilelor petrecute la fosta Reședință de Vară a baronului Samuel von Brukenthal, oficialii HCR au folosit deplasarea în România și pentru vizite și demersuri a căror scop a fost extinderea rețelei europene a cafenelelor istorice. La aceste activități a participat și noul ambasador al HCR.

Astfel, oaspeții au efectuat o vizită de lucru în Sibiu, fosta Capitală Culturală Europeană (2007) și centrul Regiunii Gastronomice Europene din 2019, unde au fost primiți de doamna primar a municipiului, Astrid Cora Fodor.

Alături de edilul sibian, la sediul Primăriei municipiului Sibiu, au fost reluate discuțiile începute în luna octombrie a anului 2019, cu ocazia desfășurării celui de-al nouălea Forum Anual Consultativ al Rutelor Culturale, desfășurat la Sibiu și organizat de European Institute of Cultural Routes al Consiliului Europei, participanții la întâlnire fiind de acord cu toate demersurile ce au ca scop extinderea rutelor culturale europene care trec prin Sibiu, Transilvania și România.

De asemenea, s-au efectuat vizite de evaluare și în alte orașe din țară, pentru identificarea locurilor ce pot accede în HCR, precum și pentru pornirea demersurilor de acceptare.

Primele rezultate pozitive au fost deja consemnate, astfel că în scurt timp, Historic Cafes Route să cuprindă mai multe locații istorice din România: restaurantul ce funcționează în cadrul Casei de Ceai a Reginei Maria a României, obiectiv ce aparține domeniului Castelul Bran, Restaurantul „Canta Cuisine”, din cadrul Castelului Cantacuzino de la Bușteni, a cărui reprezentant, Kurt Neuschitzer, a semnat deja documentul prin care își exprimă voința de aderare la rețea în prezența delegației oficiale HCR, cafeneaua/hotel „Casa Capșa” din București, „Restaurantul Caru` cu bere” și „Hanul lui Manuc” din București.

De asemenea, a fost primită cererea de aderare a restaurantului „Sattler House” din Pitești. În Sibiu, intenționăm să aducem alături de HCR hotelul „Împăratul Romanilor” și „Pardon Cafe”, precum și alte locații istorice, iar în Cluj-Napoca s-au început demersurile de aderare cu reprezentanții „Chios Social Lounge”, amplasat în Parcul Central Simion Bărnuțiu.

Tot cu acest prilej, reprezentanții HCR au avut întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Culturii și convorbiri telefonice cu reprezentanți ai Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și alte autorități, în cadrul cărora au discutat și informat despre Traseele Culturale ale Consiliului Europei.

„Sunt onorat pentru admiterea Brukenthal Palace Cafe în HCR, rețea europeană ce asigură membrilor protecția și promovarea ideii de «cafenea istorică» în întreaga lume, accesul la experți și expertize internaționale. Am convingerea că această etapă va aduce Palatului Brukenthal multe beneficii, mai ales în ceea ce privește imaginea și popularitatea în rândul clienților europeni și nu numai. Consider că am făcut un pas important pentru extinderea acestei rețele în țara noastră și prin acesta, contribuim la creșterea prestigiului HCR. În calitate de ambasador al HCR, voi promova România, identificând cele mai frumoase locații istorice din țara noastră pentru a le include în HCR, asigurând promovarea și respectarea principiilor și valorilor europene. Și în România, locațiile ce vor fi membre în HCR vor proteja și promova cultura, patrimoniul istoric, arta, arhitectura si gastronomia de calitate”, declară directorul de marketing al Brukenthal Palace Cafe, Arnold Gunter Klingeis.

Historic Cafes Route este unul din cele 48 de Trasee Culturale al Consiliului Europei și a primit certificarea oficială în toamna anului 2022.

Noul ambasador al HCR în România, Arnold Gunter Klingeis, se alătură echipei prestigioasei rețele, care, până în prezent are ambasadori în Italia, Spania și Portugalia.

