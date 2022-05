Balaj dă vina pe alcool pentru scandările împotriva celor de la FCSB: „Consumul de alcool a fost în cantități destul de însemnate”

CFR Cluj a sărbătorit cu mare fast câștigarea unui nou titlu în Liga 1, deși echipa mai are de jucat un meci în weekend.

Jucătorii lui CFR Cluj sărbătorind un nou titlu în Liga 1. FOTO: CFR Cluj Facebook



Jucătorii lui CFR Cluj au sărbătorit pe manele și muzică lăutărească, iar după câeva pahare și-au amintit și de rivala FCSB. Fotbaliștii din Gruia și Dan Petrescu au adresat câteva cuvinte dure echipei „roș-albastre”. Scandările celor de la CFR Cluj nu au trecut neobservate și au fost penalizate rapid de Gabi Balint, cel care a declarat că nu înțelege comportamentul lui Dan Petrescu, fost jucător la Steaua.

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, și-a cerut scuze pentru incidentul regretabil și a pus totul pe seama oboselii și a consumului de alcool în cantități destul de însemnate.

„Încep prin a caracteriza incidentul ca un eveniment regretabil. Am mai participat la evenimente cu echipa și nu am mai auzit asemenea scandări. Am fost acolo, au fost câțiva membri ai galeriei, persoane care folosesc asemenea scandări. Eu nu le agreez. Sunt crescut altfel și văd lucrurile diferit. Starea de oboseală, entuziasmul, lucrurile și cuvintele care i-au deranjat spuse din tabara adversă au dus la asta. Oboseala și consumul de alcool, care a fost în cantități destul de însemnate, au dus la acest moment regretabil. Vreau să îmi cer scuze, nu mă caracterizează.”, a declarat Balaj la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Balaj a mai adăugat că nu Dan Petrescu a fost cel care a dat tonul unor astfel de scandări, dar a recunoscut că tehnicianul lui CFR Cluj ar fi putut evita momentul dacă pleca din mijlocul evenimentelor neplăcute.

