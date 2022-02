Dan Petrescu, nemulțumit că Dinamo a luat patru jucători de la Gaz Metan: „Ăsta e norocul lui CFR. Mai jucăm o dată cu Mediaș”

Dan Petrescu se teme de Dinamo, după ce echipa din București a confirmat transferurile pentru trei jucători din Liga 1.

Dan Petrescu se teme de meciul cu Dinamo



CFR Cluj a jucat în weekend cu Gaz Metan și a câștigat abia în minutele de prelungiri. Trupa din Gruia se va duela din nou cu o parte din jucătorii care au jucat la Mediaș, după ce aceștia au obținut rezilierea contractului și s-au înțeles cu Dinamo.

Gabriel Moura, Răzvan Grădinaru și Vlad Morar au semnat cu Dinamo și cel mai probabil vor fi apți de joc pentru duelul cu CFR Cluj.

„Ăsta e 'norocul' lui CFR. După ce plecăm noi de acolo s-au lăsat şi nu mai joacă. Cât am fost noi vii erau şi ei vii. Acum mi se pare că mai jucăm o dată cu Mediaş (n.r. referire la faptul că Dinamo a transferat mai mulţi jucători de la Mediaş). Din ce am citit şi am aflat, jucătorii lor sunt toţi la Dinamo. Pentru noi nu e bine, pentru că jucătorii de la Mediaş sunt foarte buni şi preferam să nu fie la Dinamo, dar ăsta e 'norocul” nostru'”, a spus Dan Petrescu, după amicalul disputat miercuri cu Unirea Dej, încheiat 4-1.

Meciul CFR Cluj - Dinamo este programat pe 5 martie, în ultima etapă din sezonul regulat.

