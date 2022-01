CFR Cluj, favorită clară la câștigarea Ligii 1 înainte de reluarea campionatului (P)

CFR Cluj este considerată favorită certă la câștigarea titlului în Liga 1, cu câteva zile rămase până la reluarea campionatului.

Liga 1 se va relua pe 21 ianuarie, iar CFR Cluj are un avans de 10 puncte față de FCSB, principala urmăritoare. Chiar dacă punctele se vor înjumătăți după intrarea în play-off, echipa pregătită de Dan Petrescu a impresionat în prima parte a sezonului și este văzută ca favorită clară la câștigarea titlului.

Iată cum arată lista favoritelor la câștigarea titlului în Liga 1:

1. CFR Cluj - Gruparea din Gruia are șanse mari să câștige al cincilea titlu la rând în Liga 1, o performanță cu adevărat extraordinară în istoria recentă a României. Ardelenii au impresionat prin organizarea de joc și schimbarea antrenorului din toamnă nu a produs schimbări neplăcute la CFR Cluj. Ardelenii au înainte de reluarea campionatului 57 de puncte și au obținut 19 victorii și au suferit doar două înfrângeri. Ca o comparație, FCSB are doar 14 victorii, în timp ce Universitatea Craiova doar 9. De asemenea, CFR Cluj are și cea mai bună apărare din Liga 1, primind doar 8 goluri. FCSB are 17 goluri încasate, iar Universitatea Craiova nu mai puțin de 23. Ardelenii s-au întărit în această iarnă și i-au adus pe atacanții Sergiu Buș și Marko Dugandzic, dar și pe mijlocașul Roger de la UTA Arad. La capitolul plecări, CFR Cluj nu pierde niciun jucător important, ci doar cei pe care Dan Petrescu nu mai conta. În plus, ardelenii nu mai sunt angrenați în nicio altă competiție și se pot concentra doar pe Liga 1. În aceste condiții, este clar de ce CFR Cluj este văzută drept marea favorită la pariuri sportive, având cota 1.20 să câștige titlul.

2. FCSB - Gruparea pregătită de Toni Petrea e creditată cu șansă a doua, având cota 5.00 să câștige titlul. În schimb, bookmakerii îi acordă cota 1.15 să termine în primele două și 1.01 să încheie pe podium. FCSB a avut un parcurs bun de la venirea lui Toni Petrea, este neînvinsă, dar remiza din ultima etapă din 2021 cu Sepsi OSK a scăzut moralul echipei, mai ales că se află la 10 puncte în spatele lui CFR Cluj. FCSB poate reintra cu șanse mai mari în cărțile pentru câștigarea Ligii 1 dacă va câștiga derby-ul cu CFR Cluj, programat tocmai în prima etapă din 2022. La capitolul transferuri, FCSB l-a cedat în această iarnă pe Constantin Budescu, evoluțiile acestuia fiind sub așteptări. El a marcat un singur gol și a oferit o pasă decisivă în prima parte a campionatului. În schimb, FCSB nu a transferat niciun jucător, un lucru inedit ținând cont că în anii precedenți perioadele de mercato erau destul de agitate la această echipă. Echipa roș-albastră a impresionat în ofensivă în prima parte a campionatului, având cel mai bun atac, cu 38 de goluri marcate. În schimb, au fost probleme în apărare, cu 17 goluri încasate.

3. Universitatea Craiova - Oltenii par și în acest an foarte departe de câștigarea titlului. Echipa a încheiat sezonul foarte slab, cu șapte meciuri la rând fără victorie în Liga 1. Așadar, Universitatea Craiova începe anul 2022 de pe locul 5, cu 32 de puncte, 25 sub liderul CFR Cluj. Chiar și așa, conducerea Universității a decis să meargă în continuare pe mâna antrenorului Laurențiu Reghecampf. Oltenii consideră că doar ghinionul a făcut ca echipa să aibă o serie atât de neagră și că jocul a fost bun. În plus, se speră că atacantul Elvir Koljic își va intra în mână și va începe să marcheze așa cum a făcut-o în momentul transferului la Universitatea Craiova. Oltenii l-au adus președinte pe Marian Copilu și prioritatea este găsirea unui fundaș central de top. Aici au fost marile probleme ale Craiovei în prima parte a campionatului, deoarece apărarea a gafat în multe momente. Universitatea Craiova a încasat 23 de goluri și doar Clinceni, Dinamo, Mioveni și Gaz Metan Mediaș stau mai slab la acest capitol. În orice caz, șansele ca Universitatea Craiova să câștige titlul sunt foarte mici, motiv pentru care are cota 51.00 la pariuri. Oltenii au cota 7.00 să termine pe primele două locuri și 1.50 să încheie în top 3.

Programul primei etape din 2022:

Vineri, 21 ianuarie

Ora 20.00 FC Argeș – FC Dinamo 1948

Sâmbătă, 22 ianuarie

Ora 14.30 AFC Chindia Târgoviște – FC Voluntari

Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC Rapid 1923

Duminică, 23 ianuarie

Ora 14.30 CS Mioveni – Academica Clinceni

Ora 17.00 AFC UTA Arad – CS Gaz Metan Mediaș

Ora 20.00 FCSB – FC CFR 1907 Cluj

Luni, 24 ianuarie

Ora 17.30 AFC Botoșani – ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Ora 20.00 FCV Farul Constanța – FC U Craiova 1948

