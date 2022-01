Managerul FCSB, Mihai Stoica: „Să câştigi împotriva lui Dan Petrescu e o performanţă mare”

Managerul clubului FCSB, Mihai Stoica, a declarat, luni, că o victorie în faţa unei echipe antrenate de Dan Petrescu este mereu o mare performanţă.

Mihai Stoica a declarat, luni, că o victorie în faţa unei echipe antrenate de Dan Petrescu este mereu o mare performanţă, el precizând că formaţia sa a avut un parcurs „aproape perfect”, dar cu toate acestea CFR Cluj s-a distanţat în fruntea clasamentului la 10 puncte.



„Meciul cu CFR pare unul de totul sau nimic... dar să presupunem că se va termina cu un rezultat de egalitate. Deci rămân 10 puncte, iar după înjumătăţirea de la play-off rămân 5... deci tot la mâna noastră am fi. La mâna altora nu putem să rămânem pentru că CFR bate pe toată lumea. Noi am avut un parcurs de care suntem foarte mândri, dar nu a fost suficient. Am avut un parcurs aproape perfect, dar de la 6 puncte am ajuns la 10 distanţă de ei, după ce am remizat cu Voluntari şi Sepsi. Nu ştiu dacă ne-ar mulţumi şi un egal cu CFR... depinde... jucăm fără fundaşii laterali după ce amândoi au primit cartonaşe galbene cu foarte mare uşurinţă. Vedem, va fi un meci interesant. Oricum, pentru mine să câştigi împotriva lui Dan Petrescu e o performanţă mare”, a spus Mihai Stoica.



Întrebat dacă FCSB va solicita testarea jucătorilor formaţiei CFR Cluj înaintea partidei, având în vedere că grupare ardeleană a efectuat un stagiu de pregătire în Spania, ţară cu multe cazuri Covid-19, MM Stoica a răspuns că acest lucru nu se va întâmpla,

„Nu, pentru că bineînţeles că nu vor fi... şi vorbim degeaba. Noi discutăm doar de respectul faţă de cei care joacă şi implicit faţă de familiile lor şi cei bătrâni din familiile lor. Dar nu se poate face nimic... Noi am cerut să jucăm meciul de Cupă joi, în loc de miercuri, tocmai pentru a-l putea juca, ne aducem aminte... şi am fost refuzaţi. Eu niciodată nu am spus că nu sunt de acord ca Universitatea Craiova să amâne meciul cu Rapid (n.r. - din cauza numeroaselor cazuri de Covid-19), dimpotrivă.

Am spus doar că nu cred că se va amâna. Noi suntem de acord cu orice poate aduce un plus competiţiei. Nu putem să ne batem joc de competiţie la modul ăsta. În alte părţi unde sunt mult mai multe meciuri se amână, la noi, nu. Testele ar trebui să se facă din 2 în 2 zile sau din 3 în 3 zile, cam aşa, dar sunt nişte costuri pe care unele cluburi nu le pot suporta”, a declarat MM Stoica.



Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, 23 ianuarie (de la ora 20:00) formaţia CFR Cluj, într-o partidă contând pentru etapa a 22-a a Ligii I.

